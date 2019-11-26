Помпео: політика США щодо України – успішна, але виклики залишаються

"Наша політика щодо України була чіткою і ми впроваджували її успішно", - заявив держсекретар США Майк Помпео під час прес-конференції 26 листопада, відповідаючи на питання журналістів.

Все ж, відзначив головний американський дипломат, в цій сфері залишається багато викликів.

"Залишається багато викликів: росіяни все ще залишаються на Донбасі, президент України все ще працює над проблемами з корупцією, які ця країна має багато років з корупцією; Держдеп працює над цим більш ніж півтора року і ми продовжимо працювати. Всі дії, які я зробив і роблю - спрямовані на досягнення цієї мети", -заявив Помпео.

Коментар Помпео прозвучав у відповідь на питання про роль Державного департаменту у епізодах, які фігурують у розслідуванні, що проводять комітети Палати представників Конгресу США в рамках процедури імпічменту. Зокрема питання стосувалось того, що минулого тижня Державний департамент за рішенням суду оприлюднив низку документів, що стосувалась політики щодо України.

"Ми продовжуємо співпрацювати у рамках всіх юридичних вимог, - запевнив пресу Помпео. - Ви бачили, минулого тижня ми оприлюднили документи, і будемо продовжувати це робити як вимагає закон щоб міг бути зроблений належний нагляд".

Помпео фігурував у свідченнях посла США до ЄС Ґордона Сондленда в рамках розслідування щодо імпічменту. Сондленд під присягою заявив, що Помпео знав про тиск на українського президента, щоб той зробив заяву про розслідування дій родини Байденів. Майк Помпео, як і низка інших посадовців адміністрації Трампа поки утримались від свідчень в Конгресі.

За декілька хвилин перед прес-конференцією Помпео, Трамп згадав держсекретаря у Twitter.

"Я б залюбки побачив свідчення Помпео, Ріка Перрі, Міка Малвені та багатьох інших стосовно надуманого шахрайського імпічменту", - написав Трамп.

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