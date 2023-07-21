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Підводний флот Швеції допоможе НАТО стримувати Росію
Підводні човни Швеції допоможуть НАТО стримувати Росію. Про цей та інші внески Збройних сили Швеції у потужності НАТО дізнавалася кореспондентка Голосу Америки в Пентагоні Карла Бебб, як і, зокрема, про особливості роботи північного флоту.
Після того, як Швеція офіційно приєднається до НАТО, єдиний спосіб дістатися морем до Санкт-Петербурга, другого за величиною міста Росії, буде через досить вузькі води, контрольовані альянсом. “Тож це дійсно створює перешкоду для доступу до Санкт-Петербурга, що є стратегічно дуже, дуже важливим”, – коментує ситуацію Курт Волкер, колишній посол США в НАТО.
“Тепер, коли вступ Швеції до НАТО здається ближчим до схвалення після Вільнюського саміту, багато хто ставить питання, яку силу шведська армія може надати альянсу”, – каже Карла Бебб, розповідаючи про Збройні сили Швеції у водах Балтійського моря.
Води Балтійського моря є критично важливими для Росії та НАТО. А шведські підводні човни, які їх патрулюють, є символом непомітності та сили.
Капітан Фредрік Лінден, командир 1-ї флотилії підводних човнів Швеції розповідає, що саме Балтійське море можна описати за допомогою п’яти слів: обмежене, збентежене, спірне, перевантажене і захаращене.
Балтійське море має “скелясте” дно, його середня глибина близько 60 метрів, що надто мілко для підводних човнів, які складають більшу частину російського флоту і весь флот ВМС США.
Курт Волкер зауважив: “У США ми, як правило, маємо глибоководні підводні човни з великою ядерною потужністю, дуже тихі та місткі. Часто вони несуть ядерну зброю. Те, що є у шведів, більше пристосовано до їхнього географічного положення. Самі судна менші й придатні для мілководдя”.
Крім того, наголошує Волкер, шведські підводники добре знають ці води.
Їхні підводні човни курсують Балтикою понад 100 років, і шведи активніші під водою, ніж будь-який із їхніх північних сусідів.
До трьох передових шведських підводних човнів класу “Готланд” до початку наступного десятиліття приєднаються два підводні човни наступного покоління A26, які, за словами окремих експертів, є одними з найдосконаліших звичайних (не атомних) коли-небудь збудованих підводних човнів.
І Швеція каже, що її найновіші підводні човни матимуть конструктивні особливості, які ще краще підходять для захисту трубопроводів та іншої критичної інфраструктури морського дна – проблема, яка проявилася, коли торік були пошкоджені газопроводи “Північного потоку”.
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МОЗ України зупинило співпрацю з UkrHelp Foundation у США через порушення етичних принципів. У фундації звинувачення відкидають
Міністерство охорони здоров’я України припинило співпрацю із американським благодійним фондом UkrHelp Foundation через начебто порушення етичних принципів збору пожертв. Про це Українській службі Голосу Америки повідомили в прес-службі міністерства. У самому фонді звинувачення у недоброчесності відкидають.
UkrHelp Foundation заснував і очолив у штаті Вашингтон український іммігрант, бізнесмен Алекс Дудко після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
На сторінках організації в соцмережах вказано, що вона допомагає дітям, які постраждали від російської війни проти України. Втім, фундація також займалась протезуванням українських військових у США.
“Ми отримали пропозицію від UkrHelp Foundation забезпечити протезами у США двох українських військовослужбовців, які мали високу ампутацію і потребували складних технік протезування. Один захисник мав високу ампутацію ноги, інший - руки”, - розповіли Голосу Америки в українському Міністерстві охорони здоров’я.
У листах-запрошеннях від фундації було вказано, що пацієнти отримають коштовні протези вартістю до 55 тисяч доларів. Натомість військові стверджують, що одержали інші протези. Зокрема один із військових повідомив МОЗ, що розраховував отримати біонічний протез руки, проте йому встановили механічний.
Також у військовослужбовців склалось враження, що їх часто возили на різноманітні заходи з метою демонстрацій та збору пожертв. Таке ставлення їм не сподобалось, кажуть у міністерстві.
