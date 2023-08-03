Моравецький: "Група Вагнера" хоче дестабілізувати східний фланг НАТО

Бійці російської групи найманців "Вагнер" переміщуються ближче до східного флангу НАТО, щоб дестабілізувати Альянс, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Ми повинні усвідомлювати, що кількість провокацій зростатиме, – сказав він після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою на сході Польщі. - "Група Вагнера" надзвичайно небезпечна, і її перекидають на східний фланг, щоб дестабілізувати його".

Днями Міністерство оборони Польщі визнало факт порушення польського повітряного простору білоруськими літаками. Також, як повідомляв Голос Америки, Варшава припускала, що "вагнерівці" готують провокації на кордоні з ЄС: перевдягатись у форму білоруських прикордонників і допомагати мігрантам нелегально потрапити на територію Євросоюзу або самим вдавати із себе мігрантів та перетинати кордон.

Литовський президент зазначив, що кількість бойовиків в Білорусі може перевищувати чотири тисячі. "Треба говорити не лише про заходи на національному рівні, а й про те, що робити, якщо ця ситуація ще більше ускладниться, включно з закриттям кордону з Білоруссю, – сказав Науседа. - Це має відбуватися скоординовано між Польщею, Литвою та Латвією".

Напередодні стало відомо, що Латвія почала підготовку спеціальної оперативної групи у відповідь на прибуття "вагнерівців" до Білорусі та на тлі повідомлень про вторгнення білорусів в повітряний простір Польщі. За словами представника Риги, безпекові ризики у безпосередній близькості від кордону з Білоруссю були високими відтоді, як Мінськ почав використовувати мігрантів як інструмент "гібридної війни", а також зросли з приходом "Групи Вагнера" до Білорусі після спроби заколоту в Росії.

У Білому домі натомість вважають, що "Група Вагнера" не становить безпосередньої загрози для НАТО. А ті "вагнерівці", які залишились в Україні, ймовірно, не мають значного впливу на бойові дії, цитував Голос Америки координатора стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Він також підтвердив відданість США зобов'язанням в межах Статті 5 НАТО про колективну оборону.

У статті використано матеріали Reuters