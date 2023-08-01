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- Голос Америки
Часопис Politico про те, чому українці менш занепокоєні можливістю вбивства Зеленського, ніж іноземці
Україна продовжить опір російській агресії навіть у випадку вбивства президента Володимира Зеленського, мовиться у публікації часопису Politico.
Автор статті, редактор відділу коментарів європейської версії видання, Джеймі Деттмер, вважає, що ЗМІ часто обходять це питання, але з урахуванням історії російської боротьби з опонентами, воно є легітимним. Зрештою, навіть у самій українській владі повідомляли про десятки спроб замаху на Зеленського з початку широкомасштабної російської агресії у лютому 2022 року.
«Статус Зеленського як символу того, що Захід сприймає як справедливу боротьбу, його здатність благати і лаяти своїх союзників, поки не доб’ється свого, його готовність безстрашно йти на фронтові фотосесії та виступи в парламенті – все це перетворило його в мішень», – пояснює оглядач.
Оглядач Politico каже, що найбільшими ризики були на початку великої війни, але і пізніше заклики вбити Зеленського в Росії не припиняються. Він нагадує, що після вторгнення до Брянської області кількох російських загонів, що воюють на стороні України, депутат Думи Михайло Делягін заявив, що «єдиною нормальною реакцією» на нього є «негайна ліквідація Зеленського».
І хоча сам Зеленський нещодавно признався у розмові з CNN, що «не думає про це постійно», бо інакше «не виходив би з бункера, як Путін», американський журналіст, вирішив дослідити, що би означала втрата головнокомандувача для воюючої країни.
З точки зору українського законодавства, каже Деттмер, у випадку, якщо президент неспроможний виконувати свої обов’язки, влада би перейшла спікера Верховної Ради, Руслана Стефанчука, Він не має такої популярності, що президент, але, як запевнив американського журналіста депутат Верховної Ради Микола Княжицький та аналітик Атлантичної ради Адріян Каратницький, «вакууму влади» не буде.
Керівництво державою продовжить «колективний уряд», до складу якого можуть увійти Стефанчук як голова, а також Андрій Єрмак, колишній кінопродюсер і юрист, голова Офісу президента, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков. Валерій Залужний залишиться головним командувачем Збройних сил країни, вважають співрозмовники Politico.
У Вашингтоні, попри небажання публічно обговорювати цю тему, підтверджують, що план існує. І, як сказав держсекретар США Ентоні Блінкен «українці мають плани» того, як забезпечити «безперервність уряду». Але у розмові з телеканалом CBS минулого року він відмовився обговорювати деталі.
Історичні прецеденти
Вбивства автократів викликають суттєві зміни в інституціях країни, а вбивства демократів – ніДослідження NBER
Оглядач Politico нагадує, що в історії було чимало прикладів убивств національних лідерів, але, згідно з дослідженнями, вони мали вплив на зміну політики тільки в суспільствах з авторитарним правителем. Американські вчені Бенджамін Джонс і Бенджамін Олкен дослідили для Національного бюро економічних досліджень США (NBER) вплив на інституції та війну 59 убивств національних лідерів, які відбулися між 1875 і 2004, і дійшли висновку: «Вбивства автократів викликають суттєві зміни в інституціях країни, а вбивства демократів – ні».
Як вважають співрозмовники Politico, xоча смерть Зеленського була б психологічним шоком, завдяки зміцненню демократичних інституцій, Україна його би витримала.
«Напад Путіна, попри його цілі, допоміг сформувати нове сильне почуття української нації та сформувати «впевнені інституції», – вважає Каратницький. На його думку, українська громадськість єдина «у своїх цілях».
Також в українців є більш деталізований погляд на Зеленського, і вони бачать як його сильні, так і слабкі сторони, додають українські співрозмовники.
«Це – не війна однієї людини», – підсумовує Politico. Принаймні в Україні мало хто сумнівається, що на місце одних прийдуть інші лідери, не менш достойні, як це вже було багато разів після вторгнення.
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Росія готувала теракт в Оленівці заздалегідь — журналісти
Вибух у слідчому ізоляторі в Оленівці Донецької області був заздалегідь спланований. Такого висновку дійшли журналісти Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ).
Правозахисна й журналістська організація, яка працює із родинами військовополонених і зниклих безвісти за особливих обставин провела незалежне розслідування теракту. Дослідники опитали військовослужбовців, які вижили в підірваному бараці, військовослужбовців, які були назовні, і також тих, хто потрапив на місце злочину наступного дня, щоб розбирати завали та виймати тіла загиблих. Результати опитування вказують на те, що вибухи були спланованими, вважає виконавча директорка МІПЛ Тетяна Катриченко.
