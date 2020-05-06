Помпео пояснив, чому США не приєдналися до конференції донорів зі створення вакцини

Державний секретар США Майк Помпео, пояснив, що США відмовилися брати участь у конференції донорів із запуску глобальної ініціативи ВООЗ зі створення ліків та вакцини від коронавірусу тим, що там була запланована участь китайської делегації.

«На конференції донорів ЄС мав бути Китай, тобто країна, яка є причетною до цього, звідки, в Ухані, почалася [пандемія]. Шкода, що їх не закликали бути прозорими, що було б дуже доречним. Але потім з’ясувалося, як я зрозумів, що китайська комуністична партія також не з’явилася», - сказав Помпео, відповідаючи на питання журналістів на прес-конференції у Державному департаменті у середу.

Минулої п'ятниці ВООЗ оголосила про запуск глобальної ініціативи, аби пришвидшити створення ліків та вакцини від коронавірусу. Організаторами конференції виступили країни ЄС, Британія, Норвегія, Канада, Японія, та інші. У конференції з запуску взяли участь, серед інших, президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Анґела Меркель. США не брали участі в онлайн-марафоні.

У той же час, зазначив Помпео, США продовжують тісно співпрацювати із партнерами, у тому числі в Європі, та залишаються лідером у глобальній відповіді на пандемію коронавірусу.

Державний секретар ще раз піддав критиці Китай за непрозорість, приховування інформації на початку пандемії та небажання співпрацювати у розслідуванні походження коронавірусу.

«Китай бачив, що у них починається криза у галузі охорони здоров’я. Китай міг б попередити смерті сотень тисяч людей навколо світу. Китай міг би вберегти світ від занурення у глобальну економічну недугу. Вони мали вибір, але замість того, Китай приховав спалах в Ухані. Китай досі відмовляється ділитися інформацією, яка нам необхідна для безпеки людей», - сказав Помпео.

Помпео підтвердив, що існує значна кількість доказів, що вірус походить із лабораторії в Китаї, але впевненості щодо цього у розвідувальної спільноти США немає.

Також державний секретар знову піддав критиці Всесвітню організацію охорони здоров’я за брак тиску на Китай з тим, щоб вони провели розслідування та надали усі необхідні відповіді. Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що призупиняє фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я, де США виступає найбільшим донором. Пізніше державний секретар Майк Помпео заявляв, що США можуть і не відновити фінансування ВООЗ.

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