“Враховуючи ситуацію, яка виникла, ми вирішили зупинити співпрацю з UkrHelp Foundation. Можливо, організатори мали добрі наміри, але ми розцінюємо такі дії як порушення етичних принципів фандрайзингу”, - повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.
Коментар українського військового
Голос Америки поспілкувався з одним із військових, якого UkrHelp Foundation привезли в США на протезування - Владиславом Зінкевичем. Він отримав поранення під час наступальних дій на Харківщині, після чого йому довелось ампутувати праву руку вище ліктя.
Владислав стверджує, що при запрошенні до Сполучених Штатів йому пообіцяли встановити біонічний протез руки, однак після приїзду з’ясувалось, що він отримає лише механічний.
Владислав стверджує, що йому обіцяли встановити біонічний протез руки, однак після приїзду до США з’ясувалось, що він отримає механічний.
За словами військового, організацією поїздки до Сполучених Штатів займався засновник UkrHelp Foundation Алекс Дудко. Їхня перша особиста зустріч відбулась наприкінці 2022-го у реабілітаційному центрі в Україні.
“Тоді я йому сказав: якщо це буде механічний протез, мені нема сенсу їхати в США. Бо механічний протез мені поставлять в Україні, про це подбає держава. Алекс мене запевнив, що все буде добре, і мені поставлять найкращий протез”, - пригадує Владислав.
Голос Америки ознайомився із листом-запрошенням від UkrHelp Foundation, який надіслали для виготовлення американської візи для Владислава Зінкевича. У ньому мовиться, що поранення військового “вимагає професійного огляду від провідних спеціалістів з протезування у США, які працюють з біонікою”.
Далі в документі згадано, що UkrHelp Foundation проспонсорує військовому “новий протез руки у США, що коштуватиме приблизно $55,000” - без уточнення, про який саме протез ідеться.
За інформацією з відкритих джерел, біонічний протез руки у клініці в США може коштувати від 20 до 100 тисяч доларів і більше, залежно від клініки, самого протезу, рівня ампутації та інших індивідуальних факторів.
“Коли я побачив суму 55 тисяч доларів, у мене навіть не виникло жодних підозр”, - каже Владислав. “Від самого початку я очікував біонічний протез, я постійно про це говорив Алексу. На жаль, я не записував наших розмов, бо довірився людині. Але по факту, він ввів мене в оману”.
У березні 2023 року Владислав разом із ще одним військовим прибули на лікування до США. Про те, що йому поставлять механічний протез, Владислав довідався вже у лікарні в Сіетлі. “Для мене це був шок, - пригадує військовий. - Побачивши мою реакцію, Алекс Дудко відповів, що наразі мені зарано ставити біонічний протез, і спочатку потрібно встановити механічний”.
Відтак знайомі волонтери порадили Владиславу вийти на інший благодійний фонд у США - Protez Foundation у Міннесоті, який також займається протезуванням українських військових.
“Їхні лікарі підтвердили, що немає жодних застережень щодо встановлення мені біонічного протеза. Вони узгодили все з українським МОЗ та погодились взяти мене під свою опіку”, - каже військовий.
Отримавши механічний протез у Сіетлі, Владислав Зінкевич вирушив на долікування в Міннесоту, де йому безкоштовно встановили вже біонічний протез. У травні військовий повернувся до України.
Коментар UkrHelp Foundation
Голос Америки звернувся по коментар до засновника UkrHelp Foundation Алекса Дудка. Чоловік відкидає усі звинувачення.
“Минулого року мої знайомі з України звернулись до мене, щоб я допоміг з протезуванням українських військових. Я погодився - старався допомогти людям, їздив в Україну, домовлявся, щоб їх вивезти звідти, - розповідає Алекс. - Те, що я обіцяв своїм знайомим, я зробив: витягнув двох хлопців, і ми зробили їм протезування. Але подяки за це жодної нема - працюєш, даєш гроші з власної кишені, витрачаєш свій час. А подяки нема. То для чого мені це потрібно?”
