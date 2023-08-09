МЗС Росії неправильно цитує Марка Міллі про те, хто розробив контрнаступ України

На брифінгу 20 липня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила:

"Голова Об’єднаного комітету начальників штабів [США] Марк Міллі під час прес-конференції в Пентагоні заявив, що західні куратори ретельно спланували контрнаступальну операцію Збройних сил України".

Це неправда.

На прес-конференції 18 липня після віртуального засідання Контактної групи з питань оборони України, Міллі заявив:

"Я не буду говорити, що буде в майбутньому, тому що це буде рішення України щодо того, де і коли вони розмістять свій резерв. Зараз вони зберігають свої бойові сили і повільно, обережно і цілеспрямовано пробиваються крізь усі ці мінні поля".

Крім того, немає жодних доказів твердження Захарової про те, що «західні куратори» планували контрнаступальну операцію України.

У роз’ясненні, наданому в заяві Міллі, йдеться про те, що ЗСУ самостійно визначають свої оперативні концепції.

США надали Україні летальну воєнну допомогу для підтримки її "суверенітету та територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Після того, як 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Держдепартамент США неодноразово передавав Україні оборонну допомогу, вперше заявивши 26 лютого 2022 року:

"Цей пакет включатиме подальшу летальну оборонну підтримку, щоб допомогти Україні протистояти бронетехніці, авіації та іншим загрозам, з якими вона зараз стикається. Це ще один чіткий сигнал про те, що Сполучені Штати підтримують народ України, який захищає свою суверенну, мужню та горду націю."

Найновіший пакет військової допомоги на суму до 400 мільйонів доларів, наданий Сполученими Штатами Україні, включає артилерію, протиповітряну оборону та засоби для розмінування.

Під час брифінгу Захарової 20 липня США стали не єдиним об’єктом її критики.

Вона також звинуватила "англосаксів" у тому, що вони "грають роль каталізатора української кризи та сприяють її ескалації", а також заявила, що "в Лондоні сприймають громадян" України за "лабораторних мишей" чи "піддослідних кроликів" і ставляться до них як до "витратного матеріалу".

Захарова також зазначила, що ті, хто допомагає Україні, хочуть, щоб президент Володимир Зеленський "виправдав вкладені в нього кошти і за будь-яку ціну продовжив самогубний контрнаступ".

Такі коментарі відображають «євразійський націоналізм», який пронизує найвищі ешелони адміністрації президента Володимира Путіна. У своєму виборі слів російський президент послуговується колоніальною термінологією по відношенню до окупованої території України.

Захарова також припустила, що прихильники України байдужі до стратегічних результатів і натомість віддають перевагу кривавим експериментам на полі бою, заявивши: "18 липня цього року міністр оборони Великої Британії Б. Воллес зазнався, що Україна стала для Заходу "бойовою лабораторією" XXI століття".

Це теж неправильна інтерпретація. Фактично у своїх коментарях Воллес назвав обставини, пов’язані з українським конфліктом, "трагічними" і попередив, що для інших країн було би безглуздо не навчитися з них.

Контактна група з питань оборони України – це багатонаціональний альянс, до складу якого входять майже 50 країн, які надали Україні допомогу у сфері безпеки і оборони. Вона дозволяє Сполученим Штатам передавати через треті країни військову техніку американського виробництва в Україну з контрольованих іноземних запасів.

Загалом, звинувачення речниці російського МЗС ігнорують широку підтримку суверенітету України. Вторгнення Росії в Україну також негативно вплинуло на світову економіку, перешкоджаючи критичним ланцюжкам поставок та експортній інфраструктурі в Чорному морі.

По суті, деградація сільськогосподарської бази регіону становить загрозу міжнародному миру, і зусилля пом’якшити її наслідки виходять за рамки політичного маневрування.

Багато спостерігачів відзначають, що конфлікт спричинив стрибок цін на такі товари, як добрива, вуглеводні та продукти харчування.

Окрім надання військової допомоги, лише США надали Україні гуманітарної допомоги на понад 16 мільярдів доларів. Поряд із країнами Східної Європи, які є особливо щедрими по відношенню до України, США пообіцяли зробити значні інвестиції в основи стабільності в регіоні та світі. Таким чином, конспірологічний погляд російського МЗС представляється безпідставним.