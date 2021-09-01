Опитування: більшість батьків школярів у США підтримують очне навчання, а от думки щодо маскового режиму розділились

Батьки школярів у США практично одностайно підтримують повернення дітей до школи. За очне навчання висловилось 77% батьків школярів опитаних Gallup у серпні.

Таке ставлення домінує навіть попри те, що рівень захворювань на COVID-19 серед дітей у США сягнув пікових значень січня. Американська академія педіатрії повідомляє, що за останній тиждень серпня у США зареєстрували 204 000 випадків заражень на COVID-19 серед дітей. Протягом минулого місяця кількість заражень серед дітей становила 22,4% всіх нових заражень.

Спалах заражень співпав з початком нового навчального року та супроводжувався дискусіями стосовно необхідності для школярів носити маски, щоб захиститись від вірусу.

Опитування Gallup виявило, що 48% батьків школярів у США підтримують введення обов'язкової вимоги носити маски в школах, навіть для вакцинованих. 41% опитаних батьків виступають проти такої вимоги і ще 11% висловлюються за те, щоб масковий режим був обов'язковим для невакцинованих учнів. Наразі щеплення у США можить робити дітям старше 12 років.

Також 48% опитаних батьків підтримали вимогу для вчителів та персоналу школи обов'язково носити маски.

Як повідомляв "Голос Америки", щоб захистити школярів під час навчання, американські епідеміологи радять носити маски в школах як учням, так і працівникам, незалежно від статусу вакцинації; провітрювати приміщення; проводити регулярне тестування; робити щеплення.

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