Польща звинувачує Путіна у брехні про Другу світову та в реабілітації Сталіна

У гострій суперечці між Варшавою та Москвою щодо ролі Радянського Союзу на початку Другої світової війни керівники двох країн обмінялися звинуваченнями у перекрученні історичних фактів.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив у неділю, що російський президент Володимир Путін бреше, покладаючи на Польщу відповідальність за початок війни.

На думку Моравєцького Путін такими заявами намагається відвернути увагу від політичних провалів Росії і зокрема від того, що міжнародна спільнота звинувачує Москву в агресії щодо України.

Історики нараховують від 20 до 30 мільйонів убитих лише в Радянському Союзі… У цих злочинах винні комуністичні лідери, насамперед Йосип Сталін. Для політичних цілей теперішнього президента Росії відбуваються спроби реабілітувати Сталіна.

Російський президент неодноразово назвав Польщу винною у спалаху найкривавішої війни в історії європейського континенту і покладав на Варшаву провину за тертя у відносинах між двома країнами.

“Президент Путін брехав про Польщу багато разів, і він завжди робив це навмисно”, - стверджує польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у спеціальній заяві.

“Це зазвичай трапляється у ситуації, коли влада у Москві відчуває міжнародний тиск спричинений її діями. І цей тиск стосується не історичних питань, а сучасної геополітичної ситуації.”

Моравєцький зокрема вказав на нещодавнє розширення санкцій Європейського Союзу, які були започатковані у відповідь на захоплення українського Криму 2014 року.

Росія також постала перед новими санкціями США щодо російсько-німецького газопроводу Північний потік 2, проти кого виступила Польща, країни Балтії, а також Україна.

“Я вважаю слова президента Путіна намаганням приховати ті проблеми”, - заявив Моравєцький.

Путін нещодавно обурено відреагував на постанову Європейського парламенту, в якій сказано, що Радянський Союз разом з Німеччиною несе відповідальність за Другу світову війну, назвавши звинувачення на адресу Сталіна “повним маренням”.

Матеуш Моравєцький у своїй заяві пише: “Без співучасті Сталіна у розділі Польщі і без корисних ресурсів, які Сталін постачав Гітлерові, злочинна машина нацистської Німеччини не взяла б Європу під свій контроль. Останні ешелони з постачанням для Німеччини виїхали з СРСР 21 червня 1941 року - за день до того, як нацистська Німеччина напала на свого союзника. Завдяки Сталіну Гітлер зміг безкарно завойовувати нові країни, заганяти євреїв у гетто на цілому континенті, готувати Голокост - один з найгірших злочинів в історії людства”.

“Злочини комуністичного режиму почалися ще до спалаху Другої світової війни - голодуванням мільйонів росіян на початку 1920-х, Великим Голодом, який призвів до загибелі мільйонів мешканців України та Казахстану, Великим Терором, під час якого були вбиті майже 700 тисяч, переважно росіян, політичних опонентів та пересічних громадян”, - йдеться у заяві польського прем’єра.

З огляду на зухвалу брехню президента Путіна та російської пропаганди необхідна спільна позиція польської влади та опозиції.

Володимир Путін дотримується пояснень комуністичної влади Радянського Союзу, згідно з якими Друга світова війна стала наслідком співпраці західних країн з Адольфом Гітлером.

Російський президент нещодавно критикував Польщу, цитуючи архівні документи, в яких польський посол у Берліні 1938 року хвалив полтин Гітлера позбутися євреїв з Європи.

Путін заявив, що того дипломата не можна назвати інакше як “негідником та антисемітською свинею”.

Відповідь польського прем’єр-міністра з’явилася через певний час після російських заяв і у Варшаві пролунали звинувачення у пасивності уряду та у затягуваннях з відповіддю Москві.

Колишній польський прем'єр-міністр Дональд Туск, який донедавна обіймав посаду президента Європейської ради, закликав політиків країни до єдності.

“З огляду на зухвалу брехню президента Путіна та російської пропаганди необхідна спільна позиція польської влади та опозиції. Зараз не місце і не час для внутрішніх суперечок”, - написав Туск у Twitter.

Друга Світова - початок

Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року, коли нацистська Німеччина вторглася у Польщу.

У відповідь на німецькі дії Велика Британія та Франція 3 вересня оголосили вступ у війну проти Німеччини.

Радянський Союз дотримувався підписаного 23-24 серпня договору з Німеччиною і проголошував про нейтральність, але при цьому 17 вересня Москва почала свій наступ на Польщу зі сходу.

Нацистські та радянські війська мирно зустрілися на тогочасній польській території, і 22 вересня в місті Брест відбувся спільний парад.

Таємний протокол нацистсько-радянського договору, що став відомий як “Пакт Ріббентропа - Молотова”, обумовив поділ Польщі, згідно з яким західна третина опинилася під контролем Німеччини, а дві третини на сході під контролем Радянського Союзу.

У жовтні 1919 року Москва змусила Естонію та Латвію погодитися на розташування радянських військових гарнізонів, а відмова Фінляндії стала приводом для нападу СРСР у листопаді того року на фінську територію.

У наступні роки, в той час як Гітлер захоплював західну Європу, Сталін захоплював території на сході континенту.

Відносини Берліна та Москви були зруйновані, коли 22 червня 1941 року Гітлер почав війну проти СРСР.

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