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500 днів повномасштабної війни Росії. Українці у Вашингтоні просять танки, винищувачі та запрошення для України до НАТО
56 хвилин тому
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Українські активісти у Вашингтоні влаштували акцію біля Білого дому пам’яті з нагоди 500 днів з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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Учасники мітингу подякували США за допомогу, а також просили надати танки, винищувачі та запросити Україну до НАТО.
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Мітинг тривав з ініціативи благодійної організації US Ukrainian Activists. З промовою перед Білим домом виступила президентка організації Надія Шапоринська.
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500 днів повномасштабної війни Росії. Українці у Вашингтоні просять танки, винищувачі та запрошення для України до НАТО
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