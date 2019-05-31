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Помпео та Маас відзначили взаємодію між США та Німеччиною стосовно України

  • Голос Америки

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Україна, Росія, Китай, Іран та Венесуела – питання міжнародної політики стосовно таких країн обговорили на зустрічі в Берліні Держсекретар США Майк Помпео та міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Про це повідомив Помпео спілкуючись з журналістами на спільній прес-конференції з Маасом.

Виступаючи перед пресою Помпео висловив вдячність Німеччині за співпрацю з питання "санкцій, що карають Росію за її агресію в Україні і використання хімічної зброї в Великобританії".

"У світлі практики російської збройної агресії, - заявив Помпео, - сподіваємось, що німецький уряд зробить кроки домовлені в рамках Уельської домовленості зі зміцнення підтримки НАТО".

Маас, в свою чергу, підкреслив важливість співпраці Німеччини та США, зокрема що стосується України, і розповів про підсумки свого візиту до Києва.

"Багато конфліктів та викликів, які постають перед нами, можуть бути вирішені лише в координації та співпраці з нашими американськими друзями і ми маємо намір так робити", - наголосив Маас.

"Це справедливо стосовно України", - додав він.

Маас зауважив, що під час свого візиту до Києва цього тижня, він "дуже чітко висловився і заявив, що новий президент та новий уряд заслуговує на нашу повну підтримку у продовженні реформаторського курсу України, і що ми працюємо з іншими країнами Великої Сімки над досягненням цієї мети".

"На тепер, дуже важливо слідкувати за подіями в України, - говорить політик. – Це також справедливо для Мінського процесу. Тут потрібен прогрес. Ми подолали перешкоди тут і хочемо якомога швидше встановити співпрацю на різних рівнях, в Нормандському форматі, або на інших рівнях".

Маас наголосив на необхідності для Росії "негайно зробити конструктивні кроки – не лише стосовно України, однак, стосовно України насамперед".

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