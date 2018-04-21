Заява КНДР про відмову від ядерних випробувань не означає кінець її ядерної програми

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин нарешті заговорив про те, що він планує принести з собою до столу переговорів під час зустрічей з президентами Південної Кореї та США – і це, здається, не має жодного стосунку до того, щоб продемонструвати здобутий важкими зусиллями ядерний арсенал.

Принаймні поки що.

Завершуючи тижні загрозливої тиші з Пхеньяна, Кім Чен Ин виклав нову стратегію на зустрічі Центрального комітету його правлячої партії в п’ятницю, яка призупиняє підземні ядерні випробування та тестові запуски міжконтинентальних балістичних ракет. Він також повідомив, що ядерний випробувальний майданчик країни в місті Пунгей-ри, який вже вважається практично непрацездатним, буде закрито та «розібрано».

Оголошення, в якому також підкреслювалося бажання Кіма звернути свою увагу на економічний розвиток, сприйнялося дуже добре у світових столицях.

Дуже добра новина для Північної Кореї та світу

Президент Дональд Трамп одразу схвалив заяву Кіма на своїй сторінці у Twitter «як дуже добру новину для Північної Кореї та світу». Привітали ініціативу також Сеул і Пекін. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, противник компромісів із Північною Кореєю, намагався відреагувати позитивно, хоча наголосив на потребі залишатися насторожі, щоб подивитися, що відбуватиметься впродовж наступних місяців.

Лише минулого року чи не єдиними повідомленнями, які надходили з Пхеньяна, були погрози жорстокої відплати та застереження щодо ядерної війни. Зараз Кім стверджує, що він може бути більш великодушним, оскільки «на Корейському півострові та в регіоні створюються свіжі кліматичні умови відпочинку і миру та робляться драматичні зміни в міжнародному політичному масштабі», – згідно з повідомленнями державних ЗМІ Північної Кореї, які повідомили про оголошення Кім Чен Ина в суботу.

Звичайно, багато позитивних результатів можуть дати зустрічі Кім Чен Ина з президентом Південної Кореї, яка відбудеться наступної п'ятниці, і Трампом, яка очікується наприкінці травня або початку червня. Північ та Південь можуть дозволити більше возз’єднань сімей, розлучених у 1950-1953 роках Корейською війною, і Кім, як повідомляється, відкритий для звільнення трьох американців, що зараз перебувають під вартою в Північній Кореї.

Але великий набуток – кінець ядерної програми Північної Кореї – не виглядає ближче, ніж це було до оголошення Кіма.

Деякі важливі елементи були помітно оминуті в резолюції Північної Кореї.

Країна не оголосила про мораторій на запуск ракет короткого або середнього радіусів дії – це серйозне занепокоєння для Японії, яка розміщена в їхньому діапазоні, або наземне випробування двигунів. Вона також не призупинила виробництво матеріалів, що розщеплюються, для створення додаткових боєголовок чи виробництво ракет дальшого радіуса, які є головною проблемою Вашингтона.

Північна Корея також залишає за собою право запускати космічні ракети, хоча це може бути засобом тестування технологій подвійного використання, що також може принести користь її ракетним програмам. Минулого року на піку протистояння Пхеньяна з Вашингтоном та Сеулом міністр закордонних справ Північної Кореї Рі Йонг Хо повідомив журналістам, що країна зможе провести атмосферні випробування водневої бомби над Тихим океаном.

Ніщо в резолюції не зупинило б такий тест.

Тим не менш, Кім, схоже, перебуває на шляху до свого набутку – зустрічі з самим президентом США Дональдом Трампом.

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