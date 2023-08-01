Часопис Politico про те, чому українці менш занепокоєні можливістю вбивства Зеленського, ніж іноземці

Україна продовжить опір російській агресії навіть у випадку вбивства президента Володимира Зеленського, мовиться у публікації часопису Politico.

Автор статті, редактор відділу коментарів європейської версії видання, Джеймі Деттмер, вважає, що ЗМІ часто обходять це питання, але з урахуванням історії російської боротьби з опонентами, воно є легітимним. Зрештою, навіть у самій українській владі повідомляли про десятки спроб замаху на Зеленського з початку широкомасштабної російської агресії у лютому 2022 року.

«Статус Зеленського як символу того, що Захід сприймає як справедливу боротьбу, його здатність благати і лаяти своїх союзників, поки не доб’ється свого, його готовність безстрашно йти на фронтові фотосесії та виступи в парламенті – все це перетворило його в мішень», – пояснює оглядач.

Оглядач Politico каже, що найбільшими ризики були на початку великої війни, але і пізніше заклики вбити Зеленського в Росії не припиняються. Він нагадує, що після вторгнення до Брянської області кількох російських загонів, що воюють на стороні України, депутат Думи Михайло Делягін заявив, що «єдиною нормальною реакцією» на нього є «негайна ліквідація Зеленського».

І хоча сам Зеленський нещодавно признався у розмові з CNN, що «не думає про це постійно», бо інакше «не виходив би з бункера, як Путін», американський журналіст, вирішив дослідити, що би означала втрата головнокомандувача для воюючої країни.

З точки зору українського законодавства, каже Деттмер, у випадку, якщо президент неспроможний виконувати свої обов’язки, влада би перейшла спікера Верховної Ради, Руслана Стефанчука, Він не має такої популярності, що президент, але, як запевнив американського журналіста депутат Верховної Ради Микола Княжицький та аналітик Атлантичної ради Адріян Каратницький, «вакууму влади» не буде.

Керівництво державою продовжить «колективний уряд», до складу якого можуть увійти Стефанчук як голова, а також Андрій Єрмак, колишній кінопродюсер і юрист, голова Офісу президента, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков. Валерій Залужний залишиться головним командувачем Збройних сил країни, вважають співрозмовники Politico.

У Вашингтоні, попри небажання публічно обговорювати цю тему, підтверджують, що план існує. І, як сказав держсекретар США Ентоні Блінкен «українці мають плани» того, як забезпечити «безперервність уряду». Але у розмові з телеканалом CBS минулого року він відмовився обговорювати деталі.

Історичні прецеденти

Вбивства автократів викликають суттєві зміни в інституціях країни, а вбивства демократів – ні

Оглядач Politico нагадує, що в історії було чимало прикладів убивств національних лідерів, але, згідно з дослідженнями, вони мали вплив на зміну політики тільки в суспільствах з авторитарним правителем. Американські вчені Бенджамін Джонс і Бенджамін Олкен дослідили для Національного бюро економічних досліджень США (NBER) вплив на інституції та війну 59 убивств національних лідерів, які відбулися між 1875 і 2004, і дійшли висновку: «Вбивства автократів викликають суттєві зміни в інституціях країни, а вбивства демократів – ні».

Як вважають співрозмовники Politico, xоча смерть Зеленського була б психологічним шоком, завдяки зміцненню демократичних інституцій, Україна його би витримала.

«Напад Путіна, попри його цілі, допоміг сформувати нове сильне почуття української нації та сформувати «впевнені інституції», – вважає Каратницький. На його думку, українська громадськість єдина «у своїх цілях».

Також в українців є більш деталізований погляд на Зеленського, і вони бачать як його сильні, так і слабкі сторони, додають українські співрозмовники.

«Це – не війна однієї людини», – підсумовує Politico. Принаймні в Україні мало хто сумнівається, що на місце одних прийдуть інші лідери, не менш достойні, як це вже було багато разів після вторгнення.