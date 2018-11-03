Заяви Трампа про імміграцію йдуть на користь республіканцям, які балотуються до Сенату

Нещодавні заяви президента США Трампа стосовно імміграційної політики збільшили шанси республіканців на зростання більшості в Сенаті, хоча нервова ситуація для республіканців в Палаті Представників США зберігається, пише The Hill.

Шанси кандидатів до Сенату від Республіканської партії в Індіані, Міссурі, Монтані та Північній Дакоті зросли минулого тижня, після того, як Трамп посилив наголос на імміграційній політиці і відвідав передвиборчі акції.

Крім імміграційної політики, більшої впевеності республікацям додало протистояння стосовно затвердження на посаду судді Верховного Суду Бретта Кевано, наголошує видання.

Стратеги Республіканської партії зауважують, що партія може втратити більшість в Палаті Представників. Так, один з партійних стратегів Форд О'Коннел передбачає, що демократи, ймовірно, отримають 30 місць в Палаті Представників – на 7 більше, ніж 23 місця, які потрібні демократам для більшості, однак, республікаці збережуть контроль над Сенатом.

Обіцянка Трампа зупинити караван незаконних мігрантів, які йдуть до кордону США з Центральної Америки, сприяла мобілізації виборців тих округів, де Трамп переміг зі значим відривом на президентських виборах.

Президент заявив, що може відправити до 15 000 військових, щоб допомогти зміцнити кордон.

«Опитування свідчать, що імміграція – це те питання, яке активізує республіканців найбільше і також найкраще співвідоситься з явкою», - додав О’Коннелл в коментарі The Hill.

Однак, те, що йде на користь кандидатам-республіканцям в Мотані, чи Міссурі, може зашкодити більш поміркованим кандидатам від партії, які балотуються до Палати Представників у приміських районах.

Демократи переконані, що заяви Трампа стосовно імміграції негативно сприймаються виборцями з вищою освітою, особливо жінками.

«Це погано сприймають в округах. Де перемогла Гілларі Клінтон а також серед жінок-виборців», - говорить Селіда Лейк, відповідальна за опитування в Демократичній партії.

Майк Люкс, стратег від Демократичної партії, який працював у Білому домі за президента Клінтона стверджує, що за внутрішніми опитуваннями партії, заяви Трампа активізували молодих виборців, які зазвичай менш активні під час проміжних виборів.

«Я бачу певні свідчення минулого тижня, що це спонукає голосувати осіб латиноамериканського походження і молодих членів Демократичної партії голосувати», - вважає він.

«Будь-що, що спонукає молодь прийти і проголосувати є дуже корисним для демократів», - додав він.

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