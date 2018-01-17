Настав час боятись США - сенатор-республіканець

Настав час, щоб КНДР боялась наступного кроку США

США мають запровадити щодо Північної Кореї жорсткіші економічні санкції. Про це у блозі, оприлюдненому виданням The Washington Post, заявив колишній претендент на президентську номінацію від Республіканської партії США на виборах 2016-го року, впливовий сенатор Тед Круз - повідомляє видання The Hill.

"Ми майже три десятиліття ламаємо голову, що надалі зробить Північна Корея. Настав час, щоб КНДР боялась наступного кроку США", - відзначив Круз.

Законодавець назвав Північну Корею "мафіозною державою", яка - за його словами - залежить від партнерів, які допомагають їй обходити міжнародні санкції та розвивати ядерну програму.

Громадяни США та наші союзники насправді хочуть хоробрих лідерів, які примусять Кім Чен Ина грати за нашими правилами та у вказаний нами час

У своєму дописі Круз закликав запровадити санкції як на КНДР, так і на банки та ін. структури, які підтримують країну економічно.

Круз похвалив політику щодо КНДР президента США Дональда Трампа та застеріг від зняття санкцій з КНДР з метою дозволити країні взяти участь у зимовій Олімпіаді у Південній Кореї.

Раніше у КНДР заявили, що готові відправити на Олімпіаду делегацію із 500 осіб.

"Громадяни США та наші союзники насправді хочуть хоробрих лідерів, які примусять Кім Чен Ина грати за нашими правилами та у вказаний нами час", - заявив Круз.

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