Помпео назвав Компартію Китаю «хижаком»

Держсекретар США Майк Помпео заявив у середу, що Компартія Китаю уклала «погані угоди» з Шрі-Ланкою.

«Ми бачимо на прикладах поганих угод, порушень суверенітету і беззаконню на суші і на морі, що Компартія Китаю - це хижак, а США приходять іншим шляхом, ми приходимо як друг і як партнер», - заявив Помпео на прес-конференції в столиці країни, Коломбо.

Помпео приїхав у Шрі-Ланку в рамках турне по чотирьох країнах Азії, яке спрямоване на зміцнення союзницьких зв'язків для протистояння Пекіну.

Як відзначає Омрі Черен (Omri Ceren), радник з питань національної безпеки сенатора-республіканця Теда Круза, Китай використовує інфраструктурні проекти, як елемент розширення свого впливу в Азії. За словами Черена, "інфраструктурна дипломатія являє собою неякісну інфраструктуру, яка тягне за собою хижацькі борги" для країн у регіоні.

Дослідниця американського аналітичного центру Brookings Institution Танві Мадан заявила, що турне Помпео є знаком важливості регіону для США,

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