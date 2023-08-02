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Інтерв'ю

“Побутувала думка, що все й далі буде йти через Москву” – Марі Йованович. Інтерв’ю. Відео

“Побутувала думка, що все й далі буде йти через Москву” – Марі Йованович. Інтерв’ю. Відео
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“Побутувала думка, що все й далі буде йти через Москву” – Марі Йованович. Інтерв’ю. Відео

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Колишня посолка США в Україні Марі Йованович в інтерв’ю Тетяні Ворожко проаналізувала основні помилки та підходи дипломатії США в Росії та Україні, починаючи від розпаду Радянського Союзу і до сьогодні.

Вона розповіла, чому в бюджеті Державного департаменту у 1991 році не було грошей на нові посольства та чому США переконали Україну передати ядерну зброю Росії. А також – чому Сполучені Штати недооцінювали загрозу з боку Росії та чим відрізнялися підходи до допомоги України адміністрацій Клінтона, Обами, Трампа та Байдена.

Марі Йованович сьогодні є старшою науковою співробітницею Фонду Карнегі за міжнародний мир і викладачкою Інституту вивчення дипломатії Джорджтаунського університету. Крім України, вона працювала у Сомалі, Вірменії, Росії та Киргизстані, про що написала у своїх мемуарах «Уроки з краю».

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