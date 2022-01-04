Спонсори "Північного потоку-2" кажуть про можливість його сертифікації у середині року - американські законодавці розглядатимуть санкції

Трубопровід «Північний потік-2», яким російський газ транспортуватиметься до Німеччини, може бути сертифікований у середині року, заявив генеральний директор одного зі спонсорів проекту Клаус-Дітер Маубах, пише агенnство Reuters.

Трубопровід очікує на остаточну сертифікацію від німецького агентства, яке раніше заявило, що в першій половині 2022 року жодного рішення прийнято не буде.

«Я не бачу жодного політичного втручання, агенція розглядає документи, як і планувалося. Це може статися у середині 2022 року. “Північний потік-2” є важливим”, – заявив німецькому виданню Rheinische Post Клаус-Дітер Маубах, генеральний директор Uniper, який входить до п'ятірки європейських енергетичних компаній, що сплатили половину вартості будівництва «Північного потоку-2» у розмірі 11 мільярдів доларів.

Втім, низка країн Європи та США виступають проти проекту, стверджуючи, що він, зокрема, становить загрозу європейській енергетичній безпеці та є політичним проектом Путіна. Адміністрація США неодноразово називала "Північний потік-2" шкідливим для Європи. Щоправда минулого року адміністрація Байдена вирішила не накладати санкції на компанію-оператора Nord Strewam-2 AG.

Проти газогону виступають також і американські законодавці. Так, до 14 січня вже може відбутись голосування щодо законопроекту сенатора-республіканця Теда Круза, який передбачає накладання санкцій на "Північний потік-2" вже протягом 15 днів після прийняття законопроекту, а також дозволяє Конгресу знову накласти санкції, якщо президент вирішить від них відмовитись, повідомляє видання «Politico» з посиланням на текст законопроекту. Для прийняття законопроект потребує 60 голосів складу Сенату і республіканці висловлюють впевненість, що мають достатньо підтримки.

Це наразі не єдина законодавча ініціатива в Сенаті, яка передбачає санкції проти проекту. Раніше глава Комітету Сенату з міжнародних справ демократ Боб Менендез ініціював законопроект, який визначає жорстке покарання Кремля, в тому числі потужні санкції проти "Північного потоку-2", у разі вторгнення Росії в Україну.

За регламентом Сенат може розглянути обидва законопроекти, втім ініціатива правлячої партії, а це законопроект Менедеза, має пройти голосування першим.

Республіканці в Палаті представників також жорстко висловлюються проти кремлівського проекту. «Північний потік-2 має бути зупинений. Не лише якщо Росія вторгнеться в Україну. Очікуванням, як пропонують деякі мої колеги та адміністрація, ми ризикуємо надати Путіну чергову зброю панування над Україною та нашими європейськими союзниками та партнерами», - заявив конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

У минулому чимало законодавців-демократів, попри позицію адміністрації, висловлювались за введення санкцій, схожих до жорстких кроків, запропонованих республіканцями.

В матеріалі використано матеріали Reuters, Politico.

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