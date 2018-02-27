Сейм Польщі відстрочив обговорення закону про Голокост

Польський парламент відстрочив у вівторок дебати про те, чи встановити день для відзначення пам’яті поляків, які під час Другої світової війни рятували євреїв. Опозиція каже, що це невідповідний для того у час, коли країна опинилася під міжнародним тиском з приводу нового закону.

Закон, який передбачає ув’язнення до трьох років кожному, хто натякає що Польща була причетна до злочинів нацистської Німеччини, викликав різку критику в Ізраїлі і Сполучених Штатах.

Правляча правого напрямку партія Право і справедливість каже, що закон необхідний для захисту національної честі.

Голова нижньої палати парламенту Марек Кухцінський заявив, що він розмовлятиме про це з президентом Анджеєм Дудою, який у жовтні висунув пропозицію про встановлення Дня пам’яті. Опозиція запропонувала відстрочити дебати.

«Невідповідний час, буде краще зачекати до часу, коли ситуація в Ізраїлі заспокоїться, заявив Рафал Ґрупінський, законодавець з центристської головної опозиційної партії Громадянська платформа.

Ізраїль і Сполучені Штати кажуть, що закон про Голокос може загрожувати ув’язненням за досліди щодо ролі, яку деякі поляки відігравали у нацистських злочинах.

Опоненти звинувачують партію ПіС у тому, що вона не в такому світлі представляє Другу світову війну, щоб викликати націоналістичні настрої незадоволення серед поляків.

У понеділок Світовий єврейський конгрес оприлюднив односторінкового листа в газеті The New York Times, в якому закликає польських читачів до примирення серед «вогню недоброзичливості», викликаного польським законом.

Під час нацистської окупації Польщі було знищено понад 90 % із 3,2 мільйона євреїв. Це приблизно половина всіх євреїв, які загинули під час Голокосту. Євреїв з інших країн Європи висилали до таборів смерті, таких як Аушвіц і Треблінка, які побудували німці на території окупованої Польщі. Нацисти також убили 1.9 інших польських громадян, хоча ніколи не було плану винищення їх усіх, як це було з євреями.

Президент єврейської громади у Кракові Тадеуш Якубович, який народився у 1939 році і вижив війну частково завдяки тому, що його зберегла польська родина, заявив, що він не проти ідеї дня пам’яті:

«Чому ні? Адже ті люди під час окупації врятували мене, я це пережив, я не знаю чи лише я мав щастя натрапити на цих чудових людей», сказав Якубович під час зустрічі з президентом Дудою у вівторок.

Польські офіційні особи дипломатичних заходів, щоб примиритися з Ізраїлем і союзником з НАТО – Сполученими Штатами, але уряд поки що не повідомив, чи закон про Голокост буде змінений.

«Моє серце крається, коли я чую, що ми в Польщі хочемо переписати історію, сказав Дуда в Кракові, де він мав зустріч з місцево єврейською громадою. – Ми не хочемо писати історію наново, ми лише хочемо захистити історичну правду».

Якщо Право і справедливість вирішть провести дебати щодо пропозиції і голосувати в цій справі цього тижня, вона мабуть, буде прийнята, оскільки партія має парламентську більшість.

Представниця партії Беата Мазурек заявила, що Право і справеливість не хоче відстрочення обговорення питання у парламенті.

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