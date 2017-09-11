КНДР погрожує США через санкції ООН

Пхеньян заявляє, що Сполучені Штати заплатять «відповідну ціну», якщо Вашингтон доб’ється ухвалення резолюції ООН про жорсткіші санкції проти Пхеньяна.

Міністерство закордонних справ Північної Кореї у понеділок заявило, що країна «готова і використає будь-які форми крайніх засобів» проти США.

Повідомляється, що ці заходи приведуть до того, що Америка відчує «найбільшого болю і страждань, які вона будь-коли переживала за всю свою історію».

ООН схвалила прохання США щодо проведення 11 вересня голосування щодо нових санкцій проти КНДР за продовження нею порушень резолюцій ООН про заборону запуску ядерних і балістичних ракет.

Поки що, одначе, залишається неясним, які саме заходи будуть включені в резолюцію.



Дипломати з Ради Безпеки, яким заборонено обговорювати цю тему з громадськістю, оскільки переговори проходили в закритому режимі, відзначають, що США і Китай в неділю обговорювали текст резолюції до пізнього вечора.



Під час обговорення минулих резолюцій ООН про санкції проти КНДР дискусія йшла в основному між США і Китаєм, який є головним торговельним партнером і союзником КНДР. Процес розтягувався на кілька тижнів, а іноді і місяців.



Однак з цією резолюцією адміністрація Трампа обрала абсолютно новий підхід, представивши проект документа Китаю та іншим членам Радбезу минулого вівторка і зажадавши винести його на голосування через шість днів. За словами дипломатів, постійний представник Китаю Лю Цзеі, який перебував у відрядженні в Ефіопії, в четвер повернувся в Нью-Йорк, щоб взяти участь в переговорах.



Міністерство закордонних справ КНДР вранці в понеділок опублікувало заяву, в якій стверджується, що Пхеньян уважно стежить за діями США і готовий відреагувати зустрічними заходами. Згідно із заявою, Вашингтону доведеться «заплатити високу ціну», якщо запропоновані ним санкції будуть прийняті.



Ефіопія, зараз займає пост голови в Раді Безпеки, заявила в неділю, що члени Радбезу проголосують за резолюцією в понеділок вдень, після наради, присвяченої реалізації існуючих санкцій.



Представлений США проект резолюції закликає ввести безпрецедентно жорсткі санкції щодо КНДР, в тому числі повністю заборонити експорт нафти і природного газу в країну, і заморозити всі закордонні активи її лідера Кім Чен Ина.



США також хочуть ввести заборону на наймання північнокорейських робітників в інших країнах і імпорт текстилю з КНДР, що є двома головними джерелами іноземної валюти в країні.



У документі також вказано назви дев'яти кораблів, які здійснювали дії, заборонені відповідно з минулими резолюціями ООН. Проект резолюції дає іншим 192 членам ООН право зупиняти ці кораблі у відкритому морі і перевіряти вантажі без їх згоди. Дозволяється використовувати «всі необхідні заходи», що на мові ООН включає застосування сили, проводити інспекцію і направити судно в порт.



Чи залишаться ці положення в тексті резолюції, який буде винесений на голосування в понеділок, поки що неясно.





Росія наполягає, що санкції неефективні, а президент Путін минулого тижня висловив побоювання, що повне припинення поставок нафти може завдати шкоди північнокорейському народу.



Постпред Великобританії в ООН Метью Райкрофт підтримав запропоновані США жорсткі заходи і закликав якомога швидше провести голосування, заявивши в четвер, що необхідно чинити «максимальний тиск» на Пхеньян, щоб змусити його змінити курс і дати дипломатії шанс розв'язати кризу.



Як сказав в п'ятницю в інтерв'ю Associated Press професор університету Пенсильванії Джозеф де Томас, колишній посол США та співробітник Держдепартаменту, який працював з КНДР, заклик США до якнайшвидшого прийняття заходів «є ознакою того, що, на думку адміністрації, час закінчується».



«Вони вважають, що у них немає часу на витончені дипломатичні танці, - зазначає він. - З іншого боку, є ймовірність, що вони таким чином хочуть перевірити Китай. Вони ніби кажуть: «Ну що, ви готові зробити все необхідне, щоб натиснути на КНДР, коли у нас просто немає більше часу?».

Дивіться також: Урагани б'ють по економіці США