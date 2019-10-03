Помпео і Папа Франциск закликали до захисту релігійної свободи

Держсекретар США Майк Помпео і Папа Римський Франциск, зустрівшись в четвер у Ватикані, наголосили на важливості захисту прав християнських меншин на Близькому Сході, повідомляють в Держдепартаменті.

Як відзначає Catholic News Agency, зустріч послідувала за спілкуванням між Помпео та державним секретарем Ватикану кардиналом П'єтро Пароліном на позначення 35 річниці дипломатичних відносин між США та Ватиканом.

Повідомляється, що у ході зустрічі із Папою Римським Помпео відзначив, що США є нацією іммігрантів.

Помпео, чиє турне по Італії, Чорногорії та Північній Македонії затьмарене розслідуванням щодо імпічменту щодо президента Дональда Трампа, провів з понтифіком близько півгодини.

Раніше президент США Дональд Трамп наголосив на пріоритетності захисту релігійної свободи у світі та всередині Сполучених Штатів у своїй промові перед Генеральною Асамблеєю ООН. У ході промови Трамп також заявив, що майбутнє належить тим, хто підтримує власну національну культуру та ін. Тоді президент США засудив глобалізм.

Коментуючи спілкування Папи Римського та державного секретаря США, речниця Держдепу Морган Ортагус заявила, що вони "підтвердили, що США та Святий Престол віддані підтримці релігійної свободи у цілому світі, особливо захисту християнських громад на Близькому Сході".

У деяких країнах Близького Сходу стародавні християнські громади стикаються з переслідуваннями і утисками, і багато християн втекли на Захід.

Ватикан не оприлюднив заяви про зустріч Папи Франциска з Помпео. Зазвичай такі заяви публікуються тільки після зустрічей з главами держав.

У середу Помпео відвідав конференцію з проблем релігійної свободи в Ватикані і піддав критиці Китай за порушення у ставленні до мусульман-уйгурів. Помпео вже зустрівся з італійськими лідерами, а перед від'їздом з Італії планує відвідати місто в регіоні Абруццо, звідки походили його пращури.

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