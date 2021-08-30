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МАГАТЕ: Північна Корея, ймовірно, перезапустила ядерний реактор

За даними Міжнародного агентства ядерної енергетики ООН, Північна Корея, ймовірно, відновила операції на ядерному реакторі, який, як вважають, виробляв плутоній для ядерної зброї країни.

У щорічному звіті МАГАТЕ мовиться, що з початку липня 2021 року помітні «наявні ознаки, зокрема, скидання охолоджуючої води, які можуть вказувати на роботу реактора» в Йонбйоні – комплексі, що лежить в основі ядерної програми Північної Кореї.

Північна Корея провела останнє ядерне випробування у 2017 році, але з тих пір здійснила серію запусків ракет.

МАГАТЕ також надало деталі про радіохімічну лабораторію в Йонбйоні, яка переробляє відпрацьоване ядерне паливо.

У звіті агентства йдеться, що лабораторія працювала протягом п’яти місяців до липня, що свідчить про те, що вона обробляла повну партію відпрацьованого палива.

МАГАТЕ назвало події в реакторі та лабораторії «глибоко тривожними» та такими, що явно порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

Це перша ознака експлуатації 5-мегаватного реактора з грудня 2018 року. Інспекторів агентства ООН не допускали в країну з 2009 року, тож вони спираються на супутникові знімки для проведення оцінок.

У червні МАГАТЕ заявило про ознаки проведення робіт із виділення плутонію з відпрацьованого реакторного палива в Північній Кореї.

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