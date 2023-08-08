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- Голос Америки
Німеччина хоче продовжити розгортання Patriot у Польщі до кінця року
Німеччина запропонувала Польщі продовжити розгортання трьох підрозділів ППО Patriot до кінця 2023 року, повідомило міністерство оборони в Берліні у вівторок. "Продовження після кінця 2023 року не передбачається", - йдеться в заяві міністерства.
Разом із трьома підрозділами протиповітряної оборони Patriot приблизно 300 німецьких солдатів розмістили після падіння української ракети ППО у польському селі Пшеводув. Німецькі системи базуються в місті Замосць за 50 км від українського кордону для захисту, зокрема, залізничного сполучення з Україною.
Загалом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому країни НАТО почали посилювати протиповітряну оборону в Східній Європі.
Більш як десять союзників на чолі з Німеччиною в жовтні розпочали ініціативу для спільного придбання систем протиповітряної оборони для кількох рівнів загроз, включаючи Patriot. Окрім Польщі, німецькі сили дислокували 2 системи Patriot у Словаччині.
Берлін та Варшава мають суперечки з багатьох питань
Як відзначає Reuters, відносини між офіційним Берліном і правлячою націоналістичною партією "Право і справедливість" у Варшаві стали напруженими. Сторони розходяться у думках з низки тем: від постачань зброї Києву до міграційної угоди з ЄС, яку Польща відхилила.
Крім того, суперечкою на офіційному рівні супроводжувалось створення у Польщі центрів для ремонту німецьких танків Leopard, пошкоджених на полі бою в Україні.
Так, на початку липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що процес і досі перебуває на стадії переговорів, хоча домовленість була оголошена ще у квітні. Тоді з німецького боку натякали, що польська компанія хоче стягувати завищені ціни за відновлення техніки. Але у кінці липня польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що у Польщу для ремонту прибули перші два танки Leopard.
У Польщі зростають побоювання загроз з боку Білорусі
За словами європейських представників, загрози для східноєвропейських країн ЄС також виходять з боку Білорусі, куди було перекинуто найманців російської приватної військової компанії "Вагнер".
Як заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, "вагнерівців" перемістили ближче до східного флангу НАТО, щоб дестабілізувати Альянс.
"Ми повинні усвідомлювати, що кількість провокацій зростатиме", – сказав він після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою.
Нині прикордонна служба Литви оголосила, що планує найближчим часом збільшити контингент на кордоні з Білоруссю у відповідь на присутність там "вагнерівців". Також сьогодні президент Латвії Едгар Рінкевічс відвідав кордон країни із Білоруссю та Росією, де відзначив "суттєву кількість" провокацій з боку Москви і Мінська, що змусило країну посилити спостереження на кордоні.
Представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Станьо назвав військові навчання Білорусі біля кордонів сусідніх із нею держав ЄС провокацією режиму Олександра Лукашенка, повідомляє Deutsche Welle. Проте раніше у Білому домі заявили, що "Група Вагнера" не становить безпосередньої загрози для НАТО.
У статті використано матеріали Reuters
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- Голос Америки
«Це відображає відмову Росії від мирних переговорів». Держдеп про удар по Покровську
Речник Державного департаменту США Метью Міллер сказав, що обстріл міста Покровськ у в Донецькій області «відображає відмову Росії брати участь у справжніх мирних переговорах», але він не вважає, що це є «прямою реакцією» на нещодавні консультації щодо миру в Україні, що проходили в у Саудівській Аравії.
Відповідаючи на запитаня під час брифінгу в Державному департаменті, Міллер сказав, що росіяни постійно стріляють по цивільних об'єктах.
“Ми бачили, як росіяни цілили по цивільній інфраструктурі, будинках, багатоповерхівках, школах та лікарнях - це триває повсякчас”, – речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу у вівторок.
«Вони постійно це робили від початку війни, тому я б не казав, що це була пряма відповідь Росії на переговори щодо забезпечення стабільного миру. Але, звичайно, я думаю, що це відображає відмову Росії брати участь у справжніх мирних переговорах» - заявив речник Держдепу у контексті запитання про переговори про встановлення миру, що проходили протягом вихідних у саудівській Джидді.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій України, внаслідок удару ракетними комплексами "Іскандер" ввечері 7 серпня по центру Покровська загинуло 7 осіб, 81 людина травмована. Напад стався на наступний день після завершення міжнародних переговорів в Саудівській Аравії щодо закінчення війни в Україні.
Напади поршують гуманітарне право – представниця ООН
Раніше атаку на Покровську засудила координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун.
