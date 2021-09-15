Білий дім розробляє нову систему в'їзду до США з інших країн

Координатор Білого дому по боротьбі з COVID-19 Джефф Зінтс у середу заявив, що Сполучені Штати розробляють «нову систему для міжнародних подорожей», яка включатиме такі процедури, як відстеження контактів.

Як розповів Зінтс Консультативної ради з туризму, адміністрація поки не планує послаблювати діючі обмеження щодо подорожей через поширення штаму «Дельта».

«Ми розглядаємо можливість зобов'язати іноземних громадян, які приїжджають до Сполучених Штатів, пред'являти сертифікати про вакцинації», - сказав він.

Як повідомляв "Голос Америки", наприкінці серпня ЄС виключив США та ще п’ять з переліку країн, звідки вважається безпечним в’їзд до блоку через рівень поширення COVID-19. Інші країни, які виключили зі «списку безпечних» - Косово, Ізраїль, Чорногорія, Ліван і Північна Македонія.

У ЄС тривалий час критикували обмеження США щодо подорожей до країни. Багато критиків цих обмежень вважають, що вони більше не мають сенсу, оскільки деякі країни з високою статистикою захворюваності не значаться в списку, в той час як в деяких країнах, внесених до списку, епідеміологічна ситуація знаходиться під контролем.

"Повністю вакциновані, перевірені перед відльотом європейці могли би сьогодні подорожувати до США у цілковитій безпеці, але їх не пускає застаріла заборона подорожувати. Особисті та бізнес подорожі дуже важливі для тривалий час розділених роди та економік США та ЄС", - твітував цього тижня посол ЄС до США Ставрос Ламбрінідіс.

Раніше дипломат вказував на високий рівень вакцинації серед дорослих мешканців ЄС та відзначав, що "заборона подорожувати серйозно шкодить життєво важливим економічним та людським контактам, у час, коли вони найбільше потрібні".

На початку серпня агентство Reuters повідомило, що Білий дім розробляє нові правила, що стосуються пред'явлення свідчень про вакцинацію, які можуть торкнутися майже всіх іноземців, які бажають відвідати США.

Обмеження на в'їзд до США були вперше запроваджені щодо Китаю в січні 2020 роки для боротьби з поширенням COVID-19. Пізніше обмеження були поширені на багато інших країн. В останній раз список поповнювався в травні, коли в нього потрапила Індія.

За словами Зінтса, адміністрація хотіла б зняти обмеження щодо подорожей «якомога швидше», а зараз працює над тим, щоб замінити існуючі обмеження на нову систему, яка буде «більш безпечною, надійною, і стійкою».

Нині в'їзд в США заборонений більшості громадян інших країн, які протягом попередніх 14 днів перебували в Великобританії, 26 країнах Шенгенської зони, Ірландії, Китаї, Індії, Південній Африці, Ірані та Бразилії.

Крім того, в більшості випадків заборонено прибуття до країни через сухопутні кордони з Мексикою і Канадою.

У статті використано матеріали Reuters.

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