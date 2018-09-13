Між поганим і ще гіршим – Манафорт обирає варіанти стратегії перед другим судом

Колишній голова передвиборчої кампанії Трампа Пол Манафорт веде переговори з спецпрокурорм США Робертом Мюллером стосовно умов визнання Манафортом своєї провини. Про це поінформовані джерела повідомили ABC News.

Служба Мюллера готова співпрацювати з Манафортом в обмін на інформацію пов'язану з президентом та виборчою кампанією 2016 року, інформує ABC News.

Однак, команда Манафорта не приймає цю пропозицію і намагається отримати угоду, яка б передбачала визнання Манафортом провини, але не включала співпрацю, що найменше стосовно президента, наголошують джерела.

В своїй статті Business Insider порівняв переговори Манафорта з командою Мюллера до гри у покер з високими ставками.

Ставки у грі високі, на думку юристів, адже Манафорт, з великою ймовірністю, може провести решту свого життя у в'язниці.

Прокурори висунули два блоки звинувачень проти Манафорта в рамках розслідування можливого втручання Росії до виборів у США 2016 року. Манафорт заявив про свою невинуватість у обох справах, але цього літа йому було винесено обвинувальний вирок з низки звинувачень у першій справі, зокрема, його визнали винним у банківському та податковому шахрайстві. Йому загрожує біля десяти років ув'язнення.

В другій справі, розгляд якої має початись наприкінці цього місяця, Манафорта звинувачують у незаконному лобізмі, відмиванню коштів та перешкоджанню правосуддю.

Колишній федеральний прокурор, який працював в команді прокурорів у справі Джона Готті – боса мафії сім'ї Гамбіно, каже, що Манафорт має "великий стимул" домагатись угоди, що включатиме визнання провини, для того, щоб скоротити собі можливий термін ув'язнення.

Якщо Манафорт погодиться на співпрацю з прокурорами, це, ймовірно, обмежить його можливість отримати помилування від президента.

Таким чином, Манафорт має три варіанта:

Варіант перший. Визнати провину, але не співпрацювати

Такий варіант залишає можливість президентського помилування. Він також може домогтись зменшення терміну ув'язнення за те, що заощадив урядові кошти на підготовку до суду, наголошує видання.

Проблема з таким варіантом в тому, що для нього може бути вже запізно, адже уряд вже витратив зусилля на підготовку, адже вибір присяжних має початись вже в понеділок, а судовий розгляд має початись з 24 вересня.

"Якщо уряд погодиться на визнання провини без співпраці тепер, вони нічого не заощаджують в плані часу, грошей, або ресурсів", - говорить Коттер.

Залишається два варіанта, жоден з яких не є гарним для колишнього очільника кампанії Трампа.

Другий варіант. "З'їсти звинувачення".

Якщо Манафорт все ж не досягне угоди і розпочнеться суд, Манафорт матиме два варіанта. Перший, включатиме визнання провини за всіма пунктами, тактика, відома як "з'їсти звинувачення".

Таким чином, Манафорт віддаcть свою справу "на розсуд судді", сказав виданню прокурор зі стажем з Чикаго Джеффрі Креймер. "Тоді прокурори можуть дебатувати, який вони хотіли би бачити вирок для Манафорта, і суддя прийме остаточне рішення".

Якщо Манафорт обере цю стратегію – це буде однозначне послання для Білого дому, що він все ще підтримує Трампа.

Якщо Манафорт обере цей варіант, він змушений буде детально розповісти про свою кримінальну діяльність, зокрема про його фінансові злочини пов'яані з роботою на українських клієнтів.

Третій варіант. Стиснути зуби і боротись на суді

Це найбільш ризикована стратегія, яку може обрати колишній голова кампанії Трампа.

З семи американців, яким було висунуто звинувачення в рамках розслідування, шестеро визнали свою провину і один – Манафорт – отримав вирок суду.

Манафорт має сподіватись і молитись – і не обманюйтесь, залишається лише надія і молитва – що президент зрештою його помилує

"Докази існують, - говорить Креймер. – Це не надумані звинувачення. Якщо Манафорт піде на суд, це, ймовірноЄ, стане повільним, розширеним визнанням провини, судячи з доказів, які Мюллер має і з того. як відбувався перший суд".

"Єдине, що я б сказав йому, якби я був його юристом, це те, що у нього немає гарних варіантів, - заявляє Коттер. – Гарного вибору немає, тепер існують різні рівні поганого вибору".

Креймер також зазначив: "Манафорт має сподіватись і молитись – і не обманюйтесь, залишається лише надія і молитва – що президент зрештою його помилує". "І, звичайно, Манафорт мусить бути справді впевненим, що це відбудеться, адже він закладається на свою свободу".

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