"Цей жахливий напад, безумовно, є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та будь-якого принципу гуманності, - цитує заяву Браун Guardian.
«Він поповнює дуже довгий список атак в Україні, включаючи багато нападів за останні кілька днів, які необхідно розслідувати, оскільки вони порушують міжнародне гуманітарне право», – додала вона.
Виступаючи на події аналітичного центру у Вашингтоні, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко вважає, що Росія застосовує на Донеччині «тактику випаленої землі», бо не досягає очікуваних успіхів на полі бою.
"Не маючи успіхів тих, на які вони розраховували на фронті, Російська Федерація просто демонструє всьому світу та Україні свою нелюдяність, і те, що для них будь-які правила війни, міжнародні конвенції просто неписані, що вони їх не дотримувались і не будуть дотримуватись», - заявив Кириленко під час онлайн-брифінгу в аналітичному центрі CEPA.
У США розпочалися покази українського фільму “Клондайк”: інтерв’ю з режисеркою. Відео
У Сполучених Штатах розпочалися покази українського фільму «Клондайк». Прем’єра вже пройшла у Нью-Йорку.
На посольство РФ у Вашингтоні спроектували роботи українського художника. Росіяни засвітили літери Zi V. Відео
На стіни будівлі посольства Росії у Вашингтоні американець Бенджамін Віттес спроектував прапор України та роботи українського художника Нікіти Тітова.
- Голос Америки
Бразилія може використати свій вплив, щоб переконати росіян повернутися до зернової угоди - глава Держдепу Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Бразилія могла б вплинути на Росію, аби Кремль повернувся до Чорноморської зернової угоди, яку раніше уклали за посередництва ООН та Туреччини. Угода дозволяла безпечно експортувати зерно з українських портів.
"Голос Бразилії, голос президента Лули має вирішальне значення. І використовувати цей голос, аби переконати росіян повернутися до угоди, було б дуже, дуже позитивно», – сказав Блінкен під час інтерв’ю виданню GloboNews, повідомляє Державний департамент США.
Він нагадав, що «в цій угоді ніколи не було би потреби», якби Росія не напала на Україну і не заблокувала її порти, не дозволяючи вивезти зерно.
За словами Блінкена, навіть країни, які не були причетні до зернової угоди, мали з неї зиск, бо “вигравали від того, що ціни були нижчими, оскільки на світових ринках було більше їжі”.
“Росія використовує продовольство як зброю війни, як важіль для досягнення своїх цілей”, - сказав Ентоні Блінкен. - “Відколи Росія вжила заходів щодо виходу з цієї угоди, ціни для всіх ринках зросли на 10-15%”.
За час дії Чорноморської зернової угоди, розповів Блінкен, з України вдалося вивезти на експорт 35 мільйонів тонн продовольства. Це є еквівалентом 18-ти мільярдів хлібин, уточнив дипломат.
"Половина поставок йшла до країн, що розвиваються, дві третини пшениці йшли до країн із низьким і середнім рівнем доходу, багато з них - в Африці”, - сказав Ентоні Блінкен.
Бразилія має голос серед нейтральних країн
Глава зовнішньополітичного відомства США розповів, що на сьогодні у світі близько 250 мільйонів людей відчувають гострий брак продовольства. Причинами цього Блінкен назвав зміну клімату, пандемію Ковід-19 та війну в Україні.
“Найбільшим фактором відсутності продовольчої безпеки зараз є (воєнний) конфлікт, який так чи інакше порушує постачання продовольства”, - сказав держсекретар США.
“Світ голосно говорить, що ми хочемо, аби Росія повернулася до цієї угоди. І, звичайно, Бразилія має важливий вплив і голос, аби спрямувати Росію у цьому напрямку”, - наголосив він.
На почтаку серпня президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що його країна працює заради миру в Україні, але ані її лідер, ані президент Росії не готові говорити про мир, повідомляє Reuters.
Лула намагався сформувати групу нейтральних країн, щоб почати мирні переговори, він зазнав критики через його твердження, що Україна та Росія несуть однакову відповідальність за війну.
Раніше Голос Америки повідомляв, що майже 90 країн підтримали комюніке, розроблене США, в якому вони зобов’язалися "вжити заходів, щоб припинити використання їжі як зброї війни та штучного голоду цивільного населення як тактики ведення війни".
17 липня Росія заявила про зупинку дії зернової угоди, яка понад рік тому була укладена за посередництва ООН та Туреччини. Днями у телефонній розмові Блінкен обговорив зернову угоду з міністром закордонних справ Туреччини.
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