В UkrHelp Foundation заперечують те, що домовлялися із Владиславом про біонічний протез.
Алекс заперечує, що домовлявся із Владиславом про біонічний протез.
“Коли ми зустрілись у реабілітаційному центрі в Україні, лікарі сказали, що наразі йому не можна ставити біонічний протез. На основі цього я вислав необхідні документи. Там чорним по білому написано, що ми зробимо протез. Але не вказано, що ми будемо робити біоніку, - каже чоловік. - Владислав підписав усі документи. А на його слова, що він хоче саме біоніку, я відповів: як сказав лікар, зроби спочатку звичайний протез, а пізніше зробиш біонічний, якщо буде така потреба”.
Попри це, Алексу не сподобалось, що після лікування у Сіетлі Владислав вирішив отримати додатковий біонічний протез від іншої організації в Міннесоті. “Він забрав у когось звичайний протез тут, а потім зробив ще один біонічний у Міннесоті. Дуже негарно вийшло”.
Алекс Дудко стверджує, що офіційного листа про припинення співпраці від Міністерства охорони здоров’я України його організація не отримувала. При цьому додає, що сам він більше не займатиметься протезуванням українських військових.
“Мої знайомі знову пропонували мені привезти хлопців у США, але я відмовився. Це не мій основний напрямок. Наша основна ціль - допомагати дітям в Україні з психічними травмами. Я бізнесмен, хотів допомогти і допомагаю Україні, а те, що вилилось на мене зі сторони, мені дуже неприємно”.
Голос Америки звернувся по додаткові коментарі до клініки Cornerstone Prosthetics & Orthotics у штаті Вашингтон, де Владиславу Зінкевичу виготовили механічний протез, і до представників Protez Foundation у Міннесоті, де військовий згодом отримав біонічну руку.
У клініці Cornerstone відповіді на запит не надали. У Protez Foundation підтвердили, що встановили військовому біонічний протез і допомагають з його подальшою реабілітацією.
- Голос Америки
ООН: багато людей можуть померти, через рішення Москви вийти з Чорноморської зернової ініціативи
"Дехто недоїдатиме, дехто голодуватиме, багато можуть померти". Про такі наслідки рішення Москви вийти з Чорноморської зернової ініціативи попередив керівник ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс під час засідання Ради Безпеки ООН в п'ятницю, повідомляють ЗМІ.
Гріффітс зауважив, що Світова продовольча програма завдяки Чорноморській зерновій ініціативі змогла доставити більше 725 000 тонн пшениці в рамках продовольчої допомоги для таких нужденних країн як Афганістан, Джибуті, Ефіопія, Кенія, Сомалі, Судан та Ємен.
Він застеріг - відсутність можливості експортувати може змусити фермерів в Україні припинити працювати, що становить загрозу для продовольчої безпеки України.
"Українські фермери з нетерпінням спостерігають, збираючи врожаї, які вони виплекали в тіні війни, незважаючи на ризики від мін, боєприпасів, що не вибухнули, масові руйнування сховищ та інфраструктури - продовольство, яке може вже і не надійти до світових ринків", - йдеться в ремарках Гріффітса.
Тим часом Розмарі Дікарло, заступниця генсека ООН з політичних питань та миротворчості під час засідання Ради Безпеки заявила, що припинення роботи ініціативи матиме "далекосяжний вплив на світову продовольчу безпеку".
Дікарло також засудила удари Росії по портах в Одесі, Чорноморську та Миколаєві, що тривають останні чотири дні і є "ще одним ударом по світовій продовольчій безпеці" та призводять до людських жертв.
Вона наголосила, що військове протистояння в Чорному морі "може призвести до можливих катастрофічних наслідків для нас усіх" і назвала "неприйнятними" погрози ударів по цивільних кораблях.
Міністерство оборони Росії раніше заявляло, що розглядатиме всі кораблі, які в Чорному морі прямують до українських портів як потенційних перевізників військового призначення. Українське Міноборони своєю чергою заявило, що з 21 липня відповідно розглядатиме кораблі, що прямують до російських та тимчасово окупованих українських портів у Чорному та Азовському морях як судна, що перевозять вантажі військового призначення.
