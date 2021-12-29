Помер колишній сенатор-демократ Гаррі Рід

У США у віці 82 років, після чотирьох років боротьби проти раку, помер колишній сенатор-демократ від штату Невада Гаррі Рід.

Рід народився у бідній родині й у молодості був боксером, пізніше отримав юридичну освіту в Університеті Джорджа Вашингтона, по ночах працюючи поліцейським у Капітолії, а після того мав довгу політичну кар'єру.

У 1971-1975 роках він був віце-губернатором Невади, у 1983-1987 був конгресменом у Палаті представників США, а у 2007 політик обійняв посаду лідера демократичної більшості в Сенаті й пробув у цьому кріслі до 2015 року.

Будучи демократом, Рід мав досить консервативні погляди й був відомий своєю фразою: "Я радше танцюватиму, аніж битимусь, але я вмію битись". Його важливу роль у керівництві країною відзначали кілька президентів, зокрема, Барак Обама й Джо Байден, однак, Рід був рішучим критиком Дональда Трампа.

Рід пережив замах на убивство у 1980 році, коли очолював комісію із розслідування організованої злочинності у Неваді.

Політик із молодості належав до мормонів. Два тижні тому на честь Гаррі Ріда було названо Міжнародний аеропорт у Лас-Вегасі.

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