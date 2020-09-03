Вороги Кремля - жертви отруєнь

Заява Німеччини про отруєння російського опозиційного діяча Олексія Навального нагадує про долю низки інших опонентів Кремля, які були жертвами отруєнь, або підозрюваного застосування отрути проти них.

Тут подані найвідоміші приклади замахів, у яких застосування отрути було підтверджене в західних лікарнях, або вказане у ході розслідувань.

Сергій Скрипаль

Колишнього агента російської розвідки, який перекинувся на Захід і жив у Великій Британії, 66-річного Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію у березні 2018 року знайшли непритомними на лавці у парку міста Солсбері.

Британський уряд заявив, що Скрипалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною класу «Новічок», яку у Радянському Союзі розробляли як хімічну зброю.

Росія заперечила причетність, хоча британці вказали на двох підозрюваних агентів Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії, яких бачили у Солсбері в час нападу.

Скрипалі вижили, але від тієї отрути, як вважають випадково, померла англійська жінка.

Отруєнь зазнали також інші, зокрема службовець поліції, який першим оглядав помешкання Скрипалів.

Олександр Литвиненко

Колишній агент КДБ та відвертий критик Володимира Путіна помер у лікарні в Лондоні восени 2006 року після того, як випив чай, що містив радіоактивну отруту Полоній-210.

Британське судове дізнання 2016 року дійшло висновку, що те убивство, ймовірно, схвалив Путін.

Слідство раніше виявило, що отруту привезли і застосували росіяни Андрій Луговой та Дмитро Ковтун.

Кремль заперечив причетність і відкинув можливість видачі підозрюваних.

Олександр Перепеличний

44-річного росіянина знайшли мертвим після того, як він вийшов на пробіжку у листопаді 2012 року неподалік Лондона.

Перепеличний отримав притулок у Британії 2009 року після того, як допомагав Швейцарії розслідувати російські схеми відмивання грошей.

Розслідування поліції не підтвердило, що він міг бути убитий, але згодом в межах дізнання з'явилися дані, що у його шлунку виявили сліди рідкісної смертельно отруйної рослини.

Віктор Ющенко

Український політик зазнав отруєння під час виборчої кампанії 2004 року, в якій він змагався проти проросійського кандидата Віктора Януковича.

Ющенка лікували в Австрії, де у нього виявили величезні дози отрути - діоксину.

Ющенко одужав, хоча отрута спотворила його обличчя й тіло, і став президентом після повторного голосування на тлі масових демонстрацій, які були названі Помаранчевою революцією.

Георгій Марков

Болгарський письменник, журналіст і опонент комуністичної влади помер 1978 року у Лондоні.

Вважають, що Марков був уколотий парасолькою, що містила капсулу з рицином - смертельною отрутою.

Степан Бандера

Убивство отрутою лідера українського антирадянського збройного руху є чи не єдиним, яке представники Радянського Союзу зрештою визнали.

Подробиці замаху пролунали від самого убивці на суді у Західній Німеччині 1962 року, а згодом були підтверджені документами з архівів КДБ, що були розкриті Службою безпеки України нещодавно.

Бандера раптово помер у Мюнхені у жовтні 1959 року.

Лікарі тоді постановили, що у нього стався серцевий напад.

Поліція знайшла підозрілі дрібні уламки скляної ампули перед дверима помешкання, де сталася смерть.

Правда про убивство стала відома лише тоді, коли агент КДБ Богдан Сташинський, здавшись поліції ФРН, на суді в Карлсруе розповів, що він за наказом Москви вбив Степана Бандеру зі спеціального пістолета, що спрямував отруту - ціаністий калій в обличчя жертви.

Сташинський також зізнався, що раніше 1957 року він також отрутою вбив у Мюнхені іншого діяча українського руху в еміграції Лева Ребета.

До зізнань Сташинського вважали, що Ребет помер природною смертю.

Після розвалу Радянського Союзу останній керівник КГБ СРСР Володимир Крючков стверджував, що операція проти Степана Бандери була останнім убивством, яке радянські спецслужби здійснили за кордоном.

Дивіться також: Час-Тайм. США закликали Росію припинити переслідування кримських татар і звільнити політичних в‘язнів. Влада Німеччини: аналізи Навального показали наявність речовини «Новічок». У Нідерландах - новий етап суду у справі MH17.