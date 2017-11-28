КНДР запустила балістичну ракету – Сеул

За повідомленням південнокорейського інформаційного агентства Йонгап, Північна Корея у ранніх годинах у середу здійснила запуск балістичної ракети.

Жодних деталей проте поки що нема.

Раніше у повідомленнях з Південної Кореї і Японії говорилося, що дані радарів і радіосигнали говорять про те, що Пхеньян, можливо, готується до чергового ракетного випробування.

Представник МЗС Південної Кореї на брифінгу у вівторок відмовився підтвердити неминучість випробування, але зазначив, що в Сеулі уважно стежать за ситуацією.

Повідомлення з’явилися в момент, коли США і Південна Корея готуються до п’ятиденних спільних навчань «Пильний ас», які пройдуть 4-8 грудня.

У них візьмуть участь кілька тисяч військовослужбовців і понад 230 літаків і вертольотів, включаючи шість винищувачів F-22 Raptor, які вперше розгортаються в Південній Кореї.

Тим часом російський спецпосланець із врегулювання протистояння у зв’язку з ракетно-ядерними програмами Північної Кореї заявив, що спільні американсько-південнокорейські навчання є перешкодою для участі Пхеньяна в прямих переговорах.

Виступаючи на відкритті регіональної конференції в Сеулі в понеділок, заступник міністра закордонних справ Росії Ігор Моргулов заявив, що «стриманість» Північної Кореї, яка проявилася в тому, що, починаючи з вересня, вона не проводила ні ядерних, ні ракетних випробувань, вже могла б привести до діалогу.

За словами Моргулова, до цього кроку можна перейти, якщо «демонстрована Пхеньяном останні два місяці стриманість» буде «зустрінута відповідними зустрічними кроками з боку США та їх союзників».

«Чи це можливо? Абсолютно впевнений, що можливо», –- заявив російський дипломат.

«Тема цих переговорів була б дуже проста – принципи мирного співіснування, – продовжив він. – Я впевнений, що відсутність такої домовленості і породжує взаємну ворожість і недовіру у сторін».

Сполучені Штати і Південна Корея кажуть, що неясно, чому Північна Корея стрималася від таких провокацій, як ядерні й ракетні випробування, але висловили надію, що це продовжуватиметься.

Натомість російський посланник знову висловив підтримку КНДР за тимчасове припинення ядерної програми в рамках запропонованої Китаєм угоди про взаємне замороження заходів, в заміну на стримання великомасштабних військових навчань США і Південної Кореї.

Однак Вашингтон і Сеул відкинули одночасне припинення навчань, кажучи, що насамперед Пхеньян мусить першим продемонструвати, що він серйозно ставиться до переговорів і зробити перерву в розвитку ядерної програми.