"Просто плітки". Українські експерти реагують на заяви про держпереворот

Чи справді Росія готує на 1 грудня держпереворот в Україні? І чи правда, що до цього може бути причетний олігарх Рінат Ахметов? Українські аналітики, з якими спілкувався «Голос Америки», доволі скептично сприйняли сенсаційну заяву, озвучену президентом України на пресмарафоні 26 листопада.

На думку політаналітика Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимира Горбача, сенсація мала на меті затьмарити ефект «Вагнергейту».

Головна задача була – перебити скандал зі спецоперацією вагнерівців

«Головна задача була – перебити якоюсь медіа-подією той скандал зі спецоперацією вагнерівців, який тягнеться вже більше тижня в Україні, і президент іще жодного разу на нього не відповів. От сьогодні він спробував відповісти. Але на мою думку, це було не те що непереконливо, а навіть місцями жалюгідно», - сказав політаналітик.

Це не може бути ні аргументом, ні доказом. Це просто плітки



Як зауважив Горбач, «анонсований президентом на 1 грудня державний переворот, як і звинувачення у його підготовці Ріната Ахметова – це нічого, крім іронічної посмішки або гомеричного сміху, викликати у мене особисто не може. Якісь люди за спиною Ахметова говорили про Ахметова. Це не може бути ні аргументом, ні доказом, ні навіть підозрою. Це просто плітки».

Професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань нагадує про те протистояння, яке зараз існує між Ахметовим і Зеленським, та про телеканали Ахметова, які активно працюють на пониження рейтингу президента.

зміна президента це не є державний заколот



«Зеленський заявив, що Росія готує державний заколот, в який хоче втягнути Ахметова. І далі сказав цікаву річ, що «зміна президента - це і є державний переворот». Це мене дуже здивувало. Пардон, але зміна президента це не є державний заколот», - іронізує Гарань.

Оглядачі відзначають: на прес-конференції не почули від президента того, що мусило б прозвучати в умовах нової загрози з боку Росії, яка брязкає зброєю на українських кордонах.

«В ситуації, яка склалася сьогодні навколо України, в першу чергу влада і президент мають простягнути руку своїм політичним опонентам, щоб консолідуватися навколо українських цінностей, українських національних інтересів. Чи звучало це у виступі Президента? Ні, не звучало», - зазначає директор Інституту світової політики Євген Магда.

Експерти нагадують: минулого тижня екс-президент Петро Порошенко запропонував Володимиру Зеленському зустріч керівників франкцій у закритому режимі для консультацій з питань безпеки.

«На превеликий жаль, те, що говорить Порошенко про національну консолідацію для відсічі агресору, це мав би казати чинний президент України, а не представник опозиції. І якщо діючий президент це не говорить, то за нього говорить опозиція», - наголосив Володимир Горбач.

«Товаріщ Петя» - це не той лексикон, який сприяє консолідації політичних сил всередині країни

За його словами, «сьогодні президент, фактично, відповів на цей заклик відмовою. «Товаріщ Петя» - це не той лексикон, який сприяє консолідації політичних сил всередині країни. Це КВН, 95 квартал, а не серйозна доросла відповідальна політика державного діяча».

Підсумовуючи враження від прес-марафону, професор політології Олексій Гарань зазначає:

«Якщо казати про позитив цієї прес-конференції, то вона показала, що у нас є свобода слова. Ідуть найгостріші питання в ефір, ніхто це не цензурує, ми не Росія, авторитаризм у нас не пройде. І в той же час ми побачили дуже агресивного і роздратованого президента, який болісно реагує на критику і не розуміє повністю своїх обов’язків. А один з обов’язків - це бути відкритим до суспільства».

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