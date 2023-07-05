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Польща та Італія закликають НАТО надати Україні реальні гарантії безпеки. Естонія каже, що жодні гарантії не замінять членство
Польща та Італія закликають партнерів по НАТО надати Україні реальні гарантії безпеки до її вступу до Альянсу. Про це прем'єр-міністри Матеуш Моравецький та Джорджа Мелоні заявили у середу під час візиту голови італійського уряду до Варшави напередодні саміту у Вільнюсі, де Київ сподівається отримати потужний сигнал про те, що він зможе приєднатися до альянсу в майбутньому.
«Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі, і Польща та Італія мають схожу, якщо не однакову позицію щодо надання Україні найсильніших гарантій безпеки. Ми добре знаємо, що пасивність щодо України була б чимось надзвичайно небезпечним», – сказав Моравецький після переговорів з італійською колегою.
Мелоні повторила, що Італія продовжуватиме підтримувати України «стільки, скільки буде потрібно», і сказала, що «це також стосується майбутнього Вільнюського саміту».
«Ми повністю згодні з Польщею щодо необхідності реальних гарантій безпеки для України, також тому, що надання реальних гарантій безпеки Україні - це ключова умова для досягнення в майбутньому справедливого та тривалого миру», — заявила Джорджа Мелоні у Варшаві.
Мелоні називають рішучою прихильницею Києва, попри деякі застереження всередині її консервативного уряду, деякі представники якої в минулому були близькі до президента Росії Володимира Путіна.
Україна наполягає, щоб на саміті НАТО, який проходитиме 11-12 липня у Вільнюсі, Київ запросили приєднатися до Альянсу невдовзі після закінчення війни, а до того часу запропонували до виконання конкретні кроки, виконання яких призведе до членства.
Цю позицію підтримує й Естонія, адже прем’єр-міністрка Кая Каллас в інтерв’ю британському діловому щоденнику Financial Times заявила, що у Вільнюсі Альянс «має забезпечити практичні кроки для України на шляху до членства в НАТО».
Вона додала, що розмови про гарантії безпеки не повинні заважати розумінню того, що жодні гарантії безпеки не дають того, що дає вступ у НАТО.
«Єдина гарантія безпеки, яка працює і коштує набагато дешевше, ніж будь-що інше, – це членство в НАТО», – повторила Каллас своє головне послання у твіті.
Нещодавно Франція долучилася до країн Східної Європи, які у переважній більшості виступають за пришвидшене приєднання України в НАТО, але такі члени, як США та Німеччина, залишаються більш обережними. Оглядачі кажуть, що керівництво цих країн остерігається будь-яких кроків, які могли б наблизити Альянс до конфлікту з Росією, яка заявляє, що розширення НАТО є доказом ворожості Заходу.
Проте експерти зазначають, що Москва практично ніяк не відреагувала на вступ до НАТО Фінляндії та очікуваний вступ Швеції.
У статті використано матеріали Reuters
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«Режим Путіна наближається до кінця» - експертка з європейської безпеки Крісті Райк. Інтерв'ю
Західні посадовці та експерти продовжують стежити за ситуацією у Росії, і аналізувати, до яких довготривалих наслідків може призвести спроба бунту лідера «вагнерівців» Пригожина. Це може бути моментом історичної турбулентності - так вважає Крісті Райк, заступниця директора Міжнародного центру оборони і безпеки у Талліні, професорка в Університеті Турку, експертка із питань європейською безпекової політики.
В опублікованій у грудні 2022 року статті у виданні Foreign Policy Крісті Райк пояснювала, чому Заходу не варто боятися колапсу чи зміни режиму у Росії, і через це обмежувати допомогу Києву. Вона каже: перемога України має стати стратегічним фокусом партнерів нині.
В інтерв’ю журналістці Української служби Голосу Америки Юлії Ярмоленко Крісті Райк дала свої оцінки ситуації у Росії, розповіла до чого може призвести потенційна зміна режиму у Москві, чи варто боятися ядерних погроз Кремля, а також чого очікувати Києву від саміту НАТО у Вільнюсі.
