Росія поновлює свої заяви про непричетність до конфлікту на Донбасі

7 квітня кандидат в президенти України Володимир Зеленський в інтерв’ю каналу “Україна” заявив, що сподівається досягти миру на сході України. Зеленський сказав, що сподівається поновити виплату пенсій на Донбасі а також “провести переговори” з Путіним.

У відповідь на коментар Зеленського, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що переговори з Москвою - не основна умова миру в Україні.

“Путін неодноразово говорив, що для врегулювання конфлікту на Донбасі - головне, все ж не діалог з Москвою, адже Москва не є учасницею цього конфлікту. Це внутрішньоукраїнський конфлікт і вирішити його можуть самі українці, якщо вони будуть говорити один з одним”, - сказав Пєсков.

Це - неправда, наголошує Polygraph.info – спільний проект "Голосу Америки" та "Радіо Свобода", який перевіряє факти.

Починаючи від відмови визнавати, що вона окупувала територію України до своєї ролі у збитті рейсу МН17, Москва заперечує свою значну роль в конфлікті в Україні, йдеться в статті Polygraph.

В публікації наводиться істотний перелік свідчень ролі Москви на Донбасі.

Ігор “Гіркін” Стрєлков заявляв російській пресі в 2014 році, що саме підрозділ російських бойовиків, яким він командував, розпалив війну на Донбасі.

“Якщо б наш підрозділ не перейшов кордон, все б затихло, як у Харкові”, - стверджував Стрєлков. Видання також називає інших росіян - командувачів збройними формуваннями на Донбасі.

Серед незаперечних доказів ролі Росії видання вказує на наступні:

платежів, звинувачуючи їх у наданні послуг підтримуваним Росією сепаратистам. Позов посилається на американський закон 1992 року, який дозволяє жертвам тероризму подавати до суду на тих, хто надає матеріальну підтримку тим, хто проводить терористичні напади.

4 квітня см’я американця, який став жертвою збиття літака рейсу МН17 подав до суду на низку російських банків та міжнародних систем переказу платежів, звинувачуючи їх у наданні послуг підтримуваним Росією сепаратистам. Позов посилається на американський закон 1992 року, який дозволяє жертвам тероризму подавати до суду на тих, хто надає матеріальну підтримку тим, хто проводить терористичні напади.

висновки міжнародної слідчої групи про те, що Росія надала установку Бук, пострілом з якої було збито рейсовий літак МН17;

масштабні дані про пересування російський військових в Україні, надані на основі інформації відкритих джерел Bellingcat та Napalm;

докази присутності військовослужбовців російської 37-і моторизованої бригади на сході України, надані у звіті Vice;

постійні поставки великої кількості сучасної зброї, боєприпасів, палива та запчастин;

наявність військового устаткування на сході України, яке не виробляють і не купують ЗСІ, включаючи танк Т-90А;

4 квітня, сім’я американця, який став жертвою збиття літака рейсу МН17 подав до суду на низку російських банків та міжнародних систем переказу платежів, звинувачуючи їх у наданні послуг підтримуваним Росією сепаратистам. Позов посилається на американський закон 1992 року, який дозволяє жертвам тероризму подавати до суду на тих, хто надає матеріальну підтримку тим, хто проводить терористичні напади.

Дивіться також: В українському Нью-Йорку відкрили курси традиційної вишивки