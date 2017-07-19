Правляча в Польщі партія намагається змінити систему Верховного суду

Нижня палата польського парламенту (Сейм) прийняла рішення про передачу на розгляд парламентського комітету спірного законопроекту про реформу Верховного суду.

Голосування відбулося після напружених дебатів у палаті, в якій правляча партія Право і справедливість має більшість, і зусиллями опозиції відстрочити передачу законопроекту.

Законопроект передбачає реорганізацію Верховного суду і надання законодавцям провідної ролі в призначенні його членів.

Правляча партія каже, що зміни необхідні для того, щоб зробити судову систему ефективнішою, тоді як опоненти твердять, що цей крок порушить юридичну незалежність.

Дебати навколо законопроекту супроводжуються вуличними протестами. У вівторок ввечері кілька тисяч людей зібралися перед президентським палацом у Варшаві.

Європейський Союз також висловив занепокоєння з приводу розвитку подій, а Європейська комісія обміркує це питання на зустрічі в середу.

Польща відносно нова демократична країна – комуністів усунуто від влади у 1989 році, а в 2004-му стала членом до ЄС.

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