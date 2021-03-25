Американські експерти коментують ракетні випробування КНДР

Нещодавні запуски ракет Північною Кореєю відповідають її традиційній тактиці, а політика адміністрації Байдена щодо країни імовіно буде спиратись на використання санкцій. Про це у коментарі американському виданню Newsweek заявила Жан Лі (Jean Lee - англ.), директорка Корейської програми дослідницького центру Wilson Center у Вашингтоні.

"Досі Північна Корея демонструвала стриманість, імовірно очікуючи, якою буде політика адміністрації Байдена щодо Корейського півострова, - наводить слова Лі видання, - але протягом минулого тижня стало очевидно, що Вашингтон за Байдена обере інший шлях. Ми можемо очікувати дипломатії санкцій, а не самітів".

Оглядач американського видання The Washington Post Джош Рогін відзначив у соціальній мережі Twitter, що КНДР обрала тип ракет та їх траекторію, щоб відповісти на військові навчання Північної Кореї та США без ескалації.

"Це досить стримані дії і вони мають аналізуватись з думкою про це", - твітував Рогін.

У четвер президент США Байден заявив, що нові ракетні пуски КНДР, проведені в четвер, стали порушенням Резолюції ООН 1718. За словами Байдена, у разі, якщо Північна Корея піде на ескалацію, послідує "належна відповідь". При цьому Байден відзначив, що готовий до певної дипломатії, але вона може мати місце у разі виконання умов щодо денуклеаризації.

Перед цим президент США Джо Байден заявляв, що не вважає пуски здійснені протягом вихідних провокацією. «Ні, згідно з Міністерством оборони, це звичайна справа», - відзначив Байден.

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