Бізнес РФ незадоволений планами Кремля збільшити податки на тлі нових санкцій США – FT

Російські ділові кола попереджають, що введення нових податків на найбільші металургійні та хімічні підприємства спричинить до "масштабного відпливу інвестицій" з країни, повідомляє FT.

"Багато російських компаній втратили до 5% своє вартості сьогодні зранку після того, як один з головних помічників Путіна переконав його зібрати з них 7,5 мільярда доларів податків", - пише один зі співавторів статті Макс Седдон у Twitter.

Пропозиція головного помічника президента РФ Путіна полягала у запровадженні нових податків, надходження від яких можуть скласти біля 7,5 мільярда доларів, на провідні компанії металургійні та хімічні компанії. Такі документи отримав The Financial Times. На листі також є схвальна резолюція Путіна.

Ініціатива виникла після стрімкого падіння на ринку російських цінних паперів та валюти через нові санкції США та загрозу введення Вашингтоном нових обмежень, що відлякують іноземних інвесторів і посилюють ризик економічного спаду.

Речник Путіна Пєсков заявив, що президент не надав свого остаточного схвалення на підвищення податків, а лише погодився на розгляд цього питання.

"Ця ініціатива не допомагає покращити конкурентноздатність економіки країни і призведе до масштабного виходу інвесторів з російського ринку", - йдеться в заяві Російської спілки промисловців і підприємців, яку цитує FT.

Запропоновані податки можуть торкнутись таких російських компаній як "Норильський Нікель", виробника діамантів "Альроза" та нафтової компанії "Сибур".

Луїс Саенц з компанії BCS Global Markets сказав FT, що запропоновані нові податки становитимуть 35 відсотків загальних надходжень компаній (EBITDA) і зроблять негативними третину грошових потоків металургійних компаній Росії.

"Ринкове середовище дуже непевне і такі спекуляції лише шкодять інвестиційному середовищ в Росії. Ми вважаємо, що ймовірність введення таких податків – достатньо низька", - написав він в коментарі FT.

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