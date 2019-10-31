В уряді США розглядають будь-які кроки, аби зупинити "Північний потік 2"

"Північний потік 2" загрожує енергетичній та національній безпеці наших союзників у Європі та збільшує контроль Росії над постачанням енергії в регіоні.

Сполучені Штати розглядатимуть усі наявні інструменти відносно цього проекту, повідомили "Голосу Америки" у Міністерстві енергетики США.

У середу, 30 жовтня, консорціум "Північний потік 2" отримав дозвіл на будівництво ділянки газопроводу на континентальному шельфі Данії в Балтійському морі, що усунуло важливу перешкоду для втілення газпромівського проекту. У повідомленні Данського енергетичного агентства цей крок пояснили зобов’язаннями, відповідно до Конвенції ООН про морське право.

За словами старшого дослідника Центру стратегічних та міжнародних досліджень Едвард Чау, рішення Данії було цілком очікуваним після оголошення подібного рішення щодо газопроводу з Норвегії до Польщі минулого тижня.

"Обидва рішення базуються на критеріях охорони навколишнього середовища та безпеки", - каже Чау.

Навіть після дозволу Данії, завершення побудови "Північного потоку 2" ще не є доконаним фактом

Данія значно затримала втілення цього проекту, відзначає Маргарита Ассенова, дослідниця американського "Фонду Джеймстаун".

Ассенова також наголошує, що процедура видачі дозволу відводить один місяць для подання апеляцій і їх розгляд теж може затримати процес.

"Побудова "Північного потоку 2" ще не доконаний факт", - говорить дослідниця.

Затримка дала можливість Єврокомісії прийняти Газову Директиву і, найімовірніше, аргументи "Газпрому", що дія директиви не має поширюватись на "Північний потік 2", не будуть сприйняті, вважає Ассенова.

Європейський Союз, на думку Ассенової, може застосувати до газпромівського проекту принцип солідарності, передбачений статтею 11 директиви, і "відмовити в довгостроковій сертифікації проекту", пославшись на прецедент рішення Європейського суду з трубопроводу OPAL, що сполучає "Північний потік 1" з європейською газовою мережею.



У США працюють над запровадженням санкцій проти "Північного потоку 2"

У Конгресі США сподіваються прийняти до кінця року законопроект, який запроваджує цільові санкції проти суден, які прокладають підводні трубопроводи для будівництва "Північного потоку 2".

У липні законопроект Protecting Europe's Energy Security Act of 2019 (S. 1441) був схвалений Комітетом Сенату з міжнародних відносин. Його співавтор сенатор Тед Круз написав у своєму Твіттері, що буде надалі закликати своїх колег підтримати цей законопроект, який "зупинить цей трубопровід та позбавить Путіна ресурсів, які живлять його експансіонізм та військову агресію".

США все ще можуть зупинити будівництво газопроводу. "Вони використають цей козир насамкінець, як це було у випадку з "Південним потоком"

Ще один законопроект, який передбачає запровадження санкцій проти тих, хто бере участь в проекті "Північний потік 2", був зареєстрований 23 жовтня конгресменом від Республіканської партії Енді Барром.

На думку голови відділу досліджень Фонду "Вільна Росія", консультанта з питань енергетики Іллі Заславського, у США є можливості зупинити будівництво газопроводу.

"Вони використають цей козир насамкінець, як це було у випадку з "Південним потоком". Вони чекали, коли європейці самі розберуться, чекали на рішення Данії щодо дозволів на "Північний потік 2", хочуть побачити дії Європейської комісії", - говорить Заславський.

Втім, заступник Державного секретаря США Джон Салліван висловив сумнів, що США ще мають можливості зупинити будівництво "Північного потоку 2", обсяги якого вже виконані на 80%. Про це він сказав у середу, 30 жовтня, під час слухань у сенатському Комітеті з міжнародних відносин із затвердження його кандидатури на посаду посла США в Росії.

Навіть за таких умов, санкції США є важливими, адже можуть надати Єврокомісії час, щоб втілити зміни до Газової Директиви, говорить Ассенова і додає: "Прийняття законопроектів Конгресом США зупинить фізичну побудову трубопроводів до завершення будівництва".

Дослідниця наголошує: "Санкції також важливі для зупинки будівництва в короткостроковій перспективі, бо посилять позицію Європейського Союзу та України в переговорах стосовно нової угоди з транзиту газу з Росією після 2019 року".

"Настав час для Конгресу США діяти швидко, щоб мати вплив на енергобезпеку Європи і підтримати інтереси США в Європі", - говорить Ассенова.

Всередині 2017 року, переважною більшістю голосів Конгрес США прийняв "Закон про протидію суперникам Америки шляхом санкцій" (CAATSA). Цей закон, серед іншого, надає повноваження виконавчій владі запроваджувати санкції проти "Північного потоку 2", однак ці положення ще не було втілено.

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