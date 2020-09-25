Помпео звинуватив Китай у спробі розпалити заворушення у США

Держсекретар Майк Помпео в середу звинуватив Китай у спробі спровокувати хвилювання в США через критику расизму. Помпео, відомий своєю «яструбиною» позицією щодо Китаю, розкритикував Пекін у своєму зверненні до законодавців штату Вісконсін.

Комуністична партія Китаю «вважає, що вона може заглушити заклики з Америки про притягнення до відповідальності вигуками про расизм», заявив Помпео законодавцям від Республіканської партії у Капітолії штату.

«КПК хоче спровокувати ті ж чвари, які ми бачили в Міннеаполісі, Портленді і Кеноші», - додав він, назвавши американські міста, де в останні місяці пройшли акції протесту проти расизму і жорстокості поліції, які супроводжувались насильством, погромами.

"Це огидно. Ми не можемо цього допустити », - сказав він.

Як доказ намірів Китаю Помпео навів лист китайського дипломата, спрямованого законодавцю з Вісконсіна.

У листі говорилося, що Пекін «рішуче виступає проти расової дискримінації і ксенофобії» щодо китайської громади в США у зв'язку з коронавірусною кризою.

“Вони хочуть, щоб ви повірили, що праведне обурення Америки з приводу реакції КПК на спалах коронавірусу якось пов'язано з міжрасовими відносинами”, - заявив Помпео.

"Але це не так. Воно пов'язане з громадянами, яких більше немає з нами, з дітьми, які не можуть повернутися в школу, і робочими місцями, які були втрачені”, - заперечив він.

“КПК це знає”, - підкреслив глава американської дипломатії.

Видання Vox назвало промову Помпео "неприкрито політичною" і можливо спрямованою та не, щоб збільшити шанси Дональда Трампа на перемогу. У виданні також припустили, що Помпео міг порушити Закон Хетча, який покликаний гарантувати політичну нейтральність державних службовців. Видання звернуло увагу на те, що Вісконсин є штатом, голосування у якому може мати значний вплив на результати президентських виборів у США, а промову Помпео можна витлумачити, як співзвучну деяким гаслам виборчої кампанії Трампа. У виданні також вказали, що Помпео заявив у Вісконсині, що "адміністрація Трампа бореться за те, щоб захистити наші гаманці, серця, розум та наші свободи".

Напередодні Facebook заблокував три мережі, які діють з Росії, і, як вважають у компанії Facebook, пов'язані з російською розвідкою та іншими угрупованнями, пов'язаними з Агентством інтернет-дослідженням, яке належить Євгену Пригожину, який перебуває під американськими санкціями через втручання у вибори президента в 2016 році. Заявляється, що заблоковані облікові записи були орієнтовані на різні країни, включно із США, Великобританією, Китаєм, Білоруссю, Сирією та Україною.

Демократ Адам Шифф, голова Комітету з розвідки Палати представників, опублікував у четвер заяву з приводу повідомлень Facebook. Шифф закликав публічно викривати «всі елементи іноземного впливу і пропагандистської машини Росії, щоб ми могли зміцнити нашу оборону і підвищити нашу колективну пильність» напередодні підрахунку голосів в листопаді.

Помпео у своєму зверненні зазначив, що США не мають наміру сидіти склавши руки в умовах втручання Китаю.

“Ми не дозволимо КПК втручатися у нашу внутрішню політику, - сказав він. - Ми запровадили обмеження для китайських дипломатів, симетричні тим, з якими стикаються американські дипломати всередині Китаю”.

“Ми хочемо зробити все, щоб захистити наших дітей від зловмисного впливу КПК, - продовжив держсекретар. - Ми офіційно оголосили штаб-квартиру Інституту Конфуція у США іноземною місією і закликали університети поспішити закрити двері для цих програм”.

На початку тижня президент США Дональд Трамп, звертаючись до Генеральної Асамблеї ООН, закликав притягнути Китай до відповідальності через коронавірус.

Адміністрація Трампа критикує Комуністичну партію Китаю за її реакцію на COVID-19, втручання в іноземні вибори, шпигунство в США і насадження впливу по всьому світу. У ході промови Трамп поклав на Китай відповідальність за пандемію.

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