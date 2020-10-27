Державний секретар США: "Вірмени та азербайджанці заслуговують жити у мирі"

Держсекретар США Майкл Помпео у вівторок провів телефонні розмови з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, повідомляє прес-служба Держдепартаменту. У вівторок Помпео перебуває із офіційним візитом в Індії.

Держсекретар закликав лідерів двох країн виконати зобов'язання щодо припинення бойових дій і пошуку дипломатичного рішення Нагірно-Карабахського конфлікту під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ, підкресливши, що цей конфлікт не має військового рішення.

Помпео також наголосив на важливості повного виконання домовленості про припинення вогню, укладеної в Москві 10 жовтня і підтвердженої у паризькій заяві від 17-го жовтня, у відповідності до спільної заяви президента США Дональда Трампа, президента Франції Еммануеля Макрона і президента Росії Володимира Путіна від 1 жовтня.

"Вірмени та азербайджанці заслуговують жити у мирі", - відзначив державний секртер США на своїй сторінці у Twitter.

Минулої неділі адміністрація Трампа заявила про досягнення домовленності про припинення вогню між Азербайджаном та Вірменією. Тоді ж президент США привітав країни із домовленністю.

"Чимало життів буде врятовано", - заявив президент США у Twitter.

Незабаром після початку припинення вогню сторони звинуватили одна одну у його порушенні.

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