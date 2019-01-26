США закликали країни визначитись зі своєю позицією щодо подій у Венесуелі

Державний секретар США Майк Помпео закликав країни обрати бік у ситуації з Венесуелою. На цьому він наголосив виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, що відбулось в суботу, попри намагання Росії та Китаю заблокувати проведення такого засідання.

Все ж Росії та Китаю вдалось заблокували прийняття спільної резолюції РБ ООН з цього питання.

США, Канада та низка інших держав підтримали лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо в якості голови держави і закликали президента Ніколаса Мадуро полишити владу.

Виступаючи на засіданні РБ ООН Помпео закликав підтримати демократичні перетворення в Венесуелі. «Ми закликаємо всіх членів Ради Безпеки підтримати демократичні перетворення у Венесуелі і роль в цьому тимчасового президента Хуана Гуайдо», - наголосив Помпео.

«Лише сьогодні зранку ми намагались зннайти такий шлях, щоб Рада говорила єдиним голосом на підтримку народу Венесуели та ідеалів демократії через президентську заяву, однак наші колеги з Росії та Китаю не захотіли це дозволити», - заявив Держсекретар Помпео виступаючи на засіданні РБ ООН присвяченному ситуації у Венесуелі.

Помпео назвав заяви Росії та Китаю про те, що вони підтримують міжнародні норми цинічими.

«Китай та Росія підтримують провальний режим сподіваючись отримати назад мільярди доларів невдало задуманих інвестицій та допомоги, яка надавалась роками. Ці гроші ніколи не призначались для допомоги народу Венесуели, вони опинялись в кишенях режиму Мадуро, його посіпак та бенефіціарів», - наголосив Помпео.

Європейські лідери заявили в суботу, що вони підтримають лідера Національної асамблеї Гауйдо, якщо Венесуела не проведе нові вибори в короткий термін.

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