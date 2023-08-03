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Моравецький: "Група Вагнера" хоче дестабілізувати східний фланг НАТО
Бійці російської групи найманців "Вагнер" переміщуються ближче до східного флангу НАТО, щоб дестабілізувати Альянс, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
"Ми повинні усвідомлювати, що кількість провокацій зростатиме, – сказав він після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою на сході Польщі. - "Група Вагнера" надзвичайно небезпечна, і її перекидають на східний фланг, щоб дестабілізувати його".
Днями Міністерство оборони Польщі визнало факт порушення польського повітряного простору білоруськими літаками. Також, як повідомляв Голос Америки, Варшава припускала, що "вагнерівці" готують провокації на кордоні з ЄС: перевдягатись у форму білоруських прикордонників і допомагати мігрантам нелегально потрапити на територію Євросоюзу або самим вдавати із себе мігрантів та перетинати кордон.
Литовський президент зазначив, що кількість бойовиків в Білорусі може перевищувати чотири тисячі. "Треба говорити не лише про заходи на національному рівні, а й про те, що робити, якщо ця ситуація ще більше ускладниться, включно з закриттям кордону з Білоруссю, – сказав Науседа. - Це має відбуватися скоординовано між Польщею, Литвою та Латвією".
Напередодні стало відомо, що Латвія почала підготовку спеціальної оперативної групи у відповідь на прибуття "вагнерівців" до Білорусі та на тлі повідомлень про вторгнення білорусів в повітряний простір Польщі. За словами представника Риги, безпекові ризики у безпосередній близькості від кордону з Білоруссю були високими відтоді, як Мінськ почав використовувати мігрантів як інструмент "гібридної війни", а також зросли з приходом "Групи Вагнера" до Білорусі після спроби заколоту в Росії.
У Білому домі натомість вважають, що "Група Вагнера" не становить безпосередньої загрози для НАТО. А ті "вагнерівці", які залишились в Україні, ймовірно, не мають значного впливу на бойові дії, цитував Голос Америки координатора стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Він також підтвердив відданість США зобов'язанням в межах Статті 5 НАТО про колективну оборону.
У статті використано матеріали Reuters
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Трамп має з'явитись в суді у справі про порушення на виборах
Очікується, що в четвер колишній президент США Дональд Трамп постане перед федеральним судом у Вашингтоні, де йому оголосять звинувачення у спробах скасувати свою поразку на президентських виборах 2020 року.
Напередодні розгляду справи в четвер у районі навколо будівлі суду було посилено заходи безпеки.
Очікується, що Трамп пройде оформлення в суді, здасть відбитки пальців, а також оголосить себе невинним.
Цього тижня велике журі присяжних пред’явило Трампу звинувачення за чотирма пунктами злочину, включаючи змову з метою обману Сполучених Штатів, перешкоджання офіційному розгляду та змову з метою позбавити виборців права на чесні вибори.
Прокурори заявили в обвинувальному акті, що Трамп неодноразово робив заяви про фальсифікації виборів, які, як він знав, були неправдивими, і що він чинив тиск на посадових осіб виборчої системи штатів і тодішнього віце-президента Майка Пенса, спонукаючи їх до дій, які б дозволили Трампу зберегти владу.
Натовп прихильників Трампа увірвався до Капітолію 6 січня 2021 року, де члени Конгресу зібрались, щоб затвердити результати виборів. Трамп заперечує свою провину.
Після відходу з посади він неодноразово заявляв, що вибори 2020 року були фальсифікованими, і називав розслідування проти нього політично мотивованими.
Він залишається провідним кандидатом від республіканців на президентських виборах 2024 року.
Трамп уже заявив про свою невинуватість у двох інших кримінальних справах. В іншому федеральному суді його звинуватили в незаконному зберіганні секретної інформації у його маєтку у Флориді та у відмові від уряду на вимогу повернути документи.
Трампа також звинуватили в штаті Нью-Йорк у фальсифікації ділових записів у зв'язку з виплатою грошей порноакторці під час президентської кампанії 2016 року.
Деякі матеріали для статті надійшли від Associated Press і Reuters.
Шлях до українського «глобального саміту миру»: Копенгаген, Джидда, …
Україна повідомляє, що радники глав держав та урядів понад тридцяти країн приїдуть на консультації 5-6 серпня в Джидді в Саудівській Аравії для роботи над мирними пропозиціями, щоб покласти край російській війні проти України та сприяти миру у світі.
Україна має дієвий план і готова розмовляти з усіма державами, які поважають міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність...Ігор Жовква
Представники Києва сподіваються, що переговори в Джидді після подібної зустрічі у червні в Копенгагені в Данії підготують саміт миру, який хочуть скликати восени.
Президент Володимир Зеленський оголосив ідею «глобального саміту миру» ще минулого року і окреслив «формулу миру» з десяти пунктів, які на його думку важливі не лише для мирного процесу стосовно України, але й для інших, зокрема для держав так званого «глобального півдня», які потерпають від своїх воєн і вважають, що російська війна проти України їх не стосується.
На зустрічі у Джидді очікують зокрема радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана й участі представників зокрема Китаю, Бразилії, Індії, ПАР та інших країн, які досі наполягали на своїй нейтральності щодо російсько-української війни.
Китайська державна інформагенція Сіньхуа 2 серпня повідомила про зустріч в Джидді, але не вказала, чи поїде туди представник Пекіна.
Росії на зустрічі в Джидді не очікують, але речник Кремля нещодавно сказав, що Москва стежитиме за тими консультаціями, «щоб зрозуміти, які там завдання і про що організатори планують говорити».
Москва відмовляється вивести російські війська з української території, що Україна та більшість країн світу називають вимогою Статуту ООН і головною умовою для справедливого, тривкого миру.
Заступник керівника офісу українського президента Ігор Жовква називає досягненням те, що у Джидді буде представлено принаймні вдвічі більше держав, ніж було в Копенгагені 24 червня.
«Україна має дієвий план і готова розмовляти з усіма державами, які поважають міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави – і таких держав абсолютна більшість», - заявив Жовква.
Десять пунктів формули миру Зеленського:
Виголошені у промові на саміті G20 15 листопада 2022 р.
1. Радіаційна та ядерна безпека;
2. Продовольча безпека;
3. Енергетична безпека;
4. Звільнення всіх полонених та депортованих;
5. Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної
цілісності України та світового порядку;
6. Виведення російських військ та припинення бойових дій;
7. Справедливість;
8. Екоцид, потреба негайного захисту природи;
9. Недопущення ескалації;
10. Фіксація закінчення війни;
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