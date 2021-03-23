Сенатори-демократи закликали адміністрацію США прискорити введення санкцій проти "Північного потоку-2"

Сенатори-демократи Боб Менендес і Джин Шахін у вівторок закликали адміністрацію Байдена вдатись до повномасштабних дипломатичних заходів, щоб зупинити будівництво трубопроводу «Північний потік - 2», призначеного для транспортування російського газу до Європи.

Боб Менендес, голова Комітету з міжнародних відносин, і Джин Шахін, яка очолює підкомітет з питань співробітництва в Європі та питань регіональної безпеки, звернулися до держсекретаря Ентоні Блінкена з проханням запровадити санкції, передбачені чинним законодавством.

«Будівництво цього трубопроводу має бути зупинено, і для цього потрібно ваше керівництво, - йдеться у зверненні. - Ми ... наполегливо закликаємо прискорити зусилля для запровадження повномасштабних санкцій проти "Північного потоку - 2", з огляду на невідкладність питання ». Сенатори наголосили, що якщо будівництво буде тривати, то газопровід може бути запущений вже цього року.

Автори листа також висловили сподівання, що президент США Байден незабаром "напряму взаємодіятиме з президентом Зеленським".

"Україна знаходиться на демократичній траекторії, і хоча це прогрес не завжди прямолінійний, демократи в Україні заслуговують на нашу підтримку та допомогу", - відзначається у листі.

Держдепартамент поки не відповів на прохання агентства Reuters прокоментувати звернення сенаторів.

23-го березня державний секретар США Ентоні Блінкен застеріг Німеччину стосовно «Північного потоку-2» і назвав газогін «поганою ідеєю» для США та Європи. Під час свого виступу в НАТО, Блінкен також оголосив, що обговорить питання добудови російського газотранзитного проекту з міністром закордонних справ Німеччини Гейко Маасом.

«Північний потік - 2», який будується російської державною енергетичною компанією «Газпром» і її західними партнерами, подвоїть пропускну спроможність існуючого трубопроводу для транспортування російського газу до Німеччини по дну Балтійського моря.

Трубопровід пролягає в обхід України, що може позбавити її доходів від транзиту російського газу і негативно вплинути на зусилля Києва у боротьбі з агресією Росії.

Адміністрація Байдена неодноразово засуджувала будівництво трубопроводу.

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