Перш за все, говорить Катриченко, росіяни заздалегідь підготували список 198 полонених азовців, яких переводили до цього бараку. Водночас, туди потрапили люди з різних підрозділів полку.
“Деякі з них навіть не були знайомі між собою. Можливо, це було зроблено для того, щоб ця трагедія зачепила якомога більше сімей військовослужбовців з усього “Азову”, — вважає Катриченко.
Судячи зі свідчень очевидців, барак, у який перевели військових напередодні вибуху, не був обладнаний для життя і розглядався як тимчасове місце утримання. Водночас у інших бараках, де жили військовополонені, було місце, повідомляють свідки. За припущенням організації, цей барак підготували навмисне для вчинення теракту, а керівництво колонії точно знало, куди і навіщо переводять військовополонених.
“Так званий начальник колонії чітко повідомив, що їх переводять в цей барак ненадовго, щоб далі перевести кудись ще, — розповідає дослідниця. — Водночас ввечері перед вибухом всіх військовослужбовців загнали по списках в цей барак, не дозволили виходити на вулицю, хоча ця колонія барачного типу і раніше військовополонені могли вночі виходити і спати на вулиці”.
Крім цього, за свідченнями очевидців, після вибуху адміністрація колонії не вчиняла ніяких дій, щоб допомогти пораненим військовослужбовцям. Журналісти встановили, що полонені не могли отримати належну медичну допомогу протягом шести годин після вибухів. За інформацією, яку зібрали МІПЛ, машини швидкої допомоги були під воротами колонії вже за півгодини після вибухів, але поранених не забирали. Приблизно між 02:00 та 03:00 годинами ночі 29 липня на алею вздовж зовнішньої стіни колонії пустили інших полонених медиків. Але, говорить Катриченко, їм не дозволили заходити в барак, тому допомогу надавали лише тим, хто зміг самостійно дістатися до алеї біля адмінбудівлі, або тим, кого туди принесли. Свідки розповіли дослідникам, що поранених почали евакуйовувати до лікарень Донецька лише близько п’ятої ранку КАМАЗами.
“Це страшна картина. Медик із заводу Ілліча розповів, що азовці йшли або повзли, у них були травматичні ампутації кінцівок, вони кричали, а адміністрація в цей момент стояла і пила каву біля них і ще й вербально знущалася”, — розповідає Катриченко.
У ніч з 28 на 29 липня 2022 року українські військовополонені, які утримувалися в підконтрольному Росії слідчому ізоляторі в Оленівці на сході Донецької області, загинули під час вибуху. Міністерство оборони Росії тоді заявило, що відповідальним за це був ракетний удар американської ракети HIMARS. ООН спростувало заяви Росії, що українських військовополонених в Оленівці вбив удар ракети. Київ, який регулярно порушує питання про цей інцидент, стверджує, що Росія влаштувала вибух в Оленівській в'язниці, щоб приховати погане поводження з українськими в'язнями.
28 липня 2023 року СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику Оленівської колонії Сергію Євсюкову.
Дівчата, які 11 місяців були в окупації, приїхали з дипломатичною місією до Вашингтона. Відео
Їх вивезли обманом до окупованого Криму, змушували вчити російську, карали за українську символіку. Українські підлітки, які провели в окупації 11 місяців, приїхали із дипломатичною місією до Вашингтона. Яке враження вони склали на американських політиків - розповість Андрій Борис.
“Україні потрібен проект Мангеттен у сфері розмінування” — західні експерти про контрнаступ
Після кількох тижнів напружених боїв Україна залучила до контрнаступу на півдні України основну частину резервних військ, а також танки та засоби для розмінування. Про це говорить британський дослідник Роб Лі з євразійської програми Інституту зовнішньої політики.
Думка експерта підтверджує нещодавню публікацію видання NYT, яке наводило оцінку двох високопосадовців Пентагону про підготовку до головного етапу контрнаступу.
Роб Лі зауважує, що після того, як ЗСУ розгорнули зусилля з розмінування полів для контрнаступу, Росія почала використовувати протитанкову зброю, використовуючи вразливості українських сил.
