На сході України посилились бої, є ознаки початку контрнаступу - джерела CNN  

В останні дві доби в Україні значно активізувались бойові дії, що може свідчити про початок контрнаступу ЗСУ проти російських військ. Про це журналістам CNN повідомили “американські та західні офіційні особи”.

Представник НАТО та високопоставлений чиновник європейської військової розвідки повідомили журналістів CNN у вівторок, що ЗСУ в останні кілька днів почали перевірку російських позицій артилерійськими ударами та наземними атаками, щоб знайти вразливі зони, через які вони можуть прорватися.

Як вважають джерела CNN, руйнування дамби у Новій Каховці може ускладнити плани українських збройних сил, не лише спричинивши гуманітарну катастрофу, що завантажить український уряд вирішенням додаткових проблем, але й ускладнить для українських військ перетин річки Дніпро.

“Все, що було заплановано нижче за течією від дамби, ймовірно, доведеться перепланувати. … Зрештою, рівень води спаде, але, швидше за все, катастрофічна повінь вплине на мости та дороги в цьому районі, тому вони можуть бути непридатними для використання, як планувалося раніше”, - цитує CNN одного з європейських послів у Вашингтоні.

Голос Америки також опублікував аналіз експертів про те, що руйнування дамби у Новій Каховці, ймовірно, є спробою Росії сповільнити контрнаступ ЗСУ.

Зокрема, редактор видання The Independent Кім Сенгупта пише, що українські військові мали б використовувати маршрути вздовж дамби для транспортування бронетехніки та важкої техніки. Посилаючись на власні джерела, він повідомляє, що ЗСУ також планували висадитися на островах нижче за течією Дніпра, де вже відбуваються зіткнення.

“Затоплення цих шляхів, ймовірно, уповільнить атаки українців навколо Херсона, оскільки потрібно змінити тактичні плани та перемістити війська й озброєння — хоча зараз українські сили мають достатньо можливостей, щоб відкоригувати плани й продовжувати контрнаступ,” — зазначив редактор The Independent у статті "Атака на дамбу в Україні є безжальним актом руйнування – і показує, в якому відчаї перебуває Путін".