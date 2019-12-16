Чи здатні нові американські санкції зупинити Північний потік 2?

В понеділок німецьке Федеральне відомство морського судноплавства та гідрографії повинно винести рішення щодо надання дозволу проектові "Північний потік 2" на продовження будівельних робіт взимку та навесні 2020. Відповідну заявку на дозвіл компанія подала в суботу, 14 грудня.

США послідовно виступають проти побудови цього газогону. Так, 11 грудня Палата Представників Конгресу США затвердила законопроект, який передбачає обов'язкове запровадження санкцій проти компаній, які беруть участь у побудові "Північного потоку 2". Ці положення включені в оборонний бюджет на 2020 рік.

Це лише політичний сигнал, який демонструє розчарування США переважно Німеччиною відносно цього проекту, але я не думаю, що ці санкції стануть на заваді його завершенню

Під американські санкції, зокрема попадають судна, які прокладають труби та іноземні особи, які здавали їх в оренду, або продавали. Після прийняття в Палаті Представників, законопроект оборонного бюджету повинен схвалити Сенат та підписати президент США Дональд Трамп. Навіть якщо це станеться в максимально короткі строки, каже експерт Атлантичної Ради Марк Сімаксовський - час упущено:

"Я думаю, що вже трошки запізно. Я думаю, це ускладнить декільком компаніям участь у проекті "Північний потік 2", але я думаю, що це лише політичний сигнал, який демонструє розчарування США переважно Німеччиною відносно цього проекту, але я не думаю, що ці санкції стануть на заваді його завершенню".

Бенжамін Шмітт, колишній радник Держсекретаря США з питань енергетичної безпеки, більш оптимістичний щодо перспективи зупинки "Північного потоку 2". Він вважає, що "Північний Потік 2" ще можна зупинити, але діяти треба дуже швидко, зокрема запровадити санкції проти суден, які зараз активно задіяні у проведенні газогону у Балтийському морі:

"Якщо це станеться, це дасть ЄС один, два, три роки прийняти власні регулятивні норми, коли третя енергетична директива увійде в силу повною мірою. 11 стаття цієї директиви вимагає, щоб регулятивний орган країни-власника проекту, в цьому випадку це Німеччина, повинен затвердити, що проект не загрожує енергетичній безпеці самої країни чи інших членів ЄС", - говорить експерт.

Сподіваюсь, навіть якщо "Північний потік 2" буде завершено, канцлерка Меркель виконає свої обіцянки і Україна таки отримає свої гроші за транзит, чи якась зі сторін компенсує Україні втрачені прибутки, щоб "Північний потік 2" не був використаний як геополітична зброя шантажу

Запровадження санкцій – не єдиний спосіб, у який Конгрес США намагається посили енергетичну безпеку Східної Європи, зокрема України. Так, минулого місяця в Сенаті був представлений законопроект, який передбачає 1 мільярд доларів допомоги на розвиток енергетичного ринку країн Східної Європи.

Сенатор-республіканець Рон Джонсон, співавтор цього законопроекту, каже, що Конгрес продовжуватиме чинити опір "Північному потоку 2": "Наш законопроект заохочує інвестиції в енергетичну самодостатність та енергетичну безпеку. Майже одностайно ми проти побудови "Північного потоку 2", який посилює здатність Росії використати газ як геополітичну зброю і шкодить Україні. Так що ми продовжуємо чинити спротив цьому проекту. Сподіваюсь, навіть якщо "Північний потік 2" буде завершено, канцлерка Меркель виконає свої обіцянки і Україна таки отримає свої гроші за транзит, чи якась зі сторін компенсує Україні втрачені прибутки, щоб "Північний потік 2" не був використаний як геополітична зброя шантажу".

Для України, виділення США 1 мільярда доларів на розвиток енергетичної безпеки країн Східної Європи – це дуже позитивний сигнал, каже Марк Сімаковський:

"Конгрес очевидно зацікавлений у продовженні підтримки України. Ці гроші будуть надаватися паралельно із введенням санкцій проти Північного потоку-2. Ці гроші допоможуть закріпити та посилити енергетичну незалежність України та будуть спрямовані на посилення уваги та допомоги Україні. Це добре. Побічним ефектом цього імпічменту є те, що двопартійна підтримка України буде не лише продовжена, але і можливо збільшена".

Водночас, Росія продовжує розігрувати карту "Північного потоку 2" у переговорах з Україною про поставки газу. Дія поточної угоди між "Нафтогазом" та "Газпромом" спливає вже за два тижні. Під час саміту Нормандської четвірки домовитись щодо нової угоди сторонам не вдалося. Втім, каже Сімаковський, така домовленість ще цілком можлива.

"Я думаю, є висока вірогідність того, що вони таки досягнуть домовленості. Очевидно, попереду складні переговори, але якщо вони не домовляться, це стане миттєвим підтвердженням того, що Росія не бажає йти на поступки, щоб нормалізувати українсько-російські відносини. Так що російська сторона знає, що вони повинні домовитись. Нездатність прийти до спільного знаменника по газу зрештою отруїть українсько-російські відносини, продемонструвавши справжні наміри Росії підірвати Україну.

Після саміту в Парижі у російському "Газпромі" заявили, що продовжать переговори з українською стороною у двосторонньому форматі, без участі Єврокомісії. Щоправда, кінцевий строк для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через Україну за європейським та українським законодавством сплив 13 грудня.

У понеділок президент РФ Путін та канцлерка Німеччини Меркель обговорили український транзит газу і "Північний потік 2". Телефонна розмова відбулась з ініціативи Берліна, заявили у прес-службі президента Путіна.

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