“Побутувала думка, що все й далі буде йти через Москву” – Марі Йованович. Інтерв’ю. Відео

Показати більше Show less

Вона розповіла, чому в бюджеті Державного департаменту у 1991 році не було грошей на нові посольства та чому США переконали Україну передати ядерну зброю Росії. А також – чому Сполучені Штати недооцінювали загрозу з боку Росії та чим відрізнялися підходи до допомоги України адміністрацій Клінтона, Обами, Трампа та Байдена.

Марі Йованович сьогодні є старшою науковою співробітницею Фонду Карнегі за міжнародний мир і викладачкою Інституту вивчення дипломатії Джорджтаунського університету. Крім України, вона працювала у Сомалі, Вірменії, Росії та Киргизстані, про що написала у своїх мемуарах «Уроки з краю».