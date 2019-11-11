Я гордий за політику, яка обрала ця адміністрація по відношенню до України, – Майк Помпео

Державний секретар Майк Помпео з нагоди американського Дня ветеранів виступив перед учнями престижного Кадетського корпусу у Південній Кароліні. Однією з центральних ідей виступу стала важливість військової служби заради блага країни.

Відповідаючи на запитання після виступу, Помпео, зокрема говорив про російську агресію. На запитання про те, як він бачить Росію, Держсекретар відповів: «Коли я думаю про Росію, а я служив у війську під час Холодної війни, за часів Радянського союзу, я постійно згадую про те, що нинішній лідер Росії, колишній офіцер КДБ, вірить усім своїм серцем, і він про це неодноразово говорив публічно, що найбільша трагедія 20-го століття – розвал Радянського союзу. Тому, коли ви питаєте, чого прагне Росія, я думаю, Путін є імперіалістом, який дуже хотів би повернутися у дні, які він пам’ятає як молодий офіцер розвідки. Але він керує країною, економіка якої не росте, не має інновацій, які є у нас, у США».

Разом з тим, Помпео нагадав, що Росія досі є «потужною країною, з тисячами ядерних боєголовок». «Їх дії, чи то на сході України, чи то в Сирії – вони є реальними. Росія намагається посилити свій вплив, і центральне завдання нашої адміністрації – чинити їм спротив, підвищити ціну для Росії у будь-якому випадку російської інтервенції, але також, якщо є така можливість, знайти напрямки, де ми можемо співпрацювати з Росією», - сказав Майк Помпео.

Відвідуючи Південну Кароліну Держсекретар Помпео в інтерв’ю місцевому телеканалу заявив, що гордий політикою нинішньої адміністрації по відношенню до України.

«Я був долучений до формування політики США по відношенню до України. Ми хотіли переконатись, що рівень корупції, яка існує в Україні надзвичайно довгий час, знизився, і що президент України Володимир Зеленський має здатність це зробити. Президент (Трамп-ред. ГА) хотів переконатись, що президент Путін не зможе завдати шкоди народу України. Тому ми дали українському народу оборонну зброю. Попередня адміністрація вирішила цього не робити…Ми дали їм справжню зброю, за допомогою якої вони б могли боротися з росіянами. Я гордий за політику, яку обрала ця адміністрація відносно України», - наголосив головний дипломат США.

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