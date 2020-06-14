Семеро поліцейських у Міннеаполісі звільнились на тлі протестів проти расової нерівності

Щонайменше сім поліцейських у Міннеаполісі звільнились на тлі протестів проти поліцейського свавілля і расової нерівності, ще стільки ж - в процесі подання відповідних документів, повідомили представники поліції Міннеаполіса виданню The Minneapolis Star Tribune.

За словами джерел, офіцери відчувають, що їх не розуміють, що вони почувають себе притиснутими з боку представників штату, протестувальників, лідерів міста та ЗМІ після загибелі Джорджа Флойда.

Джерела також повідомляють, що офіцери, які звільнились, вказували на брак підтримки з боку керівників відділку та офіційних осіб міста під час посилення протестів.

Наразі проти відділку поліції, де помер Джордж Флойд, ведеться розслідування щодо порушень прав людини. Колишній офіцер поліції Дерек Шовін, який тримав коліно на шиї Флойда майже девять хвилин, був звільнений та заарештований. Інші три поліцейські, які були присутні і спостерігали за інцидентом з Флойдом, також втратили роботу.

У поліції Міннеаполіса твердять, що нещодавні звільнення не вплинуть на здатність правоохоронців виконувати свою роботу. Наразі у поліції Міннеаполіса нараховується 850 офіцерів, що на 400 осіб менше закладеної в бюджет-2020 кількості поліцейських. Відповідно до даних The Minneapolis Star Tribune, кількість нових заявок на роботу в поліції Міннеаполіса нині найменша за останні 25 років.

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