Інтерв'ю відредаговане для ясності й плинності
Юлія Ярмоленко, Голос Америки: 23-24 червня ми всі спостерігали за подіями у Росії. Яка ваша оцінка того, що справді сталося? І чи вважаєте ви, що бунт всередині системи цим і завершився?
Я справді думаю, що це може бути моментом історичної турбулентності в Росії
Крісті Райк, заступниця директора Міжнародного центру оборони і безпеки у Талліні: Що стосується того, що справді сталося – деякі деталі досі не дуже ясні. Але події, які ми побачили, бунт, - справді показують тріщини у режимі, які можуть свідчити про те, що влада та контроль Путіна не такі сильні, як ми, можливо, припускали. І уявна стабільність, яку тривалий час створював режим Путіна, зараз дійсно поставлена під сумнів. І я не думаю, що події закінчилися. Я думаю, що наслідки цієї спроби перевороту, якщо це можна так назвати, будуть помітні через тижні та місяці. І враження, яке склалося після подій вихідних, таке, що Путін не дуже контролював ситуацію.
Ю.Я.: Ви кажете про ці тріщини у режимі, і Держсекретар США Ентоні Блінкен про них говорив. Чи можуть вони перерости у щось більше, ніж просто тріщини, у наступні тижні і місяці?
К.Р.: Я справді думаю, що це може бути моментом історичної турбулентності в Росії, щось, що ми можемо порівняти із невдалими війнами у минулому, які підштовхнули Росію до внутрішнього хаосу та певного колапсу або зміни режиму. Була Кримська війна в 1850-х роках, і Японська війна на початку 20-ого століття. Крім того, війна в Афганістані також сприяла краху радянської системи. Я думаю, що ми говоримо про щось схожого масштабу та значення.
І може пройти деякий час, перш ніж фактично відбудеться падіння або зміна режиму. Можливо, Путін зможе стабільно протриматися протягом місяців, але я думаю, що малоймовірно, що коли його чинний президентський термін завершиться, він матиме сильну позицію для переобрання. Тому я очікую багато турбулентності попереду.
Але я також хочу підкреслити, що, напевно, деякі принципові риси російської держави і суспільства не зміняться. Хто б не прийшов на зміну Путіну в майбутньому, я не думаю, що Росія відмовиться від свого імперіалістичного ставлення до сусідніх країн, зокрема до України. І я теж не думаю, що авторитарний характер режиму суттєво зміниться. Тож у цьому сенсі Захід, і особливо сусіди Росії, повинні бути готові пройти через цю турбулентність, яка має свої ризики.
Водночас це створює можливості для України, зокрема в цей момент. Але в довгостроковій перспективі нам потрібно мати дуже чітке розуміння того, що Росія є небезпечним сусідом, що вона є загрозою, довгостроковою загрозою для своїх сусідів, і вона, швидше за все, залишатиметься імперіалістичною та авторитарною.
Хто б не прийшов на зміну Путіну в майбутньому, я не думаю, що Росія відмовиться від свого імперіалістичного ставлення до сусідніх країн, зокрема до України
Ю.Я.: У своїй статті під назвою «Не бійтеся колапсу Росії», опублікованій ще у грудні, ви писали про те, що «можливий колапс російського режиму або розпад Росії» дуже турбує західних лідерів. Як ви вважаєте, після останніх подій, чи Захід почав розробляти стратегію на випадок, якщо це станеться? І наскільки небезпечно не мати такої стратегії?
К.Р.: Що мене непокоїть – то це реакція Заходу на бунт, яка справді демонструє межі єдності Заходу, коли справа доходить до Росії та війни Росії проти України. Частина лідерів сприймають це як момент надати максимальну підтримку і допомогу Україні продовжувати контрнаступ, тому що Росія зайнята своїми внутрішніми справами, і це момент для України, щоб зробити поштовх і досягнути успіху на полі бою. Адже внутрішні події неминуче мають певний вплив на полі бою, на спроможності Росії.
