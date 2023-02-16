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- Голос Америки
США та G7 планують нові санкції проти Росії до роковин її вторгнення в Україну – Нуланд
До річної позначки російського вторгнення в Україну Сполучені Штати та країни «Групи семи» планують запровадити нові санкції проти Росії та проти країн, які допомагають Росії уникати санкцій, повідомила вища посадовиця державного департаменту США.
Виступаючи перед журналістами під час онлайн брифінгу в четвер Вікторія Нуланд, заступниця міністра з політичних питань Державного департаменту США, заявила, що США та їхні партнери по «Групі семи» планують запровадити нові та розширити вже існуючі санкції проти Росії, а також проти країн, які допомагають Росії уникати західних санкцій. Серед них Нуланд назвала Іран, КНДР та Китай.
Приурочити оголошення санкцій США та союзники планують до річниці російського неспровокованого вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
«Я думаю, що близько двадцять четвертого числа ви побачите великий новий пакет санкцій як від США, так і від усіх наших партнерів по G7. Ці санкції будуть поглиблені та розширені в певних категоріях, в яких ми працювали раніше, зокрема в обмеженні потоку технологій у російську оборонну промисловість, високотехнологічне обладнання тощо», – сказала Нуланд у четвер 16 лютого.
Також, за словами Нуланд, планується накласти, або розширити індивідуальні санкції проти «осіб, які безпосередньо беруть участь у розв’язанні цієї війни та її підтримці».
Крім цього, новий пакет санкцій включатиме посилення контролю над експортом і дії проти тих, хто допомагає росіянам ухилятися від санкцій.
«Ми бачимо, росіяни є досить кмітливі, вони імпортують ноутбуки і холодильники через треті країни, включно з нашими країнами, з яких вони потім видобувають на чіпи та інші речі, які надходять потім до їхньої військової машини», – сказала Нуланд і додала, що порушників будуть переслідувати «як у своєму [правовому] просторі, так і в третіх країнах».
«Ми публічно говорили про нашу стурбованість щодо Ірану, КНДР, Китаю, але є й інші країни, які свідомо чи мимоволі, яких використовують для ухилення від санкцій і наступного раунду пакетів як від нас, так і від G7», – сказала Нуланд.
Як раніше повідомляв «Голос Америки», ЄС планує до 24 лютого ухвалити десятий пакет санкцій проти Росії. Про це на початку лютого повідомила президентку Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона сказала, що до річниці початку повномасштабного вторгнення "Росія буде змушена заплатити й за руйнування, які вона спричинила в Україні, зокрема давати кошти на реконструкцію України".
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- Голос Америки
ЄС відмовився накласти санкції на "Росатом" через залежність від російської атомної енергетики - Politico
Європейська комісія відмовилася від планів накласти санкції на ядерний сектор Росії, зокрема включити "Росатом" до наступного пакету санкцій. Про це виданню Politico повідомили троє дипломатів, посилаючись на проект санкцій, що може включати додаткові експортні обмеження на 11 мільярдів євро.
Раніше Брюссель заявляв, що спробує розробити санкції проти цивільного ядерного сектору Росії.
"Угорщина не допускає цього, оскільки їх атомна станція належить "Росатому", і вони кажуть, що вона виробляє 50% енергопостачання країни. Але санкції проти окремих осіб (окрім генерального директора) не повинні впливати на енергетичну безпеку, - сказав виданню європейський посадовець. - І ЄС повинен відповісти на запит Зеленського про санкції проти "Росатому".
Париж також міг висловити обережність з цього питання, адже представник мінекономіки Франції заявив журналістам днями, що "багато атомних електростанцій використовують паливо з російської енергії". 70% електроенергії у Франції виробляють АЕС.
Нещодавно напередодні зустрічі лідерів ЄС президент України Володимир Зеленський закликав блок принаймні ввести санкції проти російської атомної енергетичної компанії "Росатом", нагадавши, що "російські ядерні терористи захопили 6 ядерних енергоблоків ЗАЕС", працівників і керівництво станції: "Вони не відпускають цих спеціалістів, вони примушують їх змінювати громадянство".