В п'ятницю Рада Безпеки ООН, яка включає 15 країн-членів обговорює вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи.
- Голос Америки
“Сумно прощатися” – Борис Джонсон про звільнення українського посла Вадима Пристайка
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на звільнення з посади посла України у Великій Британії Вадима Пристайка.
“Був великим українським послом і другом у цій країні”, - написав Джонсон у Twitter про посла України.
Він також розмістив власне фото разом з Пристайком, до того ж на фоні портретів Черчилля і Зеленського.
Саме на досвід Черчилля в отриманні закордонної допомоги посилався Пристайко у власному твіті стосовно ситуації довкола суперечок про те, як дякувати за міжнародну підтримку.
Борис Джонсон також написав: “Сподіваюся, він скоро постане в іншому втіленні!”
Пристайка підтримав і міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску. Він твітує: "Дорогий Вадиме, Молдова та весь світ сьогодні в Лондоні, щоб продемонструвати солідарність з Україною. Разом ми будемо поруч з тобою до кінця".
Як повідомляв Голос Америки, Пристайко в інтерв’ю британському телеканалу Sky News 13 липня припустив, що слова слова Зеленського, коли український президент, як виглядало, намагався жартувати стосовно того, як треба виявляти вдячність, могли бути нездоровим «сарказмом».
21 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський неочікувано звільнив з посади посла України у Великій Британії Вадима Пристайка після того, як той пропрацював у Лондоні три роки з 2020 року.
В указі Зеленського про звільнення посла 21 липня не вказані причини звільнення і нема інформації про подальшу роботу Пристайка, який також усунений від обов’язків постійного представника України при Міжнародній морській організації.
До посади у Лондоні з 2019 року Вадим Пристайко, професійний дипломат, був в адміністрації новообраного тоді президента Зеленського і недовго працював міністром закордонних справ України.
Британські та інші ЗМІ, повідомляючи про усунення посла Пристайка, вказують на нещодавні суперечки довкола того, як Україна мала б виявляти вдячність іншим державам за допомогу під час російської війни.
- Голос Америки
"Якщо Київ виграє війну, ми отримаємо більше впевненості, що зможемо покінчити з комунізмом". У США провели Тиждень поневолених народів
Перемога України у війні з Росією дасть надію на подолання комунізму та авторитаризму у всьому світі. На цьому 19 липня наголосили учасники саміту в рамках Тижня поневолених народів, який щороку відзначається у США.
На саміті в Музеї жертв комунізму у Вашингтоні зібралися політики, аналітики та люди, які постраждали від комуністичних режимів різних країн, зокрема з Китаю та Північної Кореї.
Активістку з Китаю Софі Ло Шенгчунь на саміт запросили як жертву комуністичного режиму. Вона змушена була виїхати до США через переслідування. Її чоловік - Дін Цзясі - відомий у Китаї правозахисник та борець за політичні зміни. Звинувативши у підриві державної влади, у квітні 2023 р. його засудили на 12 років позбавлення волі, до цього ще кілька років разом із іншими активістами він провів у СІЗО.
"Востаннє я бачила його у жовтні 2017 року. А після того, як він повернувся до Китаю, ми розмовляли відеозв'язком щодня, поки він не зник у грудні 2019 року, три з половиною роки тому, відтоді я його не бачила. Його спочатку півроку катували, а потім відправили в ізолятор. Тож це неймовірно довгий процес, оскільки вони не можуть знайти жодного злочину. Вони просто змушені вигадувати злочини ні з чого", - розповіла Софі Ло Шенгчунь.
Активістка зауважила, що в Китаї дуже багато пропаганди, втім вона з сім'єю та друзями підтримують Україну в боротьбі з Росією.
"Я хочу сказати, що люди, які знають правду, що всі мої друзі, в Twitter, у Facebook, всі вони підтримують Україну без будь-яких вагань. Але в Китаї навіть мої брати і сестри не знають правди. У них є лише пропаганда з Китаю, вони не знають, як підтримувати, не орієнтуються - підтримувати чи не підтримувати. Тому вони мовчать, багато простих китайців просто мовчать", - сказала Шенгчунь.