Але є й інші голоси, які переважно стурбовані майбутньою нестабільністю та можливою громадянською війною в Росії, і, начебто, натякають, що Захід повинен спробувати щось зробити зараз, щоб уникнути поглиблення цієї нестабільності.
Але я думаю, що Захід повинен мати дуже чітку стратегічну орієнтацію на досягнення перемоги України у війні. І коли справа доходить до внутрішніх подій у Росії, ми повинні визнати, що можливості Заходу впливати на це в будь-якому випадку дуже обмежені. Я не думаю, що Захід має прагнути зміни режиму. Але я також не думаю, що Захід повинен намагатися допомогти Путіну залишитися при владі, щоби уникнути його краху.
Захід повинен мати дуже чітку стратегічну орієнтацію на досягнення перемоги України у війні
Я думаю, що росіяни самі повинні знайти спосіб впоратися з наслідками великих стратегічних помилок, які Путін зробив в Україні. І питання про те, хто буде їхнім наступним лідером, мають вирішувати росіяни. Це те, на що Захід не повинен намагатися впливати.
Ю.Я.: Звідки лунають ті голоси, які хочуть, так би мовити, вберегти цю вдавану стабільність у Росії?
К.Р.: Ми бачили повідомлення із зустрічей, які відбувалися між країнами G7 та міністрами закордонних справ ЄС, де були представлені ці різні точки зору. І мені здається, що у США, хоч там є різні голоси, але Сполучені Штати представляють більш обережний погляд, і є серед тих, хто справді стурбований можливою нестабільністю.
І це є продовженням обережного підходу США щодо підтримки України протягом усієї війни. Америка завжди була стурбована ризиками ескалації, ось чому вона надає військову допомогу порційно, у стилі "нарізки салямі". І страх ядерної ескалації, зокрема, дуже часто обговорюється в США, а також у Німеччині та деяких інших європейських країнах.
Ядерна загроза займає значне місце у дискусіях зараз, мовляв, що буде, якщо хтось на зразок Пригожина замінить Путіна і отримає контроль над ядерною зброєю? Мені важко зрозуміти ці погляди, тому що режим Путіна вже створив стільки небезпеки, руйнувань і збитків, і порушив усі можливі міжнародні норми, що хвилюватися про те, що можливий наступник буде ще гіршим – це, як на мене, справді недоречно.
Ми повинні бути готові до того, що наступний режим буде таким само складним, або, можливо, навіть гіршим. Але все ж я вважаю, що режим Путіна наближається до кінця. Він колись настане. І це не справа Заходу намагатися цьому запобігти.
Захід відреагував би дуже жорстко, і Росія б не досягнула жодної зі своїх стратегічних цілей. І я думаю, що росіяни це знають. І тому застосування ядерної зброї дуже малоймовірне. Але проблема в тому, що ніхто не може бути впевнений на 100%, а ставки дійсно високі
Ю.Я.: Я хотіла більше поговорити про ядерну загрозу. Нині одна з найбільш тем в Україні – це Запорізька АЕС, і повідомлення про те, що Росія завершила приготування до можливого підриву станції, і може зробити це у будь-який момент. Наскільки серйозною може бути така загроза? І чи вважаєте ви, що Путін, у спробі повернути певний контроль, може піти на таку ескалацію?
К.Р.: Звісно до такої ймовірності слід ставитися дуже серйозно. І я думаю, що одна з причин, чому Україна так голосно заявляє про цю загрозу, – це глибоке розчарування, яке українці пережили після вибуху на Каховській дамбі, із реакцією Заходу, який говорив, що Росія та Україна звинувачують одна одну, і ніби не зрозуміло, що сталося. І допомоги західної не так вже і багато було, і риторика не стала жорсткішою щодо Росії, хоча дуже швидко стало очевидно, що за вибухом дуже і дуже ймовірно стоїть саме Росія.
Тож, пройшовши через цей досвід, я думаю, що тепер українці хочуть привернути увагу до наступної небезпеки – якогось інциденту чи російської атаки на ЗАЕС, що, звісно, призвело б до руйнівних наслідків. Цього не можна виключати, і саме зараз час подумати, як можна цьому запобігти.
