Помпео: Захід надто довго сидів, склавши руки, і підставляв другу щоку Китаю

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати мають зайняти жорстку позицію щодо Китаю. Про це він сказав у ході відеоконференції в аналітичному центрі «Атлантична рада».

«Коли Сі Цзіньпін говорить про «національне відновлення», він говорить не про партію, він не говорить про чудовий день святкування, він говорить про Серединне царство. Він говорить про центральні ідеї китайського націоналізму, і марксистсько-ленінські основи свого режиму. Захід надто довго сидів, склавши руки, ми підставляли другу щоку.

Ми маємо переорієнтуватись і усвідомити: яку б політику (щодо Китаю, - ред.) ми не обрали в 1970-тих - вона могла мати сенс тоді, але вона більше не має сенсу для безпеки американців», - заявив держсекретар США.

Америка постоїть за себе, відповість у чесний і співмірний спосіб, і ми будемо захищати американські інтереси всюди, де ми їх знайдемо.

Помпео додав, що США не поступиться своїми інтересами Китаю.

«Теорія, про яку всі так багато говорили протягом останніх 10 років, про те, що конфлікт між США та комуністичною партією Китаю виник через те, що США занепадають - фундаментально неправдива. Ця теорія не розуміє американську традицію, не розуміє, хто ми є. Ми не занепадаємо. І комуністична партія Китаю зараз бачить вперше за весь час, що Америка постоїть за себе, відповість у чесний і співмірний спосіб, і ми будемо захищати американські інтереси всюди, де ми їх знайдемо», - сказав Майк Помпео.

Раніше держсекретар оголосив про запровадження нових обмежень на діяльність дипломатів Китаю на території Сполучених Штатів. Обмеження вводяться у відповідь на подібні заходи, введені раніше Китаєм.

Згідно з новими правилами, китайські дипломати потребуватимуть дозволу Державного департаменту США для того, щоб відвідувати американські університети та зустрічатись із місцевими урядовцями, а також проводити культурні заходи з більше 50 учасниками, крім заходів на території дипломатичних представництв Китаю.

КПК вже вплетена в нашу економіку, в нашу політику, в наші суспільства так тісно, як Радянський Союз ніколи не був

Крім цього, Помпео заявляв, що економічна могутність Китаю робить його в певних аспектах більш складним супротивником, ніж Радянський Союз під час «холодної війни».

«Те, що відбувається зараз, - це не «Холодна війна» 2.0, - сказав Помпео, виступаючи в чеському Сенаті під час свого візиту до Європи, - Протидіяти загрозі з боку КПК у деяких вимірах набагато складніше».

«КПК вже вплетена в нашу економіку, в нашу політику, в наші суспільства так тісно, як Радянський Союз ніколи не був», - додав він.

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