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500 днів повномасштабної війни Росії. Українці у Вашингтоні просять танки, винищувачі та запрошення для України до НАТО

Українські активісти у Вашингтоні влаштували акцію біля Білого дому пам&rsquo;яті з нагоди 500 днів з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
1 Українські активісти у Вашингтоні влаштували акцію біля Білого дому пам’яті з нагоди 500 днів з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Учасники мітингу подякували США за допомогу, а також просили надати танки, винищувачі та запросити Україну до НАТО.&nbsp;
2 Учасники мітингу подякували США за допомогу, а також просили надати танки, винищувачі та запросити Україну до НАТО. 
Мітинг тривав з ініціативи&nbsp;благодійної організації US Ukrainian Activists. З промовою перед Білим домом виступила президентка організації Надія Шапоринська.
3 Мітинг тривав з ініціативи благодійної організації US Ukrainian Activists. З промовою перед Білим домом виступила президентка організації Надія Шапоринська.
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