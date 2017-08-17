США не вдаватимуться до військової сили проти КНДР без згоди Південної Кореї

Президент Південної Кореї заявив, що війни на Корейському півострові більше не буде



Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що другої війни на Корейському півострові не буде, не дивлячись на відсутність обіцянок з боку КНДР відмовитися від програм виготовлення ядерної зброї і балістичних ракет.



«Люди працювали разом, щоб відновити країну після Корейської війни, і ми не можемо втратити все знову, - заявив він на прес-конференції в четвер, присвяченій першим 100 дням перебування при владі. - Я можу з упевненістю сказати, що нової війни на Корейському півострові не буде».



Мун Чже Ін також повідомив, що вивчає можливість направлення в Північну Корею спецпосланця для переговорів, якщо Пхеньян припинить свої ракетні і ядерні випробування.



Він також підкреслив, що отримав тверді запевнення з боку США, що вони не будуть робити ніяких дій військового характеру без схвалення Сеула.



«США і президент Трамп недавно пообіцяли проводити консультації з Південною Кореєю, щоб отримати наше схвалення на будь-які їхні дії щодо Північної Кореї. Йдеться про тверду домовленість між Південною Кореєю і США», - заявив Мун Чже Ін.



Тим часом, президент США Дональд Трамп заявив, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин прийняв «дуже розумне і добре продумане і обґрунтоване рішення», еоли відстрочив план про запуск ракет у напрямку американської території Гуам.



«Альтернатива була б катастрофічною і неприйнятною», - написав він у Twitter в середу.



У вівторок державні ЗМІ КНДР повідомили, що північнокорейський лідер заявив, що на якийсь час відкладе реалізацію плану запустити чотири ракети, які повинні були пролетіти над Японією і впасти в районі острова Гуам, подолавши відстань 3 400 кілометрів. За словами Кім Чен Ина, він хоче подивитися, «чи будуть янкі наполягати на своїх вкрай небезпечних і дурних діях».



Віце-президент Майк Пенс, виступаючи зі спільною заявою з президентом Чилі Мішель Бачелет, закликав Чилі і низку інших країн Латинської Америки «розірвати всі дипломатичні і торговельні зв'язки» з Північною Кореєю.



«Президент Бачелет і я говорили сьогодні про те, що США надають великого значення продовженню дипломатичної ізоляції режиму Кіма», - сказав Пенс.



Хоча Північна Корея не має дипломатичних представництв або банківських установ в Чилі, дві країни підтримують торговельні відносини. Пенс закликав Чилі віднести свої вина, які відправляються на експорт, до предметів розкоші, що не дозволить Північній Кореї отримати їх відповідно до чинних санкцій.



Зі свого боку міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив у вівторок російському колезі Сергію Лаврову, що Москва і Пекін повинні об'єднати зусилля для зниження напруженості, щоб ніхто не міг «спровокувати інцидент у них на порозі».



«Найважливіше завдання зараз полягає в тому, щоб США і Північна Корея» натиснули на гальма в своїх взаємних підбурюваннях за допомогою слів і дій, знизили градус напруженості і не допустили появи серпневої кризи», - заявив Ван І.



Згідно з Пекіном, Лавров висловив побоювання, що напруженість може знову посилитися в наступний понеділок, коли США і Південна Корея почнуть масштабні військові навчання.



За словами Лаврова, застосування військової сили для врегулювання північнокорейської ядерної проблеми абсолютно неприйнятно, і ядерну проблематику півострова необхідно врегулювати політичними і дипломатичними методами.



Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш заявив, що необхідно знайти політичне рішення для північнокорейської ядерної проблеми, оскільки потенційні наслідки бойових дій «занадто жахливі для того, щоб навіть думати про них».



«У міру посилення напруженості зростає ризик нерозуміння, помилкових розрахунків і подальшої ескалації, - попередив Ґутерреш. - Тому вкрай важливо знизити тон риторики і повернутися до дипломатії».

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