Активістка з Китаю має надію, що перемога України у війні допоможе змінити режим і в її країні: "Ми однозначно підтримуємо Україну в перемозі у війні. Якщо вона виграє війну, ми отримаємо більше впевненості, що зможемо покінчити з комунізмом. Тож я справді сподіваюся, що український народ виграє війну та це точно надасть всьому світу значну впевненість для боротьби з комунізмом", - розповіла Шенгчунь.
Про вплив війни РФ проти України на внутрішню та зовнішню політику Китаю на саміті поневолених націй наголосив і віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Деніел Рунде. Він каже, що Пекін прораховує свої дії, дивлячись на Київ. А люди в багатьох країнах мріють про перемогу України для зміни авторитарних режимів.
Комуністична партія Китаю спостерігає за тим, що відбувається в Україні, і ухвалює рішення про те, що робити з ТайванемВіце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Деніел Рунде
"Китай спостерігає за тим, що відбувається в Україні. І Китай прораховує, чи зможе Росія досягти в Україні якогось успіху і прийнятної ціни. І тоді Китай зможе вторгнутися на Тайвань. Тож Комуністична партія Китаю спостерігає за тим, що відбувається в Україні, і ухвалює рішення про те, що робити з Тайванем. Виходячи з того, що відбувається в Україні, я також вважаю, що є інші місця у світі - Північна Корея та Куба, де те, що відбувається в Україні та їхня боротьба за свободу є закликом до людей, які хочуть іншого майбутнього для Північної Кореї, для Куби. Тому що вони також розуміють, що Україна переживає жорстоке, гнівне розлучення з Росією після 400 років. І вони не хочуть, щоб їхнє майбутнє було частиною Росії", - вважає Рунде.
Тема важливості перемоги України у війні з Росією була головною під час цьогорічного Тижня поневолених народів у США. Такий тиждень на знак підтримки націй, що страждають від радянської влади, в Америці запровадили в часи "холодної війни" у 1959 році. Ініціатором заходу був виходець із України, тодішній очільник Українського конгресового комітету Америки Лев Добрянські. Тепер його донька - дипломатка, екс-заступниця держсекретаря США Пола Добрянські зі сльозами на очах говорить про те, що підтримка України має бути головною в боротьбі за демократію для всього світу.
"Це вже 64-та річниця відзначення Резолюції про Тиждень поневолених народів, яка закликає всіх зосередитися на свободі, демократії. І що ми спостерігаємо? Що український народ бореться і бореться енергійно, не лише за власну свободу… не просто бореться за власну свободу, а фактично за свободу Європи, усієї світової спільноти. Ми хочемо побачити Україну суверенною знову. Ми хочемо, щоб російські війська покинули українську територію, і її незалежність, культура, її мова, її ідентичність мають поважатися. На цьому саміті в Меморіальному фонді жертв комунізму на цьому наголошують. Ми повинні говорити гучно, ми повинні заявляти вголос, ми повинні надати нашу підтримку, нашу військову, економічну та політичну підтримку справі народу України", - заявила Пола Добрянські, екс-заступниця держсекретаря США.
Старший політичний радник Гельсінської комісії США Пол Массаро на Саміті поневолених народів наголосив, що надання Україні потужної зброї - це найкраща інвестиція в майбутнє без диктатури.
"Тепер ми маємо цю неймовірну можливість для України досягти перемоги: це відновлення кордонів 1991 року, членство в НАТО, справедливість і відбудова. І якщо цього досягнути - який це буде стримуючий фактор для Китаю! Який це буде стримуючий фактор для тоталітаристів у всьому світі! що ви не повинні вторгатися в демократії, тому що це може закінчитися, як в Україні!" - заявив Массаро.
Меморіальний фонд жертв комунізму у Вашингтоні щороку присуджує Дисидентську правозахисну премію. У 2022 р. вона вперше була колективною, її присудили для всього народу України за "мужню боротьбу за свободу і проти агресивної війни Росії". Цьогоріч нагороду заочно адресували заарештованому російському опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі.
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