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"Початок кінця Путіна" і "неминучі потрясіння та зміни" - експерти про події у Росії
Увага світових ЗМІ та експертів прикута до подій у Росії. Окремі прогнози сягають кінця епохи правління Путіна в Росії, а більш стримані аналітики навіть якщо сумніваються у втраті Путіним влади запевняють, що події сильно послаблять його позиції та Росію загалом за будь-якого результату "повстання" вагнерівців. Голос Америки зібрав кілька коментарів експертів.
Жахливий стан російської війни
Наказ президента Росії Володимира Путіна знищити лідера вагнерівців Євгена Пригожина та різка відповідь керівника “Групи Вагнера” можуть прокласти шлях до “набагато вищого рівня потенційного насильства” і навіть до громадянської війни в Росії, вважає колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес.
Про це Годжес заявив виданню Newsweek. “Залишається побачити, чи справді армія виконуватиме ці накази [Путіна, - ред.]”, — сказав він, припускаючи розвиток подій, за якого військо перейде у підпорядкування комусь іншому.
Путін, як відомо, назвав дії Пригожина і “Групи Вагнера” державною зрадою і заявив, що винні будуть покарані. Пригожин відповів у відеозверненні, що Путін “глибоко помиляється”.
Повідомлення про перебування бойовиків "Групи Вагнера" в російських містах Ростов-на-Дону та Воронеж Бен Годжес оцінив як потенційний ресурс “для тривалої боротьби”.
“Цей заколот показує жахливий стан російської війни, – сказав Годжес. – Невдовзі цивільним особам у Росії стане все більш очевидно, наскільки погано йдуть справи насправді, скільки солдатів було втрачено”.
Початок кінця Путіна
“Зараз ми бачимо конкретний початок кінця Путіна. Ця війна [війна Росії проти України, - ред.] мала стати для нього загибеллю”, – так прокоментував події Александр Віндман, колишній директор із європейських справ Ради національної безпеки США.
На його думку, Росія буде слабшою, на якийсь час більш небезпечною, але слабшою”. Натомість світ стане безпечнішим, переконаний Віндман.
Він також наголосив: “Ми в боргу вдячності перед Україною”.
Щодо ядерної загрози, то експерт переконаний: малоймовірно, що сили "Групи Вагнера" зможуть отримати доступ до будь-яких ядерних боєприпасів. Утім додав: “Це нова небезпека, і це саме те, чого політики найбільше бояться – страх ядерного сценарію мучить політиків США після розпаду Радянського Союзу”.
Віндман ретвітнув допис історика війни, професора міжнародної політики університету Джонса Гопкінса Сергія Радченка, який стверджує, що захопити тактичну ядерну зброю чи іншу зброю масового знищення вагнерівцям навряд чи вдасться, але “саме це найбільше хвилюватиме політиків США”.
Путін у найслабшій позиції з 2000 року
Навіть якщо повстання бойовиків "Групи Вагнера" провалиться, президентство Путіна ніколи не виглядало таким слабким з моменту його вступу на посаду у 2000 році, вважає журналіст британської газети Guardian, автор книги “Вторгнення. Кривава війна Росії та боротьба України за виживання” Люк Гардінг.
Він наголосив, що до нинішніх подій у Росії призвела “стара тактика” Путіна “розділяй і володарюй”.
Також британський аналітик нагадує, що Пригожин не менш агресивний, аніж Путін і абсолютно не миролюбний. Він і раніше виступав за більш активну позицію Росію у війні проти України та висловлював невдоволення відступами російських військ, каже експерт.
Диктаторська мрія Путіна захопити Україну не здійснилася
“Рішення Путіна вторгнутися в Україну виявилося великою стратегічною помилкою – найбільшою в його кар’єрі, яка рано чи пізно може позбавити його влади”, – переконаний Гардінг.
А навіть якщо “повстання” Пригожина швидко зазнає невдачі, “хвилі шоку” триватимуть місяцями, підживлюючи політичну нестабільність і ставлячи під сумнів придатність Путіна керувати, пише Guardian.
На думку Гардінга, все це відкриває “значні та інтригуючі можливості для України”.
“Мрія Путіна захопити всю Україну та “возз’єднати” її з Росією не здійснилася. Виявилося, що це фантазія диктатора: продукт слабкого інтелекту, месіанського мислення та надзвичайної ізоляції Путіна під час пандемії Covid”, – підсумував Гардінг.
24 години вирішать долю Путіна - CNN
Путін ризикує втратити владу, а наступні 24 години є критичними для вирішення його долі, вважає видання CNN.
Російський президент, йдеться у статті, зіткнувся з найсерйознішою загрозою своїй владі за всі 23 роки, упродовж яких він керує ядерною державою. А тотальний контроль, вибудуваний автократією Путіна, зруйновано за одну ніч.