Але і ризик застосування ядерної зброї – це те, що продовжує обговорюватися серед західних експертів. І за останні два тижні ми знову спостерігаємо збільшення повідомлень з російської сторони з ядерною риторикою.
Я думаю, що Росія хоче тримати цю карту на столі, і хоче, щоб Захід боявся ядерної загрози, і думав, що Росія може використати будь-які інструменти, щоб відновити контроль над ситуацією, включаючи ядерну зброю.
Чи справді Росія на це піде – це зовсім інше питання. Я думаю, що ідеться більше про психологічну операцію, тому що Росія побачила, що ядерні погрози працюють. Вони спричинили страх на Заході та мали вплив на обмеження військової підтримки Заходу Україні.
Тож я вважаю, що відповідь Заходу має постійно наголошувати на тому, що Росія нічого не зможе досягнути можливим застосуванням будь-якої ядерної зброї, у будь-якому масштабі чи ступені, і що наслідки будуть справді згубними для самої Росії. Захід відреагував би дуже жорстко, і Росія б не досягнула жодної зі своїх стратегічних цілей. І я думаю, що росіяни це знають. І тому застосування ядерної зброї дуже малоймовірне. Але проблема в тому, що ніхто не може бути впевнений на 100%, а ставки дійсно високі. Ось чому ці дискусії тривають і тривають.
Ю.Я.: Вже незабаром відбудеться саміт НАТО у Вільнюсі, який Україна вважає дуже важливою платформою, і сподівається, що він принесе певні гарантії – чи то шлях до потенційного членства, чи гарантії безпеки. Як ви думаєте, чи справдяться очікування? І якщо врешті заява НАТО не буде сильнішою, ніж після саміту у Бухаресті, чи створить це небезпеку того, що Україна залишиться так би мовити «у сірій зоні», і Росія буде продовжувати намагатися її захопити?
К.Р.: Я вважаю, що цей саміт – надзвичайно важливий, зокрема з точки зору меседжу про шлях України до членства в НАТО. І це буде посланням зокрема Росії.
І, безперечно, було б великою помилкою повторювати Бухарестський саміт, результат якого був найгіршим із можливих, бо тоді НАТО ніби натякнуло, що Україна приєднається, але потім показало, що не готове нічого робити, щоб дійсно рухатися в цьому напрямку. І Росія тоді зробила висновок, що у неї є шанс відновити свою сферу впливу, і Захід не буде робити нічого, щоб зупинити Росію.
Я думаю, що у Вільнюсі ми побачимо сильніший результат і, звичайно, нове формулювання, нові обіцянки, нові зобов’язання. Але, водночас, серед союзників немає консенсусу щодо того, як швидко рухатися вперед.
Є консенсус, що поки триває активна фаза війни, Україна не може стати членом. Але тоді, коли війна припиниться, чи варто вдатися до прискореної процедури приєднання? На мій погляд, це було б найсильнішим і найчіткішим, а також найефективнішим способом надання серйозних гарантій безпеки Україні.
Але є інші союзники, які вагаються більше. Усі погоджуються, що Україна приєднається, і це серйозне зобов’язання, і Україні потрібні серйозні гарантії безпеки. Але є вагання щодо того, наскільки швидко можна або бажано рухатися в цьому напрямку. І, звичайно, окрім членства в НАТО, ми мусимо думати і про гарантії безпеки до моменту вступу України.
Є різні варіанти це зробити. Але ця дискусія, як на мене, не має зміщувати фокус із головної мети, а це – членство у НАТО якомога швидше.
Польща та Італія мають однакову позицію щодо надання Україні найсильніших гарантій безпеки. Відео
"Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі, і Польща та Італія мають схожу, якщо не однакову позицію щодо надання Україні найсильніших гарантій безпеки. Ми добре знаємо, що пасивність щодо України була б чимось надзвичайно небезпечним", – прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
Зачистка інакодумців, безкарність й атмосфера страху - доповідь ООН про Білорусь
Режим Лукашенка цілеспрямовано зачищає громадянське суспільство від інакодумців, а ситуація із правами людини в країні катастрофічна і лише погіршується, заявила спецдоповідачка щодо Білорусі Анаїс Марен, виступаючи із доповіддю у Раді ООН з прав людини.
