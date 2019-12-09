Антидопінгова установа США вважає покарання Росії недостатнім

Антидопінгова установа США USADA різко відреагувала на рішення виконавчого комітету світової антидопінгової установи WADA, який одноголосно проголосував за чотирьохрічну заборону для Росії на участь у світовому спорті а також обмеження участі спортсменів та команд з Росії в Олімпійських іграх у Токіо наступного року. Зокрема асоціація США виступає проти того, що Росія отримала право на апеляцію рішення WADA.

"Захист прав чистих атлетів продовжує бути невизначеним, адже видається очевидним з позиції МОК, що попри розмови про те, що вони виконують правила WADA, вони справді дотримуються домовленостей своїх зустрічей за зачиненими дверима, проведених перед сьогоднішньою зустріччю, щоб створити шлях для апеляції рішення в Суді спортивного арбітражу", - йдеться в заяві виконавчого директора USADA Тревіса Тайгарта.

Порушникам з Росії неодноразово надавали можливість вчинити вірно, зауважив Тайгерт.

"Дозволити Росії уникнути повної заборони - це ще один руйнівний удар по чистим атлетам, спортивній сумлінності та верховенству права", - йдеться у заяві.

Причиною обмеження WADA стала виявлена маніпуляція з боку Росії лабораторними даними результатів допінг-проб, наданих WADA в рамках врегулювання питань, що піднімались в попередньому розслідуванні, щоб приховати провалені допінг-проби російських спортсменів.

Скандали навколо допінг-проб російських спортсменів почались з 2015 року, коли комісія WADA виявила докази масштабного використання допінгу російськими спортсменами.

Теперішні обмеження нагадують ті, які були в силі для російських спортсменів під час ігор в Південній Кореї 2018 року.

Дивіться також: Огляд головних американських новин за вихідні. Відео