Попереду неминуче подальші потрясіння та зміни
CNN наголошує, що це вже не вперше світ спостерігає слабкість Москви цієї весни. Спочатку атака безпілотника на Кремль, потім обстріли елітних заміських будинків. За припущенням видання, російські багатії через події із виступом вагнерівців вже знають відповідь на питання, чи варто їм сумніватися в контролі Путіна над владою.
Утім CNN також нагадує, що повстання рідко закінчуються результатами, яких прагнули досягти. “Пригожин може не виграти, і основи контролю Кремля можуть не зруйнуватися. Але ослаблений Путін може робити ірраціональні вчинки, щоб довести свою силу. Він може виявитися неспроможним прийняти поразку в найближчі місяці на передовій в Україні. Він може не знати про глибину невдоволення серед своїх власних збройних сил і не мати належного контролю над їхніми діями. Неможливо уявити, що з цього моменту режим Путіна коли-небудь повернеться до своїх попередніх висот контролю. І попереду неминуче подальші потрясіння та зміни”, - каже виданню лондонський аналітик видання Нік Пейтон Волш.
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- Голос Америки
Аналітики закликають ЗСУ залишатися пильними, попри надії на вплив "хаосу" в РФ на війну
Події у Росії довкола пересування бойовиків "Групи Вагнер" по території Росії не означають автоматично переможних новин для України. Таке застереження висловили декілька відомих військових експертів та міжнародних оглядачів.
Залишатися пильними та професійними закликає Збройні сили України колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг.
За його словами, події у Росії спричиняють хаос всередині країни. Але експерт в серії твітів застеріг від поспішного припущення, що це радикально вплине на події на фронті в Україні. Такі прогнози, за його словами, не враховують інших факторів: російські міни та інші перешкоди все ще є на українській землі, російські війська все ще займають оборонні позиції і намагаються зміцнити прогалини на лінії фронту, які залишили вагнерівці.
Як твітує Гертлінг, потрібен час, щоб ЗСУ визначили нові слабкі місця фронту.
Експерт також наголосив, що Путін наразі стикається з кількома фронтами одночасно: контрнаступом України (проти якого кинуто значні сили російського війська), рухом військ “Групи Вагнера” та партизанською діяльністю по всій Росії.
Від надміру позитивних очікувань українців застерігає і журналіст британської газети Guardian, автор книги “Вторгнення. Кривава війна Росії та боротьба України за виживання” Люк Гардінг. Як повідомляв Голос Америки, Гардінг нагадує, що засновник "Групи Вагнера" Пригожин не менш агресивний, аніж Путін і абсолютно не є миролюбним.
Пригожин і раніше виступав за більш активну позицію Росію у війні проти України та висловлював невдоволення відступами російських військ.
На думку Гардінга, ситуація у Росії все ж відкриває “значні та інтригуючі можливості для України”.
Події в Росії можуть відкрити можливості для просування сил України на фронті, вказує в коментарі CNN Малкольм Девіс, аналітик Австралійського стратегічного інституту. Він припускає, що Україна скористається з протистояння.
Якщо російські війська підуть воювати з "Групою Вагнера", це "відкриє нові можливості, щоб визначити прогалини в російських лініях, якими можна скористатись і де можна просунутись", - цитував Девіса Голос Америки.
"Ідеальним часом" для українців скористатись "хаосом в Москві, хаосом в російських збройних силах" назвав події в Росії колишній посол США в Україні Вільям Тейлор в коментарі для CNN.
Напад "Групи Вагнера" на російське військове керівництво в Ростові-на-Дону матиме значний вплив на воєнні дії Росії в Україні, вказує і американський Інститут вивчення війни в щоденному звіті. Читайте більше оцінок у огляді Голосу Америки “Що протистояння в Росії означає для українського контрнаступу”.
Тим часом українські війська розпочали наступ на декількох напрямках одночасно. І на всіх напрямках є просування вперед. Про це 24 червня заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Маляр додала, що на всіх напрямках наступу тривають важкі бої.
Як повідомляв Голос Америки в п'ятницю бойовики "Групи Вагнер" почали переміщення в Росії і оголосили про намір змінити керівництво російського Міноборони. В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону, однак згодом канал "Групи Вагнера" в Telegram розмістив звернення про те, що бойовики мають намір відійти. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.
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Байден підтвердив непохитну підтримку України з боку США, на тлі подій в Росії
Президент США Джо Байден обговорив ситуацію в Росії з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, повідомили в Білому домі.
Лідери країн підтвердили "непохитну підтримку України", заявили в відомстві.
Посадовці США з нацбезпеки поінформували президента США Джо Байдена та віце-президентку США Камалу Гарріс про розвиток подій в Росії, повідомили в Білому домі.
У ранковому брифінгу для президента також взяли участь держсекретар США Ентоні Блінкен, очільник Пентагону Ллойд Остін, Очільник об'єднаних штабів США Марк Міллі, радник з нацбезпеки США Джейк Салліван та інші, йдеться в повідомленні.
Раніше сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив ситуацію у РФ із міністрами закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сполученого Королівства, а також верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки.
