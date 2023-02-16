До річної позначки російського вторгнення в Україну Сполучені Штати та країни «Групи семи» планують запровадити нові санкції проти Росії та проти країн, які допомагають Росії уникати санкцій, повідомила вища посадовиця державного департаменту США.

Виступаючи перед журналістами під час онлайн брифінгу в четвер Вікторія Нуланд, заступниця міністра з політичних питань Державного департаменту США, заявила, що США та їхні партнери по «Групі семи» планують запровадити нові та розширити вже існуючі санкції проти Росії, а також проти країн, які допомагають Росії уникати західних санкцій. Серед них Нуланд назвала Іран, КНДР та Китай.

Приурочити оголошення санкцій США та союзники планують до річниці російського неспровокованого вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

«Я думаю, що близько двадцять четвертого числа ви побачите великий новий пакет санкцій як від США, так і від усіх наших партнерів по G7. Ці санкції будуть поглиблені та розширені в певних категоріях, в яких ми працювали раніше, зокрема в обмеженні потоку технологій у російську оборонну промисловість, високотехнологічне обладнання тощо», – сказала Нуланд у четвер 16 лютого.

Також, за словами Нуланд, планується накласти, або розширити індивідуальні санкції проти «осіб, які безпосередньо беруть участь у розв’язанні цієї війни та її підтримці».

Крім цього, новий пакет санкцій включатиме посилення контролю над експортом і дії проти тих, хто допомагає росіянам ухилятися від санкцій.

«Ми бачимо, росіяни є досить кмітливі, вони імпортують ноутбуки і холодильники через треті країни, включно з нашими країнами, з яких вони потім видобувають на чіпи та інші речі, які надходять потім до їхньої військової машини», – сказала Нуланд і додала, що порушників будуть переслідувати «як у своєму [правовому] просторі, так і в третіх країнах».

«Ми публічно говорили про нашу стурбованість щодо Ірану, КНДР, Китаю, але є й інші країни, які свідомо чи мимоволі, яких використовують для ухилення від санкцій і наступного раунду пакетів як від нас, так і від G7», – сказала Нуланд.

Як раніше повідомляв «Голос Америки», ЄС планує до 24 лютого ухвалити десятий пакет санкцій проти Росії. Про це на початку лютого повідомила президентку Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона сказала, що до річниці початку повномасштабного вторгнення "Росія буде змушена заплатити й за руйнування, які вона спричинила в Україні, зокрема давати кошти на реконструкцію України".