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- Голос Америки
На сході України посилились бої, є ознаки початку контрнаступу - джерела CNN
В останні дві доби в Україні значно активізувались бойові дії, що може свідчити про початок контрнаступу ЗСУ проти російських військ. Про це журналістам CNN повідомили “американські та західні офіційні особи”.
Представник НАТО та високопоставлений чиновник європейської військової розвідки повідомили журналістів CNN у вівторок, що ЗСУ в останні кілька днів почали перевірку російських позицій артилерійськими ударами та наземними атаками, щоб знайти вразливі зони, через які вони можуть прорватися.
Як вважають джерела CNN, руйнування дамби у Новій Каховці може ускладнити плани українських збройних сил, не лише спричинивши гуманітарну катастрофу, що завантажить український уряд вирішенням додаткових проблем, але й ускладнить для українських військ перетин річки Дніпро.
“Все, що було заплановано нижче за течією від дамби, ймовірно, доведеться перепланувати. … Зрештою, рівень води спаде, але, швидше за все, катастрофічна повінь вплине на мости та дороги в цьому районі, тому вони можуть бути непридатними для використання, як планувалося раніше”, - цитує CNN одного з європейських послів у Вашингтоні.
Голос Америки також опублікував аналіз експертів про те, що руйнування дамби у Новій Каховці, ймовірно, є спробою Росії сповільнити контрнаступ ЗСУ.
Зокрема, редактор видання The Independent Кім Сенгупта пише, що українські військові мали б використовувати маршрути вздовж дамби для транспортування бронетехніки та важкої техніки. Посилаючись на власні джерела, він повідомляє, що ЗСУ також планували висадитися на островах нижче за течією Дніпра, де вже відбуваються зіткнення.
“Затоплення цих шляхів, ймовірно, уповільнить атаки українців навколо Херсона, оскільки потрібно змінити тактичні плани та перемістити війська й озброєння — хоча зараз українські сили мають достатньо можливостей, щоб відкоригувати плани й продовжувати контрнаступ,” — зазначив редактор The Independent у статті "Атака на дамбу в Україні є безжальним актом руйнування – і показує, в якому відчаї перебуває Путін".
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"Ми допоможемо Україні", – Джо Байден. Відео
"Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні", – так відповів президент США Джо Байден на питання журналістки. Вона запитала про його повідомлення Росії щодо вибуху дамби в Україні.
- Голос Америки
Спроба Росії уповільнити контрнаступ ЗСУ — експерти про підрив Каховської дамби
Підрив дамби на Каховській ГЕС перерозподіляє сили на полі бою і може вплинути на контрнаступ України, вважає президент Фонду Джеймстаун Ґлен Говард.
“Підрив дамби в Новій Каховці продемонстрував, що у Путіна ще є варіанти, і він може повернути собі ініціативу в цій війні,” — заявив Говард.
Експерт розповів Голосу Америки, що підірвавши Каховську ГЕС і спричинивши повінь, росіяни створили гуманітарну катастрофу, аби уповільнити чи стримати українські контрнаступальні плани на південному напрямку, зокрема, у Бердянську, Мелітополі і Токмаку. Раніше експерти говорили, що саме ці населені пункти є ймовірними цілями для контрнаступу Збройних сил України.
“Поки незрозуміло, як це вплине на плани українців, і чи буде це тимчасова затримка контрнаступу. Але я бачив інформацію про те, що Україна накопичувала багато човнів для перетину Дніпра, і зараз постає серйозне питання, чи є у них достатньо човнів, щоб проводити такі операції,” — додав Говард.
Про те, що підрив Каховської ГЕС сповільнить контрнаступ на Херсонщині, пише й редактор видання The Independent Кім Сенгупта. За його словами, українські військові мали б використовувати маршрути вздовж дамби для транспортування бронетехніки та важкої техніки. Посилаючись на власні джерела, він повідомляє, що українські військові також планували висадитися на островах нижче за течією Дніпра, де вже відбуваються зіткнення.
“Затоплення цих шляхів, ймовірно, уповільнить атаки українців навколо Херсона, оскільки потрібно змінити тактичні плани та перемістити війська й озброєння — хоча зараз українські сили мають достатньо можливостей, щоб відкоригувати плани й продовжувати контрнаступ,” — пише редактор The Independent.
Крім цього, підрив Каховської ГЕС може передувати відступу російських військ із півдня України, попереджають експерти. Сенгупта зауважує, що в минулому радянська Росія вже здійснювала такі дії в Україні — підірвавши Дніпровську ГЕС під час відступу 1941 року.
- Голос Америки
Радбез ООН обговорить підрив Каховської ГЕС у вівторок ввечері
Рада Безпеки ООН сьогодні, 6 червня, проведе засідання, скликане на запит України. На засіданні, включеному в порядок денний Радбезу ООН під назвою "Підтримка миру та безпеки в Україні", йтиметься про підрив Каховської ГЕС, повідомив представник України в ООН Сергій Кислиця.
Антоніу Гутерріш, генеральний секретар ООН, у своєму зверненні у вівторок назвав підрив дамби "колосальною гуманітарною, економічною та екологічною катастрофою."
"ООН не має доступу до незалежної інформації про обставини, що призвели до руйнування греблі Каховської ГЕС. Але ясно одне: це ще один руйнівний наслідок російського вторгнення в Україну. Ми бачимо наслідки в Херсоні, Новій Каховці та ще 80 містах і селах вздовж річки Дніпро. Велике затоплення. Масштабні евакуації. Спустошення навколишнього середовища. Знищення щойно посаджених культур", - зазначив посадовець.
Раніше Кислиця в інтерв'ю Голосу Америки назвав підрив дамби "державним тероризмом".
“Каховська станція знаходилась на окупованій території, і РФ мала вживати всіх необхідних заходів, щоб підтримувати її в належному стані й не допускати будь-яких інцидентів. На сьогоднішні можна говорити про те, що мав місце акт державного тероризму, це свідомо було зроблено, на мою думку", - заявив український дипломат в ООН.
Кислиця додав, що повна відповідальність за підрив лежить на окупантах. За його словами, одразу після деокупації постане питання відбудови дамби.
"Сталась велика трагедія. Питання відбудови дамби буде стояти невідкладно відразу після деокупації. Можливо, ще під час того, як вона тимчасово знаходиться окупованою, вже потрібно вживати заходи для відновлення інженерних споруд. Крім того, є питання гуманітарної допомоги, люди потерпають, домогосподарства знищені вщент, потерпають і цивільні, потерпають і свійські тварини, і зоопарки, це величезна трагедія", - наголосив представник України.
Вранці 6 червня Оперативне командування ЗСУ "Південь" повідомило про руйнування Каховської ГЕС "внаслідок ймовірного підриву"."Через це у зоні підтоплення близько 80 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
Україна звинуватила Росію у підриві дамби у навмисному воєнному злочині, тоді як Кремль заявив, що це був саботаж з боку самої України.
Президент України Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому погодили низку безпекових і дипломатичних заходів, зокрема, рішення скликати засідання Ради Безпеки ООН з цього приводу.
Джон Кірбі про підрив Каховської ГЕС. Відео
Представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі відповів на питання щодо підриву Каховської ГЕС. Послухайте, що він сказав.
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