“Сполучені Штати залишаться у тісній координації з союзниками та партнерами, оскільки ситуація продовжує розвиватися”, - йдеться у повідомленні Держдепу.
США та ЄС запевнили Україну в підтримці. "Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, в той час, як вона захищається від агресії Росії та бореться, звільнюючи свою територію від окупації", - твітує в суботу посолка США в Україні Бріджит Брінк. Про непохитну підтримку України заявив в твіті верховний представник ЄС з міжнародних справ Жозеп Боррель
У відповідь на повідомлення про кризу в Росії, ЄС активізував роботу антикризового центру, повідомив Боррель. Уряди Британії та Канади заявили, що проведуть наради антикризових центрів для обговорення ситуації в Росії.
З вечора п'ятниці в Росії триває протистояння між військовими Міністерства оборони та бойовиками "Групи Вагнер". В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.
- Голос Америки
ЗМІ: Квитки на авіарейси з Москви розпродано. Речник Кремля заперечує, що Путін покинув столицю
Квитки на рейси прямого сполучення з Москви в Тбілісі, Астану і Стамбул розпродані, пишуть ЗМІ.
Як повідомляє німецьке видання Spiegel, існує ймовірність, що московська еліта має намір покинути місто з огляду на повідомлення про наближення військ найманців "Групи Вагнера".
ЗМІ також повідомляють, що карти Google Maps свідчать про перекриття дороги М4 на південь від Москви – за маршрутом, яким їдуть вагнерівці.
У медіа з'явилася інформація, що президент РФ Володимир Путін покинув Москву на літаку, прямуючи у напрямку Санкт-Петербурга. Але речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив це та стверджує, що Путін працює у Москві, інформує видання Independent.
Латвія, Естонія, Грузія, які мають кордон з Росією, заявили, що зміцнили безпеку на кордонах. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі попередила про можливу нову хвилю міграції з Росії до Грузії. Посадовиця твітує: "Наш кордон має бути під пильним контролем, через можливість нових хвиль міграції".
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вказав, що Латвія заборонила в'їзд та видачу віз росіянам, а також зміцнила захист кордонів. Він відзначив, що прямої загрози для Латвії наразі немає.
Як повідомляв Голос Америки, НАТО, США, ЄС, Британія уважно "відслідковують ситуацію" в Росії, де розгортається протистояння між російським військовим керівництвом та силами "Групи Вагнера".
З вечора п'ятниці в Росії триває протистояння між військовими Міністерства оборони та бойовиками "Групи Вагнер". В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.
- Голос Америки
"Маємо готуватись до будь-якого сценарію", - президент Литви про події в Росії
Нові обставини в Росії стануть предметом розгляду на саміті НАТО в Вільнюсі, заявив президент Литви Гітанас Науседа. "Складна безпекова ситуація вимагає додаткових заходів, - йдеться в соцмедійному дописі литовського президента. - Ми повинні готуватись до будь-якого сценарію".
Науседа зазначив: "Кремлівський режим пожинає те, що посіяв. Все насильство спрямоване проти України має протилежний ефект".
США, ЄС, НАТО заявили, що уважно слідкують за подіями в Росії, де бойовики "Групи Вагнера" виступили проти військового керівництва країни.
Міністри закордонних справ "Групи семи" обговорили події в Росії.
У відповідь на повідомлення про кризу в Росії, ЄС активізував роботу антикризового центру, повідомив верховний представник ЄС з міжнародних справ Жозеп Боррель.
Боррель запевнив, що підтримка України з боку ЄС непохитна.
Уряди Британії та Канади заявили, що проведуть наради антикризових центрів для обговорення ситуації в Росії.
Латвія, Естонія, Грузія, які мають кордон з Росією, заявили, що зміцнили безпеку на кордонах. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вказав, що Латвія заборонила в'їзд та видачу віз росіянам, а також зміцнила захист кордонів. Він відзначив, що прямої загрози для Латвії наразі немає.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі твітує: "Наш кордон має бути під пильним контролем, через можливість нових хвиль міграції".
В Естонії припустили, що ситуація в Росії може загостритися. Такими оцінками поділився міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
"Після короткого звернення Путіна видається очевидним, що ситуація серйозна для Кремля і що існує висока ймовірність ескалації в Росії, - твітує Певкур. - Ми слідкуватимемо за розвитком подій разом з нашими союзниками".
Він додав, що наразі змін поблизу кордонів з Естонією немає. Про відсутність безпосередньої загрози для Естонії заявила і прем'єр-міністр країни Кая Каллас.
В дописі у Twitter, посадовиця заявила, що країна посилила заходи безпеки і обмінюється інформацією із союзниками. "Безпеку кордонів зміцнено. Я закликаю наших людей не подорожувати до Росії", - йдеться в твіті.
Як повідомляв Голос Америки, з вечора п'ятниці в Росії триває протистояння між військовими Міністерства оборони та бойовиками "Групи Вагнер". В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.
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