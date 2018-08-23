Помпео поговорив з Лавровим про негайне звільнення Сенцова

Державний секретар США Майк Помпео поговорив по телефону з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим про Олега Сенцова, який продовжує голодування-протест понад 3 місяці. Про це йдеться у заяві речниці Держдепартаменту США Гедер Науерт.

«Секретар висловив наше занепокоєння стосовно здоров`я Сенцова та закликав Росію негайно звільнити Сенцова та всіх інших українських політв`язнів», – написала Науерт.

Держсекретар Помпео також обговорив з Лавровим конфлікт в Сирії та висловив тривогу США стосовно можливих військових дій в Ідлібі. Майк Помпео закликав міністра Лаврова підтримати зусилля Організації із заборони хімічної зброї та зусилля притягнути сирійський режим до відповідальності за використання ним хімічної зброї.

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