Французька політологиня виступила в ООН із щорічною доповіддю, яка описує стан із правами людини в країні, якою уже понад 22 роки керує Олександр Лукашенко.
Під час останніх президентських виборів (2020) Білорусь сколихнули масові протести, участь в яких взяли люди, які не повірили оголошеним результатам ЦВК, за якими у виборах знову переміг Лукашенко. Мирні протести жорстко розганялися, були убиті й поранені, а багато людей були затримані, піддавалися тортурам і досі утримуються за ґратами.
Марен заявила, що після тих подій, півтори тисячі людей, як і раніше, утримуються під вартою за політично вмотивованими звинуваченнями.
«У мене є вагомі підстави вважати, що умови утримання у в'язницях навмисно посилюються для засуджених за політично мотивованими підставами, які поміщаються в карцери за дрібні порушення тюремних правил», – сказала Марен.
З 2020 року, заявила спецдоповідачка ООН, у Білорусі щодня відбувається 17 довільних арештів, і ніхто із силових структур, які порушили закони й права людини, не був притягнутий до відповідальності.
«У Білорусі ніхто не був притягнутий до відповідальності ні за довільні затримання десятків тисяч мирних демонстрантів у 2020 році, ні за насильство та тортури, які багато хто з них зазнавав, – зазначила вона. – Загальна безкарність та атмосфера страху, викликана переслідуваннями, що продовжуються, змусила сотні тисяч жителів Білорусі піти у вигнання».
Постійних переслідувань у Білорусі зазнають правозахисники, йдеться у доповіді ООН, а понад 1600 «небажаних організацій», включаючи всі незалежні профспілки, що залишилися, були примусово розпущені.
«Це ілюструє цілеспрямовану державну політику із зачистки громадянського простору від останніх інакодумних елементів», – сказала вона.
Марен зазначила, що незалежні ЗМІ були визнані «екстремістськими організаціями», а академічна свобода піддається «систематичним нападкам».
«Ідеологічний контроль та дисциплінарні заходи обмежують свободу думок та висловлювання», – сказала вона.
Початкова та середня освіта також піддається «ідеологічному контролю», дітей «відмовляють від висловлювання власної думки» та загрожують «наслідками» за інакодумство.
Щодо російського вторгнення в Україну, то громадяни Білорусі стикаються з проблемами, коли намагаються висловитися проти нього чи поставити під сумнів роль Білорусі у сприянні Росії у її широкомасштабній агресії проти України.
«Антивоєнні акції призвели до численних затримань та арештів, у тому числі за звинуваченнями у плануванні терористичних атак, що може каратися у Білорусі смертною карою», – наголосила спецдоповідачка ООН.
З усього видно, що режим Олександра Лукашенка цілеспрямовано зачищає громадянське суспільство Білорусі від інакодумців і дедалі більше веде наступ на права людини загалом, наголосила Анаїс Марен у Раді ООН з прав людини.
«Ситуація не лише залишається катастрофічною, на жаль, вона продовжує погіршуватися», – сказала Марен.
«Білоруський уряд вніс поправки до і без того суворого законодавства, спрямованих на ліквідацію громадянських свобод, що призвело до сплеску політично вмотивованих переслідувань та вироків, – додала Марен. – Відсутність відповідальності за порушення прав людини сприяє створенню атмосфери страху серед жертв та їхнім родинам».
Після виступу спеціального доповідача Марен у Раді ООН з прав людини запропонували виступити Білорусі, але її представники, як виявилося, не прийшли на засідання.
Анаїс Марен обіймає посаду спеціального доповідача з Білорусі із 1 листопада 2018 року. Ще два роки тому Марен у щорічній доповіді попереджала про «тоталітарний поворот», який здійснив Олександр Лукашенко, проявивши «зневагу до людського життя та гідності» під час придушення мирних протестів у 2020 році.
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