На складності проходження мінних полів наголошує і австралійський генерал у відставці Мік Раян. На його думку, технологія розмінування не розвивалась настільки потужно за останні кілька десятиліть, наскільки розвивались інші технології такі як дрони або високоточні ракети.
Україні потрібен проект Мангеттен у сфері розмінуванняавстралійський генерал у відставці Мік Раян
“Україні потрібен проект Мангеттен у сфері розмінування”, – зауважує Раян, проводячи паралелі із проектом створення атомної бомби, який був у Сполучених Штатів під час Другої світової війни. При цьому Раян зауважує, що російська армія готувалася до українського контрнаступу понад півроку і створила в окупованих регіонах України смугу перешкод “небачених іншими військовими за майже 80 років”.
На думку військових експертів, Україна намагається наступати одночасно на трьох фронтах включно із двома секторами на півдні та околицями Бахмута, прагнучи змусити командування російських сил обирати, куди саме направляти свої ресурси.
За інформацією міністерства оборони Великої Британії, яке посилається на дані розвідки, інтенсивні бої на півдні України зосереджуються на двох напрямках - зокрема, на південь від Оріхова українські війська протистоять 58-й загальновійськовій армії РФ, передові частини якої виснажені після більш як 8 тижнів інтенсивних боїв. Також, в міноборони Великої Британії зауважують, що російські війська, які воюють на півдні України, відчувають брак артилерійських боєприпасів і резервів.
Вони (ЗСУ, - ГА) намагаються створити проблеми для Росії, створити дилему, яка б змусила їх (російські сили, - ГА) використовувати резерви у різних напрямках.британський дослідник Роб Лі
“Вони (ЗСУ, - ГА) намагаються створити проблеми для Росії, створити дилему, яка б змусила їх (російські сили, - ГА) використовувати резерви у різних напрямках”, – говорить Роб Лі. Однак він також наголошує, що у випадку, коли тільки один із напрямків українського контрнаступу виявиться головним – російські сили можуть розгорнути свої резерви саме на цьому напрямку.
На контрнаступальних діях по трьох напрямках зауважують і в американському інституті вивчення війни (ISW). В останньому звіті американський інститут вивчення війни наголосив на продовженні українського контрнаступу на заході Запорізької області. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, заявила, що російські сили спробували здійснити наступ на південь від Новоселівського, втім були відкинуті українськими військами через річку Оскіл, яка протікає на захід від Сватового.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, західні коментатори, які стежать за російською війною в Україні, кажуть, що сподіваються якомога успішнішого українського контрнаступу, щоб вигнати російських окупантів, але визнають, що українські просування виявилися важчими.
Головний висновок наразі полягає в тому, що на відміну від блискавичного українського контрнаступу восени минулого року на Харківщині, в теперішніх бойових діях таких масштабних просувань ще не було. При цьому багато коментаторів вважають, що теперішній контрнаступ досягає успіхів, хоч і не таких видовищних.
Дивіться також: Як західні експерти оцінюють контрнаступ ЗСУ. Відео
- Голос Америки
Ісландія першою з країн Європи призупинила роботу посольства у Росії та збільшує присутність в Україні
Ісландія першою серед європейських країн та країн НАТО призупинила роботу посольства в Росії.
“Рішення призупинити роботу посольства Ісландії в Москві не є розривом дипломатичних відносин”, – сказано у заяві Міністерства зовнішніх справ Ісландії. А причинами рішення названо те, що “комерційні, культурні та політичні відносини впали до найнижчого рівня за весь час”.
Того ж дня МЗС Ісландії оголосило про збільшення присутності в Україні. Для цього відомство використовуватиме приміщення посольства Литви у Києві – між країнами підписано Меморандум про взаєморозуміння (наразі країна не планує відкривати посольство у Києві).
Ісландія планує посилити свою присутність на знак солідарності з Україною під час нелегітимної агресії Росії проти України, сказано у офіційній заяві.
Міністр закордонних справ Ісландії разом із іншими скандинавськими колегами закликав “максимально активізувати трансатлантичні зусилля для прискорення перемоги України”.
Реакція Росії прозвучала ще у червні після озвучення рішення Ісландії про зниження рівня дипвідносин з Росією. Тоді у МЗС Росії пообіцяли, що “неминуче настане відповідна реакція”.
Як повідомляв Голос Америки, з часу вторгнення Росії до України російських дипломатів зі своїх країн висилали США, Норвегія, Естонія, Нідерланди, Австрія, Німеччина, Фінляндія, Швеція, Велика Британія та інші країни.
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