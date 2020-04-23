Помпео не виключає, що США ніколи не відновлять фінансування ВООЗ

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що необхідно провести фундаментальну реформу у Всесвітній організації охорони здоров'я після того, як вона показала себе в ситуації з коронавірусів, і що Сполучені Штати, які є найбільшим донором організації, можливо, ніколи не відновлять її фінансування.

«Я вважаю, що нам потрібно дуже серйозно подивитися, що відбувається в ВООЗ, і що нам робити за підсумками цієї ситуації», - зазначив Помпео в інтерв'ю Fox News у середу ввечері.

Є ймовірність, що США ніколи не відновлять асигнування коштів ВООЗ

«Ми вже проводили реформу у 2007 році, так що це не перший раз, коли ми стикаємося з недоробками у цій організації, яка є структурою ООН, - додав він. - У ВООЗ необхідна структурна реформа».

Президент США Дональд Трамп минулого тижня призупинив фінансування ВООЗ, звинувативши організацію в упередженості на користь Китаю і поширенні наданої Китаєм «дезінформації» про коронавіруси. Представники ВООЗ це заперечують, а Китай наполягає, що діяв прозоро.

У 2019-му році фінансування, отримане ВООЗ від Вашингтона, перевищило 400 мільйонів доларів, що становить близько 15 відсотків бюджету організації.

Відповідаючи на питання про те, чи не виключає він можливість зміни керівництва ВООЗ, Помпео сказав: «Більше того, є ймовірність, що США ніколи не відновлять асигнування коштів ВООЗ. Можливо, будуть потрібні ще більш рішучі зміни».

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