Нагадаємо, очікується, що ЄС погодить нові санкції до роковин вторгнення Росії в Україну 24 лютого, але конкретні пропозиції ще мають отримати одностайну підтримку всіх країн блоку.
"Ми послаблюємо здатність Росії підтримувати свою військову машину. Ми затвердили дев'ять пакетів санкцій, російська економіка скорочується, - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. - Нам потрібно продовжувати тиск".
- Голос Америки
У Google проаналізували п'ять етапів кібероперацій Росії проти України
Москва використала весь спектр інформаційних та кібероперацій, щоб підірвати українську владу, зламати міжнародну підтримку України та посилювати підтримку Росії у війні всередині країни. Про це йдеться у звіті Google "Туман війни".
У звіті мовиться, що від початку повномасштабної війни Росії компанія надала Україні широку технологічну підтримку для роботи уряду, бізнесів, біженців, розробила систему сповіщень про повітряну тривогу, а також призупинила монетизацію та обмежила охоплення російських державних ЗМІ.
Окрім того, Google повідомляє, що бореться із кіберзагрозами. "Зловмисники, яких підтримує російський уряд, активізували кібероперації, починаючи з 2021 року під час підготовки до вторгнення. У 2022 році Росія збільшила таргетинг на користувачів в Україні на 250% порівняно з 2020 роком. Таргетинг на користувачів у країнах НАТО за той самий період зріс понад 300%", - зазначають експерти компанії й наводять п'ять фаз російських кібероперацій, що мали цілями уряд, медіа та інфраструктуру України.
Торік компанія завадила майже двом тисячам російських інформаційних операцій в продуктах Google. Там вважають, що "Росія продовжуватиме нарощувати темпи та масштаб інформаційних операцій, [...] особливо з наближенням до таких ключових етапів, як міжнародне фінансування, військова допомога, внутрішні референдуми тощо. Менш зрозумілим є те, чи ця діяльність досягне бажаного ефекту, чи просто з часом посилить протидію російській агресії".
Раніше Голос Америки повідомляв, що росіяни не можуть досягти успіху в кібератаках на Україну через посилений захист українського кіберпростору, зокрема завдяки допомозі США та Євросоюзу. Експерти звертають увагу, що за останній рік російські війська здійснили численні напади на Україну, намагаючись порушити критичну інфраструктуру країни, але в кіберпросторі "не виправдали очікувань".
Влітку директор британської розвідувальної служби GCHQ (Центр урядового зв'язку), що спеціалізується на електронному зборі й аналізі інформації, оприлюднив свої оцінки майже шести місяців повномасштабної російської війни проти України, в яких стверджує, що досі Москва зазнала невдачі на кібернетичному та інформаційному фронті.
- Голос Америки
Україну випробовують і тестують, та вона щоразу на висоті - Камала Гарріс
Віце-президентка США Камала Гарріс, перебуваючи у Німеччині напередодні Мюнхенської безпекової конференції, проводить обговорення щодо подальшої відповіді світу на російське вторгнення в Україну.
“Україну випробовують і тестують, та вона щоразу на висоті” - написала Камала Гарріс у Twitter сьогодні.
Як повідомляв Голос Америки, віце-президентка США Камала Гарріс, державний секретар США Ентоні Блінкен, а також група сенаторів і конгресменів від обох провідних партій Сполучених Штатів цього тижня візьмуть участь у Мюнхенській безпековій конференції.
“Американський народ надихається цією неймовірною стійкістю. І ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, - запевнила Камала Гарріс.
Раніше міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін під час спільної прес-конференції із міністром оборони Естонії Ханно Певкуром у Таллінні заявив, що США та союзні країни роблять все можливе, щоб пришвидшити передачу Україні нової зброї на тлі очікувань нового наступу Росії навесні.
"Поки українці так сміливо борються за свій суверенітет, вони нагадують нам, що ми ніколи не повинні сприймати свободу як належне... Ми бачимо, наскільки українці сміливі, наскільки вони вмотивовані, що вони ніколи не віддадуть свою державу", - сказав Певкур.
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