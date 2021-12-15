У Республіканській партії розкритикували підвищення ліміту державного боргу США

У Республіканській партії США критикують демократів після історичного збільшення державного боргу США на 2,5 трильйони доларів.

Сенатор-республіканець Тед Круз пише, що політика демократів, зокрема заплановані президентом США Джо Байденом витратні соціальні ініціативи призведуть до подальшого зростання інфляції та призведуть до подорожчання життя для "працюючих родин" у США.

"Гіршого подарунки для американців на Різдво не могло бути", - пише політик.

Інший сенатор-республіканець Тім Скотт закликав "навести лад" щодо державного бюджету. А колишній президент США Дональд Трамп поклав на лідера республіканської меншості у Сенаті Мітча Макконнелла відповідальність за проходження збільшення держборгу через Сенат після того, як угода між республіканцями та демократами у Сенаті дозволила проголосувати відповідний законопроект простою більшістю напротивагу більшості у 60 голосів. На думку Трампа, Макконнелл мав би використовувати наявний у нього вплив для блокування ініціатив Джо Байдена.

Натомість конгресмен-демократ Майк Левін покладає відповідальність за необхідність підвищення державного боргу на президентство Трампа.

"Важливо: підвищення ліміту запозичень необхідні, щоб заплатити за минулі витрати. Не дозволяйте нікому примусити вас повірити, що йдеться про майбутні витрати. Іншими словами, прийшла платіжка за витрати Трампа по кредитній картці", - твітує законодавець.

У Демократичній партії також вже заявили, що хотіли би провести інші важливі для партії законопроекти за допомогою простої більшості. Серед таких пріоритетів - законодавство щодо доступу до виборів у США.

Як повідомляв "Голос Америки", Палата представників США та Сенат США схвалили збільшення американського державного боргу на 2,5 трлн дол до позначки у майже 31,5 трлн дол.

Для порівняння, новий ліміт боргу США у понад 200 разів більший за ВВП України.

Рішення було прийняте за кілька годин до кінцевого строку, встановленого міністеркою фінансів США Дженет Єллен, яка минулого місяця попереджала про загрозу першого за всю історію США дефолту, пише АР.

Як відзначає сенаторка-демократка Патті Мюррей, підвищення ліміту боргу США дозволило крані уникнути "катастрофи". Політикиня також звинуватила республіканців у "готовності грати у небезпечні політичні ігри із довірою до США та їх кредитом".

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