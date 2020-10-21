Помпео розповів, чим США, НАТО не вигідна чинна угода із Росією про ядерну зброю

Держсекретар США Майк Помпео у середу привітав готовність Росії заморозити число ядерних боєзарядів і наголосив на необхідності якнайшвидшого проведення переговорів, але підкреслив, що Вашингтон незадоволений Угодою про скорочення стратегічних наступальних озброєнь New START (СНО-ІІІ) у її нинішньому вигляді.

Помпео зазначив: «Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що договір СНО-III не є вигідним для США, наших друзів або союзників. Лише 45 відсотків ядерного арсеналу Росії підлягають кількісним обмеженням, що створює загрозу для Сполучених Штатів і наших союзників по НАТО. Тим часом, ця угода обмежує 92 відсотки американського арсеналу, на який поширюються обмеження, передбачені СНО-III».

Держсекретар США підкреслив, що чинний договір жодним чином не обмежує Китай, і нагадав, що адміністрація прагне до розширення договору, що стало б «величезним досягненням».

Помпео висловив оптимізм щодо заявленої Росією готовності заморозити весь її ядерний арсенал.

«Росія дала принципову згоду на заморожування усіх свої ядерних боєголовок. Ми цьому дуже раді. Але ми повинні зробити так, щоб американські і російські переговірники якомога швидше зібралися разом, щоб продовжити роботу над укладенням угоди, виконання якої можна верифікувати», - сказав він, розмовляючи з журналістами у Держдепартаменті.

Напередодні Росія заявила, що готова заморозити загальну кількість ядерних боєголовок у разі аналогічного кроку з боку США, щоб продовжити договір на рік.

Держдепартамент США пізніше повідомив, що Сполучені Штати вітають готовність Росії продовжити угоду про скорочення стратегічних наступальних озброєнь New START (СНО-ІІІ).

Дивіться також: Вдарив дружину чи сів напідпитку за кермо – за це можуть відмовити у наданні політичного притулку у США